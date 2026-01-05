Veijer (KTM Ajo): Intensive Vorbereitung auf eine herausfordernde Saison

Collin Veijer belegte 2024 in der Moto3-WM den dritten Platz. Das Team KTM Ajo war vom Potenzial des Niederländers überzeugt und verpflichtete ihn für die Saison 2025 für die Moto2-WM. Anfänglich tat sich Veijer noch schwer, sich an die neue Kategorie und an das 765-ccm-Motorrad zu gewöhnen. Dazu kam, dass er sich bei einem Trainingssturz im Mai an seinem rechten Handgelenk verletzt hatte, worauf er die Rennen in Silverstone und Aragon auslassen musste.

In der zweiten Saisonhälfte kam Veijer immer besser in Schwung, und er erzielte in Ungarn seinen ersten Top-5-Platz. In Barcelona, Motegi, Mandalika und Sepang schaffte es der 20-Jährige vier weitere Male in die Top-10. In Portimao war es dann so weit: mit Platz 2 erzielte Veijer seinen ersten Podestplatz in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM – er musste sich in Portugal um nur 90 Tausendstelsekunden Weltmeister Diogo Moreira geschlagen geben. Beim Saisonfinale in Valencia gelang Veijer mit Platz 4 erneut ein starkes Ergebnis.

Collin Veijer beim Training auf dem Supersport-Bike Foto: Collin Veijer Collin Veijer beim Training auf dem Supersport-Bike © Collin Veijer

Seine erste Moto2-Saison beendete Collin Veijer mit 97 Punkten auf Rang 15. «Ich habe 2025 viel gelernt, nicht nur auf dem Motorrad, sondern auch abseits davon. Es war zweifellos ein Jahr voller Höhen und Tiefen, aber ich bin stolz auf das, was ich trotz allem erreicht habe», meinte er zu seinem Rookie-Jahr in der Moto2-WM.

Derzeit bereitet sich Veijer intensiv auf die Moto2-Saison 2026 vor. Dazu absolvierte er vor und nach Weihnachten in Spanien unzählige Einheiten auf zwei Rädern – vom Supersport-Bike, über eine Trial-Maschine bis hin zum Rennrad war alles dabei. «Es war schön, über Weihnachten ein paar Tage Pause zu machen, aber jetzt geht es direkt weiter mit einem vollen Programm: eine Woche Fahren in Spanien», postete Veijer am Sonntag auf seinem Instagram-Account.

Collin Veijer auf dem Trial-Motorrad Foto: Collin Veijer Collin Veijer auf dem Trial-Motorrad © Collin Veijer