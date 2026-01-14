Yamahas Moto2-Team als Schlüssel für die MotoGP-Zukunft

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Mit dem BLU CRU Pramac Yamaha Moto2-Projekt treibt Yamaha seine langfristige Nachwuchs- und Rennsportstrategie konsequent voran. Die Saison 2026 markiert dabei das zweite Jahr des Engagements in der Moto2-Weltmeisterschaft – und zugleich einen wichtigen Entwicklungsschritt. Nach dem Debütjahr 2025, das ganz im Zeichen von Lernen, Strukturaufbau und Erfahrungssammeln in einer der härtesten Klassen des WM-Zirkus stand, geht das Team nun mit klaren Ambitionen und dem Anspruch an den Start, sich auf jedem Kurs als konstanter Anwärter zu etablieren.
Für Yamaha ist die Bedeutung dieses Projekts klar definiert. Rennleiter Paolo Pavesio betonte im Rahmen der Teampräsentation unmissverständlich den strategischen Stellenwert der mittleren WM-Kategorie: «Das BLU CRU Pramac Yamaha Moto2-Projekt stellt eine fundamentale Säule der langfristigen Rennsportstrategie von Yamaha dar. Die Moto2 ist nicht nur eine hart umkämpfte Meisterschaft, sondern auch ein entscheidendes Entwicklungsumfeld, in dem Fahrer lernen, innerhalb einer professionellen Struktur zu wachsen und sich auf den nächsten Schritt vorzubereiten.»
Die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auf Kontinuität. Teamdirektor Gino Borsoi und Teammanager Alex De Angelis führen das Moto2-Projekt auch 2026 weiter und sorgen für eine enge Verzahnung mit der übergeordneten Pramac–Yamaha-Struktur. Genau dieser Ansatz ist aus Sicht von Pavesio entscheidend, um den sportlichen Unterbau nachhaltig mit der Königsklasse zu verbinden.
«Nach einer ersten Saison, die dem Aufbau der Grundlagen gewidmet war, markiert das Jahr 2026 einen wichtigen Fortschritt für dieses Projekt. Kontinuität innerhalb des Teams und eine klare Entwicklungsphilosophie ermöglichen es uns, die Verbindung zwischen BLU CRU und MotoGP zu stärken und die Kohärenz innerhalb unserer gesamten Rennsport-Pyramide sicherzustellen», so Pavesio.
Sportlich vertraut das Team weiterhin auf Izan Guevara, der mit seiner Erfahrung und seinem Siegerpotenzial als Referenz fungiert. Neu an seiner Seite ist Alberto Ferrandez, der frische Motivation und Talent in das Aufgebot bringt. Beide gehen mit Material von Boscoscuro an den Start – die technische Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller wird fortgeführt, um konkurrenzfähige Gesamtpakete zu entwickeln und die Fahrer gezielt auf den nächsten Karriereschritt vorzubereiten. Im Zentrum des Projekts steht dabei unverändert Yamahas weltweites BLU CRU-Programm, das junge Talente identifiziert, fördert und systematisch an die Spitze heranführt. Die Moto2 spielt in dieser Rennsport-Pyramide eine Schlüsselrolle – als letzte große Entwicklungsstufe vor der MotoGP.
Entsprechend klar formuliert Pavesio den Anspruch: «Gemeinsam mit Pramac Racing sowie unter der Führung von Alex De Angelis und dem gesamten Teamstab ist es unser Ziel, weiterhin ein strukturiertes und nachhaltiges Umfeld aufzubauen, in dem junge Fahrer nicht nur schneller werden, sondern auch die mentale Stärke und Professionalität, die auf dem höchsten Niveau unseres Sports erforderlich sind.»
