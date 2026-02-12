Weiter zum Inhalt
Test-Trauerspiel: Wieder rückt die Moto2 in Portimao mit Regenreifen aus
Auch wenn es nicht mehr dunkelgrau über der Rennstrecke von Portimao ist, geht der Betrieb auch an Tag 2 des Moto2-Tests auf nassem Asphalt über die Bühne. Pramac-Neuzugang Ferrandez Schnellster.
Moto2
Portimao-Test: Einsame Runden auf nasser PistePortimao-Test: Einsame Runden auf nasser PisteFoto: instagram Manuel Gonzalez
Portimao-Test: Einsame Runden auf nasser Piste© instagram Manuel Gonzalez
Immerhin: Statt tristem Einheitsgrau präsentierte sich der Himmel über dem Autodromo der Algarve am Morgen des zweiten Testtags mit Auflockerungen. Damit stieg auch die Hoffnung, doch noch wichtige Runden auf trockener Piste abzuspulen. Doch die Realität führte wie schon an den vergangenen Testtagen der kleinsten WM-Kategorie nicht am Einsatz der Pirelli-Regenreifen vorbei.
Um kurz nach zehn war es Forward-Pilot Alex Escrig, der sich als Erster auf den Kurs von Portimão begab. Sieben Runden lang führte der Spanier und beste Fahrerlager-Kumpel von Pedro Acosta ein exklusives Dasein. Dann gesellten sich Alberto Ferrandez und erstmals mit Collin Veijer auch ein Pilot der Red-Bull-KTM-Ajo-Mannschaft dazu. Doch der Niederländer, der 2026 seine zweite Saison in der mittleren WM-Klasse fährt, beließ es bei vier Runden und einer 2:01er-Zeit.
Moto2-Rookie Luca LunettaMoto2-Rookie Luca LunettaFoto: instagram Luca Lunetta
Moto2-Rookie Luca Lunetta© instagram Luca Lunetta
Bis dato noch keinen Meter gefahren ist Teamkollege José Antonio Rueda. Offensichtlich wird das Verletzungsrisiko für den Moto3-Champion, der bekanntermaßen im letzten Oktober in Sepang mitverwickelt war in den verheerenden Unfall mit Noah Dettwiler, als zu hoch eingeschätzt.
Nach zwei Stunden Testbetrieb blieb es bei gezeiteten Runden von fünf Fahrern. Die 1:56,0 min von Pramac-Neuzugang Ferrandez an der Spitze verraten alles über den weiter unbefriedigenden Zustand des Kurses. Am Tag zuvor hatte immerhin die Hälfte des in Portimao vollzählig anwesenden Felds von 28 Piloten den Testbetrieb aufgenommen. Am Nachmittag war Honda-Asia-Fahrer Mario Aji nicht unter 1:56,4 min gekommen. Der Spanier Alberto Ferrandez war mit 17 Runden zugleich der aktivste Moto2-Vertreter.
Da sich der Himmel derzeit weiter aufklärt, herrscht im Fahrerlager Optimismus doch noch eine Mini-Testprogramm ohne Regenreifen zu schaffen.
Zeiten Moto2-Test Portimao, Tag, Stand 13 Uhr (MEZ):
  1. Alberto Ferrandez, Boscoscuro, 1:56,008 min
  2. Jorge Navarro, Forward, +1,921 sec
  3. Alex Escrig, Forward, +2,823
  4. Collin Veijer, Kalex, +5,002
  5. Izan Guevara, Boscoscuro, +13,878 sec
Themen
  • Moto2
