Verschüttet in der Moto2-WM: Wo war Alonso Lopez?
Drei Jahre lang zählte Alonso Lopez zur Elite der Moto2-WM. Doch nach einem sportlich katastrophalen 2025 musste sich der Spanier einen neuen Arbeitsplatz suchen. Gresini Racing nahm Lopez an Bord.
Moto2
Die Nummer 21 ist jetzt 24: Moto2-Pilot Alonso LopezDie Nummer 21 ist jetzt 24: Moto2-Pilot Alonso LopezFoto: instagram Alonso Lopez
Die Nummer 21 ist jetzt 24: Moto2-Pilot Alonso Lopez© instagram Alonso Lopez
Im Artikel erwähnt
Es ist nicht lange her, da war der Name Alonso Lopez in aller Munde. Während einer starken Moto2-Saison 2024 hatte der Spanier oft die Konkurrenz der Moto2 unter Kontrolle. Darunter auch Teamkollege Fermin Aldeguer. Doch während Aldeguer mittlerweile in der MotoGP angekommen ist und spätestens seit seiner Siegesfahrt in Indonesien als Mann der Zukunft gehandelt wird, ging es für Lopez dramatisch rückwärts.
Den Auftakt-GP 2024 in der Wüste von Katar hatte der damals 22-Jährige als WM-Spitzenreiter verlassen. Der Pilot der offiziellen Boscosuro-Mannschaft zeigte weiterhin Konstanz und legte mit vier weiteren Podestplatzierungen nach. Nach zwanzig Wettfahrten in der mittleren, hart umkämpften WM-Klasse fand sich Lopez mit nur drei Zählern Rückstand auf Fermin Aldeguer auf WM-Rang 6 wieder. Nach dem Aufstieg von Aldeguer und Weltmeister Ai Ogura in die MotoGP wurde Lopez als heißer Mitfavorit für den Titel 2025 und damit ebenfalls für eine mögliche Beförderung in die Topliga des Sports gehandelt. Die Chancen schienen auch deshalb blendend, weil sich das Technik-Paket des Konstrukteurs Luca Boscoscuro im letzten Jahr als uneingeschränkt siegfähig erwiesen hatte.
Im Artikel erwähnt
Was folgte, war eine bittere Enttäuschung auf beiden Seiten. Lediglich beim US-GP in Texas fand der Spanier den Weg aufs Moto2-Podest (Platz 3). Doch das war es mit der «AlonShow». Der Pilot, der wie Jorge Madrid aus Madrid stammt, versank in der sportlichen Bedeutungslosigkeit. Bei einem Drittel der Rennen verpasste er die Punkte, bei allen weiteren Rennen reichte es maximal noch für Platz 7 (Barcelona).
Der Absturz um rund 100 Punkte auf WM-Platz 18 hatte Konsequenzen. Nach vollen vier Jahren endete die Zusammenarbeit mit Luca Boscoscuro und Speed Up. Nach den Endrängen 8, 7 und 6 war der Absturz 2025 nicht mehr zu rechtfertigen Statt des Spaniers bewegen 2026, 2027 und 2028 den Moto3-Aufsteiger Luca Lunetta die Moto2-Boscoscuro.
Jerez: Alonso Lopez beim ersten Test für Gresini und KalexJerez: Alonso Lopez beim ersten Test für Gresini und KalexFoto: Ciruito de Jerez
Jerez: Alonso Lopez beim ersten Test für Gresini und Kalex© Ciruito de Jerez
Glück im Unglück: Dank drei Siegen und insgesamt 17 Podestplätzen im GP-Fahrerlager wurde der Spanier nicht komplett aussortiert. Alonso bleibt in der Moto2 und bekommt bei Gresini noch einmal die Chance auf einen Neustart. Eine große Rolle dürfte hierbei auch der Wechsel auf Kalex spielen. Der erste Test in Jerez verlief positiv. Nach zwei Tagen unterbot er seine Bestzeit vom Spanien-GP um fast eine halbe Sekunde. Lopez beendete das Kennenlernen direkt hinter seinem neuen Teamkollegen Sergio García auf Platz 6 und vor Luca Lunetta. Am 21. Dezember feierte Alonso Lopez seinen 24. Geburtstag mit einer ausgelassenen Party. Die große «AlonShow» war zurück. Bleibt die Frage, ob Alonso Lopez 2026 auch auf der Rennstrecke zur Feierlaune zurückkehrt.
Themen
  • Moto2
WM-Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Diogo Moreira
Italtrans Racing Team
287
2
Manuel González
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
257
3
Barry Baltus
Fantic Racing
232
4
Arón Canet
Fantic Racing
227
5
Jake Dixon
Elf Marc VDS Racing Team
225
6
Daniel Holgado
CFMOTO Aspar Team
208
7
Celestino Vietti
Sync SpeedRS Team
157
8
Albert Arenas
ITALJET Gresini Moto2
156
9
David Alonso
CFMOTO Aspar Team
153
10
Senna Agius
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
149
