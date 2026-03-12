Weiter zum Inhalt
Triumph Triple Trophy: Für Moto2-Piloten abstimmen und ein Bike gewinnen

Auch 2026 gibt es wieder die «Triumph Triple Trophy», bei der die Fans an jedem Moto2-Rennwochenende für ihren Favoriten abstimmen können. Nach dem Thailand-GP führt Manuel Gonzalez die Wertung an.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Die Triumph Triple Trophy würdigt herausragende Leistungen in der Moto2-WM
Die Triumph Triple Trophy würdigt herausragende Leistungen in der Moto2-WM
Foto: Gold & Goose
Die Triumph Triple Trophy würdigt herausragende Leistungen in der Moto2-WM
© Gold & Goose

Manuel Gonzalez hat das erste Moto2-Rennen der Saison in Thailand gewonnen. Nach zwei Neustarts hat sich der Vize-Weltmeister im Chaos-GP durchgesetzt. Der Intact-Pilot hat in Buriram aber noch einen weiteren Sieg errungen – die Fans haben ihn im Zuge der Triumph Triple Trophy auf Platz 1 gewählt.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 würdigt die Triumph Triple Trophy herausragende Leistungen in der Moto2 – nicht nur Rennsiege, sondern auch Durchhaltevermögen und Beständigkeit. Jedes Wochenende werden drei Fahrer in die engere Wahl genommen, und die Fans stimmen über den MotoGP-Instagram-Kanal ab. Die Punkte werden in Anlehnung an den 765-ccm-Motor von Triumph vergeben: 7 Punkte für den Fahrer mit den meisten Fan-Stimmen, 6 Punkte für die zweitmeisten Stimmen und 5 Punkte für die drittmeisten Fan-Stimmen.

Letztes Jahr schnappte sich Moto2-Weltmeister Diogo Moreira den Sieg bei der «TTT». Er gewann vor seinen Rivalen Manuel Gonzalez und Jake Dixon und sicherte sich damit eine Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS in Sonderlackierung – jenes Naked-Bike aus Hinckley mit dem 765-ccm-Dreizylindermotor, der auch in der Moto2-Klasse zum Einsatz kommt.

Triumph Street Triple Moto2 Edition mit der Seriennummer 001

Auch in diesem Jahr bekommt der Gewinner der Triumph Triple Trophy ein Motorrad überreicht – und zwar die exklusive Street Triple Moto2 Edition mit der Seriennummer 001. Zum zweiten Mal in Folge können sich Fans auch registrieren, um an der Verlosung einer Triumph Street Triple teilzunehmen. Der Gewinner erhält die Nummer 765 der exklusiven Serie von 1000 Moto2 Editions.

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos über die Webseite von Triumph Motorcycles möglich.

