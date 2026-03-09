Vorwärts: Forward mit Alex Escrig und Österreich-Technik vorne dabei

Im großen Feld der Moto2 hat der Rennstall Klint Forward Racing auch 2026 Exotenstatus. Die Ausnahmestellung des in der Schweiz stationierten Teams liegt in der Wahl der Waffen begründet. Nur Teameigner Giovanni Cuzari vertraut auf das italienische Chassis von Forward. Die restlichen 26 Aktiven setzten auf Kalex oder Boscoscuro, wobei der deutsche Anbieter mit 20 Fahrzeugen weiter klar erste Kraft im Fahrerlager ist.

Während das Team im Jahr 2024 im sportlichen Niemandsland unterwegs war, zeigte sich bereits im Vorjahr eine Aufwärtsbewegung. Statt einer Nullnummer schloss Forward 2025 immerhin mit 28 Punkten ab. Zu wenig, um attraktiv für weitere Mannschaften für 2026 zu sein Mit der laufenden Saison könnte sich das Bild möglicherweise ändern. Denn bei der Vorstellung des Teams, das auch zwei Motorräder in der Frauen-WM im Rahmen des Superbike-Championats einsetzt, sprach Cuzari von großem Ehrgeiz und stetigen Innovationen, mit denen sich die Moto2-Piloten Alex Escrig und Jorge Navarro weiter an die Spitze nähern.

Beim Jerez-Test unmittelbar vor dem Saisonauftakt dann ein erstes Ausrufezeichen: Platz 1 für den jungen Alex Escrig, der einst an der Seite von Pedro Acosta im Red-Bull-Rookies-Cup war und ein enger Kumpel des MotoGP-Helden ist.

Dass Forward beim Aufbau der 2026er-Maschinen offensichtlich gute Arbeit geleistet hatte, zeigte sich auch beim Auftakt-GP in Thailand. Im wichtigen Zeittraining hatte Escrig mit Platz 2 hinter Manuel Gonzalez verblüfft. Doch statt sich im Q2 eine blendende Lage für das Rennen zu sichern, schmiss der Spanier die Forward zu Boden. Damit war der GP eigentlich schon gelaufen, denn ein Moto2-Rennen von Platz 18 aus anzugehen, gilt schon unter regulären Bedingungen als hohe Strafe.

Mit den zwei Rennabbrüchen und der am Ende stark verkürzten Renndistanz rächte sich der Q2-Fehler bitter. Mehr als Platz 11 war für die mintgrüne Forward mit der Startnummer 12 nicht drin. Doch damit lag Alex Escrig immer noch vor Moto2-Größen wie Barry Baltus oder Alex Escrig. Teamkollege Jorge Navarro konnte das Potenzial der neuen Forward weniger gut umsetzen Der Landsmann fuhr von ganz hinten los und wurde 17.