Test-Trauerspiel: Wieder rückt die Moto2 in Portimao mit Regenreifen aus

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Immerhin: Statt tristem Einheitsgrau präsentierte sich der Himmel über dem Autodromo der Algarve am Morgen des zweiten Testtags mit Auflockerungen. Damit stieg auch die Hoffnung, doch noch wichtige Runden auf trockener Piste abzuspulen. Doch die Realität führte wie schon an den vergangenen Testtagen der kleinsten WM-Kategorie nicht am Einsatz der Pirelli-Regenreifen vorbei.
Werbung
Werbung
Um kurz nach zehn war es Forward-Pilot Alex Escrig, der sich als Erster auf den Kurs von Portimão begab. Sieben Runden lang führte der Spanier und beste Fahrerlager-Kumpel von Pedro Acosta ein exklusives Dasein. Dann gesellten sich Alberto Ferrandez und erstmals mit Collin Veijer auch ein Pilot der Red-Bull-KTM-Ajo-Mannschaft dazu. Doch der Niederländer, der 2026 seine zweite Saison in der mittleren WM-Klasse fährt, beließ es bei vier Runden und einer 2:01er-Zeit.
Bis dato noch keinen Meter gefahren ist Teamkollege José Antonio Rueda. Offensichtlich wird das Verletzungsrisiko für den Moto3-Champion, der bekanntermaßen im letzten Oktober in Sepang mitverwickelt war in den verheerenden Unfall mit Noah Dettwiler, als zu hoch eingeschätzt.
Werbung
Werbung
Nach zwei Stunden Testbetrieb blieb es bei gezeiteten Runden von fünf Fahrern. Die 1:56,0 min von Pramac-Neuzugang Ferrandez an der Spitze verraten alles über den weiter unbefriedigenden Zustand des Kurses. Am Tag zuvor hatte immerhin die Hälfte des in Portimao vollzählig anwesenden Felds von 28 Piloten den Testbetrieb aufgenommen. Am Nachmittag war Honda-Asia-Fahrer Mario Aji nicht unter 1:56,4 min gekommen. Der Spanier Alberto Ferrandez war mit 17 Runden zugleich der aktivste Moto2-Vertreter.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach