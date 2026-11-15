Tom Lüthi: Weshalb er trotz Reisemüdigkeit ins Fahrerlager zurückkehrte

Die Schweiz hat im Motorradrennsport große Namen hervorgebracht. Luigi Taveri gewann 1962, 1964 und 1966 den WM-Titel in der 125-ccm-Klasse. Stefan Dörflinger wurde viermal Weltmeister in den Klassen bis 50 und 80 ccm. Im Gespannsport setzte Rolf Biland mit sieben WM-Titeln und 81 GP-Siegen Maßstäbe.

Werbung

Werbung

In diese Reihe gehört auch Thomas Lüthi. 2005 wurde er auf Honda 125-ccm-Weltmeister und setzte sich mit fünf Punkten Vorsprung gegen den Finnen Mika Kallio auf KTM durch. Später feierte der Berner vor allem in der Moto2 Erfolge. Als er 2021 in Valencia seine GP-Karriere beendete, standen insgesamt 17 Siege und 65 Podestplätze in seiner Bilanz. Sein letzter Sieg gelang ihm 2019 in Austin vor seinem damaligen Intact-GP-Teamkollegen Marcel Schrötter.

Warum Lüthi ins Paddock zurückkehrte

Nach fast zwei Jahrzehnten im Grand-Prix-Sport hatte Lüthi genug von der ständigen Reiserei. 2023 kehrte er für eine Aufgabe im Prüstl-Team ins Fahrerlager zurück, wurde dort aber nicht glücklich. 2025 nahm er ein Angebot von Intact GP an. Was macht er heute im Team von Jürgen Lingg?

Tom Lüthi mit Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez Foto: Waldemar da Rin Tom Lüthi mit Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez © Waldemar da Rin

Werbung

Werbung

«Ich bin Riders Coach, also nicht Riding Coach, das ist nicht das Gleiche – ich bin also für die Fahrer verantwortlich. Ich stehe zwischen den Fahrern und den Crewchiefs. Ich versuche, die Wege kürzer zu machen, die Kommunikation zu verkürzen und Zeit zu gewinnen. Ich bin aber auch an der Strecke und schaue den Fahrern zu. Wenn ich sehe, wie sich die Motorräder verhalten, bespreche ich das mit dem Crewchief. Wenn ich sehe, dass der Fahrer fahrerisch etwas ändern muss, bespreche ich es mit ihm persönlich. Ich bin natürlich auch in strategische und taktische Sachen integriert. Ich bin eigentlich überall dort involviert, wo es die Fahrer betrifft», erklärte Lüthi.

Nach seinem letzten Rennen 2021 wollte Lüthi dem Grand-Prix-Alltag endgültig den Rücken kehren. Daran erinnerte er sich im Gespräch: «Ja, eigentlich schon. Aber das Angebot von Intact mit der Position, in der ich frei mit den Fahrern zusammenarbeiten kann, das ist es, was mich einfach gereizt hat», erklärte der Schweizer.

Was bei Intact besser läuft als bei Prüstel

Seine Erfahrung bei Prüstl hatte ihn zunächst vorsichtig gemacht. Die beiden Aufgaben seien jedoch nicht vergleichbar, betonte Lüthi: «Dort war ich in einer ganz anderen Position und hatte nicht die Freiheit wie jetzt. Ich bin dort in eine Position unter Florian reingedrängt worden, wo ich alles hätte machen sollen, aber das Werkzeug dazu gar nicht bekommen habe. Sorry, aber so etwas geht gar nicht. Das war von Prüstl mir gegenüber nicht fair. Da sagte ich: 'Das mache ich auf keinen Fall.' Bei Intact ist es aus sportlicher Sicht ganz anders. Ich kann mit den Fahrern barrierefrei zusammenarbeiten und es läuft ja, wie du selber siehst, gar nicht so schlecht», fügte er lachend hinzu.

Tom Lüthi bei der Arbeit Foto: Waldemar da Rin Tom Lüthi bei der Arbeit © Waldemar da Rin

Werbung

Werbung

Die Aufgabe gefällt ihm. Seine frühere Reisemüdigkeit ist dadurch allerdings nicht verschwunden. Langweilig sei ihm zu Hause keineswegs gewesen: «Nein, überhaupt nicht. Klar, ich hatte die Reiserei schon satt, aber wie gesagt, die Aufgabe bei Intact hat mich eben doch sehr gereizt. Ich gebe aber zu, dass die ganze Reiserei und vor allem, so lange von zu Hause weg zu sein, mich müde macht. Eines Tages werde ich deswegen sicher zurückschrauben», sagte Lüthi.

Lüthi auch Zuhause stark eingespannt

Zu Hause in Linden beschäftigte ihn auch der Umbau seines Elternhauses. Dass er dabei selbst mit Maschinen und Baggern gearbeitet hat, überraschte manchen. Lüthi nahm es mit Humor: «Das wissen viele nicht. Ja, ich habe vieles selber gemacht, das glaubt mir niemand, du lachst ja auch. Vor allem natürlich den Abriss mit den Maschinen und Baggern. Den Aushub, das war zwar nicht so viel, machte ich selber. Bei den Umgebungsarbeiten habe ich, soweit es möglich war, mitgeholfen. Für vieles hatte ich natürlich Handwerker eingestellt, schließlich war ich ja viel unterwegs. Dazwischen habe ich aber auch mitgeholfen, zugeschaut und könnte dies oder jenes jetzt auch selber machen. Klar kann ich kein Haus bauen, aber ich habe dabei sehr viel gelernt. Die ganzen Arbeiten dauerten etwa zweieinhalb Jahre. Ich habe auch das Haus nebenan gekauft und umgebaut. Aber es stimmt, meine Eltern wohnen jetzt unten im Dorf», erzählte er lachend.

Im Haus steht eine Moto2-Suter. Wer auf ein fahrbereites Erinnerungsstück aus Lüthis Karriere hofft, wird allerdings enttäuscht. «Nein, leider nicht. Es ist eine Suter mit einem leeren Motorgehäuse. Es handelt sich eigentlich um ein Showbike, das aus Sturzteilen zusammengebaut wurde. Schade, das ist das Einzige, was ich besitze. Ich habe auch nie etwas erhalten, nicht einmal der Weltmeister-Töff steht bei mir daheim. Das ist wirklich schade», bedauerte Lüthi.

Teamchef Jürgen Lingg ist froh, Lüthi wieder an Bord zu haben. Warum entschied er sich für den ehemaligen Weltmeister? «Weil es keinen Besseren gibt, der zu uns passt. Er hat viel Erfahrung, weiß, worum es in diesem Geschäft geht. Vielleicht bringt er den Fahrern das, was ihm in seiner Karriere ab und zu selbst gefehlt hat. Was auch für ihn spricht: Er war öfter auf dem Podest als unsere beiden Fahrer zusammen», sagte Lingg schmunzelnd.

Werbung