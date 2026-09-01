Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

WM-Leader Gonzalez (6.): Mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hatte

Intact-Pilot Manuel Gonzalez kam in Aragon über Platz 6 nicht hinaus. Er fühlte sich in den Kurven nicht wohl mit seiner Kalex. In der WM-Tabelle schmolz sein Vorsprung auf 32,5 Punkte zusammen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez erlebte in Aragon erneut kein ideales Wochenende. Im Qualifying sicherte sich der Intat-Pilot Startplatz 4. Im Rennen war er nicht dazu in der Lage, um den Sieg zu kämpfen. Er schlug sich dennoch wacker und beendete den Grand Prix auf Rang 6.

Werbung

Werbung

«Es war ein härteres Rennen, als wir erwartet hatten, denn am Samstag war das Gefühl noch ziemlich gut. Dennoch war uns klar, dass der Sonntag schwierig werden würde. Als ich bei den höheren Temperaturen in der Gruppe fuhr, fühlte ich mich in den Kurven nicht wohl», haderte Gonzalez. «Ich konnte das Motorrad nicht so steuern, wie ich es mir gewünscht hätte. Also musste ich ein wenig kämpfen, um im Geschehen zu bleiben, und ich habe versucht, das Rennen so gut wie möglich zu beenden, ohne Fehler zu machen. Letztendlich ist der 6. Platz nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber wir müssen uns auf die positiven Aspekte konzentrieren, die wir daraus mitnehmen können.»

WM-Wertung: Izan Guevara kommt näher

WM-Rivale Izan Guevara belegte im MotorLand Aragon Platz 2. Der Pramac-Yamaha-Pilot konnte seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf 32,5 Punkte verkürzen. «Es war das erste Mal, dass wir mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Trotzdem lagen wir immer noch ziemlich nah an den anderen. Es ist eine Frage von Details», so Gonzalez. «Mit Blick auf die nächsten Rennen stehen uns Strecken bevor, auf denen ich mich wohler fühle und stärker bin. Wir werden also noch härter arbeiten und mit noch mehr Schwung nach Misano zurückkehren. Vielen Dank an das Team für die Arbeit und Unterstützung.»

Im Artikel erwähnt

Teammanager Jürgen Lingg ergänzte: «Bei Manu war uns von Anfang an klar, dass es hier nicht einfach für ihn werden würde. Dennoch hat er uns am Samstagmorgen mit der schnellsten Zeit überrascht. Aber wir haben dieses Ergebnis mit Vorsicht genossen. Er hat sich während des Rennens nicht ganz wohl gefühlt, vor allem mit der Front. Wir müssen genau untersuchen, woran das lag, und dürfen keine Zeit verlieren, denn Misano steht schon in zwei Wochen an.»

Werbung

Werbung

Seinen letzten Sieg holte Gonzalez Anfang Juni in Ungarn. Danach folgten in Brünn, Assen und auf dem Sachsenring die Ränge 5, 2 und 6. In Silverstone passierte dem 24-Jährigen ein fataler Fehler: Er fuhr als erster über die Ziellinie und begann zu jubeln – eine Runde zu früh. Gonzalez ging etwas vom Gas, worauf ihm Daniel Holgado ins Heck krachte. Durch die Kollision verbog sich der Auspuff an der Kalex von Gonzalez – er fiel zurück und rollte auf Platz 14 ins Ziel.

Manuel Gonzalez und Ivan Ortola
Manuel Gonzalez und Ivan Ortola
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez und Ivan Ortola
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

19

35:04,377

1:50,246

25

02

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

19

+0,800

1:50,414

20

03

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

19

+0,881

1:50,236

16

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

19

+2,887

1:50,415

13

05

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Reverte - MSI

4

19

+3,262

1:50,198

11

06

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

19

+4,731

1:50,312

10

07

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

19

+5,912

1:50,410

9

08

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

19

+14,194

1:50,862

8

09

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

19

+14,662

1:50,710

7

10

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

99

19

+15,231

1:50,761

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien