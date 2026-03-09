Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Vorwärts: Forward mit Alex Escrig und Österreich-Technik vorne dabei

Vor den ersten Tests zur neuen Moto2-Saison kamen selbstbewusste Töne aus dem Lager von Forward Racing. Auch mit dem ersten Rennevent ließen die Exoten Taten folgen. Hoffnungslos sieht anders aus.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Gut gestartet: Forward-Pilot Alex Escrig
Gut gestartet: Forward-Pilot Alex Escrig
Foto: Gold and Goose
Gut gestartet: Forward-Pilot Alex Escrig
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im großen Feld der Moto2 hat der Rennstall Klint Forward Racing auch 2026 Exotenstatus. Die Ausnahmestellung des in der Schweiz stationierten Teams liegt in der Wahl der Waffen begründet. Nur Teameigner Giovanni Cuzari vertraut auf das italienische Chassis von Forward. Die restlichen 26 Aktiven setzten auf Kalex oder Boscoscuro, wobei der deutsche Anbieter mit 20 Fahrzeugen weiter klar erste Kraft im Fahrerlager ist.

Werbung

Werbung

Während das Team im Jahr 2024 im sportlichen Niemandsland unterwegs war, zeigte sich bereits im Vorjahr eine Aufwärtsbewegung. Statt einer Nullnummer schloss Forward 2025 immerhin mit 28 Punkten ab. Zu wenig, um attraktiv für weitere Mannschaften für 2026 zu sein Mit der laufenden Saison könnte sich das Bild möglicherweise ändern. Denn bei der Vorstellung des Teams, das auch zwei Motorräder in der Frauen-WM im Rahmen des Superbike-Championats einsetzt, sprach Cuzari von großem Ehrgeiz und stetigen Innovationen, mit denen sich die Moto2-Piloten Alex Escrig und Jorge Navarro weiter an die Spitze nähern.

Großprojekt: Die 2026er-Mannschaft von Forward Racing
Großprojekt: Die 2026er-Mannschaft von Forward Racing
Foto: Forward Racing
Großprojekt: Die 2026er-Mannschaft von Forward Racing
© Forward Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Beim Jerez-Test unmittelbar vor dem Saisonauftakt dann ein erstes Ausrufezeichen: Platz 1 für den jungen Alex Escrig, der einst an der Seite von Pedro Acosta im Red-Bull-Rookies-Cup war und ein enger Kumpel des MotoGP-Helden ist.

Werbung

Werbung

Dass Forward beim Aufbau der 2026er-Maschinen offensichtlich gute Arbeit geleistet hatte, zeigte sich auch beim Auftakt-GP in Thailand. Im wichtigen Zeittraining hatte Escrig mit Platz 2 hinter Manuel Gonzalez verblüfft. Doch statt sich im Q2 eine blendende Lage für das Rennen zu sichern, schmiss der Spanier die Forward zu Boden. Damit war der GP eigentlich schon gelaufen, denn ein Moto2-Rennen von Platz 18 aus anzugehen, gilt schon unter regulären Bedingungen als hohe Strafe.

Mit den zwei Rennabbrüchen und der am Ende stark verkürzten Renndistanz rächte sich der Q2-Fehler bitter. Mehr als Platz 11 war für die mintgrüne Forward mit der Startnummer 12 nicht drin. Doch damit lag Alex Escrig immer noch vor Moto2-Größen wie Barry Baltus oder Alex Escrig. Teamkollege Jorge Navarro konnte das Potenzial der neuen Forward weniger gut umsetzen Der Landsmann fuhr von ganz hinten los und wurde 17.

Ein möglicher Hinweis auf den weiteren Fortschritt bei Forward Racing: Nach langen Jahren mit Lieferant Öhlins wechselte das Team zu WP Suspension und damit zu Fahrwerken aus Österreich. Dass WP das Gegenteil einer Randerscheinung ist, zeigt nicht allein die Tatsache, dass mit der deutschen Intact-Mannschaft, Red Bull KTM Ajo sowie Aspar weitere Spitzenteams mit WP-Material unterwegs sind. Nach dem ersten Grand Prix 2026 führt WP Suspension mit David Almansa (Moto3), Manuel Gonzalez (Moto3) und MotoGP-Ass Acosta in allen WM-Klassen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

7

11:11,575

1:35,379

12.5

02

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

7

+0,099

1:35,410

10

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

7

+0,454

1:35,450

8

04

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

7

+1,138

1:35,407

6.5

05

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

7

+2,667

1:35,629

5.5

06

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

7

+3,211

1:35,702

5

07

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

7

+4,220

1:35,660

4.5

08

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

7

+4,340

1:35,929

4

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

7

+5,835

1:35,837

3.5

10

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

7

+6,180

1:35,988

3

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien