Werner Haas: Vor 70 Jahren starb der erste deutsche Motorrad-Weltmeister

Nachdem Deutschland die ersten drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von der 1949 eingeführten Motorrad-Weltmeisterschaft ausgeschlossen war, sorgte Werner Haas 1952 für den ersten deutschen Grand-Prix-Sieg der Geschichte. Ebenso holte er 1953 den ersten deutschen Motorrad-WM-Titel. Ein Star war geboren, der allerdings nur vier Jahre später am 13. November 1956, gestern vor 70 Jahren, für immer unterging.

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Werner Haas wurde am 30. März 1927 in Augsburg geboren. Nach abgeschlossener Schlosserlehre richtete er sich während des Zweiten Weltkriegs mit seinem besten Freund eine Werkstatt ein. Es war keine gewöhnliche Werkstatt, befand sich diese doch im Wohnzimmer der Mutter seines Freundes. Kurz vor Kriegsende wurde er noch einberufen, zum Glück war das Grauen aus seiner Sicht acht Wochen später vorbei.

Nach dem Irrsinn arbeitete er als LKW-Fahrer. Neben dem Bergsteigen und Skifahren begeisterte ihn von jeher auch der allmählich wieder in Gang kommende Motorrad-Rennsport. 1947 bestritt er dann mit einem aus Teilen einer alten NSU 501 OSL zusammengebauten Motorrad in Mindelheim sein erstes Motorradrennen. Dabei fuhr er auf Anhieb die schnellste Zeit des Tages. Bei einem weiteren Rennen in Memmingen stürzte er schwer und erwachte erst im Krankenhaus aus dem Koma. Von all dem durfte seine Mutter nichts wissen, weshalb er eine abenteuerliche Geschichte erfand.

Das Rennen fahren gab er deshalb icht auf. Vielmehr baute er eine NSU SS 500 zur Rennmaschine um und startete 1949 als Ausweisfahrer. Auch am Motorrad-Geländesport beteiligte er sich in jener Zeit und ließ auch dabei sein Talent aufblitzen.

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1952 stieg Haas zu den Lizenzfahrern auf und startete mit einer Puch-Eigenbau. Von da an ging es mit seiner Karriere steil bergauf. Schon Mitte der Saison nahm ihn NSU als «Notnagel-Werksfahrer» unter Vertrag. Ein Vertrauen, welches er postwendend rechtfertigen sollte.

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In jenem Jahr war Deutschland erstmals in der FIM-Motorrad-Weltmeisterschaft startberechtigt und bekam sogar einen ersten WM-Lauf. Dieser war der Große Preis von Deutschland vom 18. bis 20. Juli 1952 auf der Solitude bei Stuttgart. Dabei sollte das Rennen der 125-ccm-Klasse Werner Haas’ erstes WM-Rennen werden. Genannt hatte er mit seiner Puch-Eigenbau, doch nachdem vom NSU-Großaufgebot Wilhelm Hofmann und der Italiener Roberto Colombo nach Trainingsstürzen am Freitag nicht mehr starten konnten, wurde der aufstrebende Werner Haas gefragt und schließlich kurzerhand in den Werksrennstall befördert.

Zur Überraschung und Freude der NSU-Verantwortlichen sowie rund 400.000 Fans allein am Rennsonntag an der idyllisch gelegenen Strecke gewann Werner Haas dieses Rennen knapp vor dem Vorjahresweltmeister Carlo Ubbiali und deutlich vor dem späteren Champion des Jahres 1952, dem Briten Cecil Sandford. Damit ging er als erster deutscher Sieger eines Motorrad-Weltmeisterschaftslaufs in die Geschichte ein. Am gleichen Tag gewann zwar Rudi Felgenheier auf einer DKW das 250er-Rennen, doch Werner Haas war mit seinem Sieg nun mal etwas eher.

Mit nur diesem Resultat wurde er im «NSU-WM-Schnupperjahr» WM-Sechster. Beim Saisonfinale in Monza gab es bei den 250ern ein «totes» Rennen, denn der Italiener Enrico Lorenzetti und Werner Haas waren gleichauf und zeitgleich über die Ziellinie gerast. Per Fotofinish-Entscheid ging Lorenzetti als Sieger und Werner Haas als Zweiter in die Annalen ein. Auch bei der schnellsten Rennrunde wurde für beide eine bis auf die Zehntelsekunde gleiche Zeit notiert.

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1953 brachte NSU für die Klassen bis 125 und 250 ccm die schnellsten Rennmotorräder zu den Grands Prix und mit Werner Haas auch den seinerzeit besten Fahrer an den Start. Nach einem zweiten Platz bei der TT auf der Isle of Man in der Achtelliterklasse respektive dort der Ultra-Lightweight-Class, gewann er anschließend in Assen. Nach einem weiteren zweiten Platz beim einzigen WM-Gastspiel im mittelhessischen Schotten gewann er auch die WM-Läufe Ulster Grand Prix bei Belfast und Nations in Monza. Nicht zuletzt auf Grund der Streichresultatregel stand er somit vorzeitig als Weltmeister fest. Damit war er auch der erste deutsche Motorrad-Weltmeister der Geschichte.

Doch nicht nur das, denn auch in der Viertelliterklasse eilte Haas von Sieg zu Sieg oder alternativ von Podestplatz zu Podestplatz. So startete er auf der Isle of Man ebenfalls mit Rang 2 im dortigen Lightweight-Rennen in die Saison. Danach gewann er in Assen sowie auf dem Schottenring. In der nordirischen Provinz Ulster wurde er wieder Zweiter und nach einem mageren sechsten Platz in Bern deckelte er beim Nations in Monza mit einem weiteren zweiten Rang die Doppel-Weltmeisterschaft für sich und NSU.

Im darauffolgenden Jahr 1954 setzte NSU den Österreicher Rupert Hollaus auf den 125er-WM-Titel und Werner Haas auf die Titelverteidigung in der 250er-Kategorie an. Beide hatten Erfolg. Während Hollaus die ersten vier von sechs 125er-Rennen gewann und Weltmeister wurde, gewann Werner Haas sogar die ersten fünf von sieben Grands Prix und war damit ebenfalls vorzeitig durch. Seine weiteren 250er-GP-Siege hatte er in Reims, auf der Isle of Man, in Ulster, Assen und auf der Solitude gefeiert.

Viel hatte Rupert Hollaus von seinem WM-Titel nicht, denn beim vorletzten WM-Lauf des Jahres in Monza verunglückte er am Trainingssamstag, dem 11. September 1954, tödlich. NSU zog sich daraufhin Ende des Jahres aus dem Straßenrennsport zurück.

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Werner Haas hatte überlegt, seine Karriere auf einer anderen Marke fortzusetzen. Diesen Gedanken verwarf er jedoch, hatte er mit drei Mal den höchsten Ehren und elf Grand-Prix-Siegen mehr erreicht als viele andere. Zudem wurde er 1953 und 1954 in beiden kleinen Hubraumklassen Deutscher Meister.

Geländefahrten bestritt er allerdings weiterhin, und beruflich widmete er sich seiner Tankstelle nebst Rennfahrerkneipe. Doch auch sein Leben sollte viel zu früh und tragisch enden, denn am 13. November 1956 kam er im Alter von nur 29 Jahren beim Absturz mit einem Sportflugzeug bei Neuburg an der Donau ums Leben.