Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Motorrad-GP
  4. /
  5. Moto2
  6. /
  7. News
Werbung
Yamahas Moto2-Team als Schlüssel für die MotoGP-Zukunft
Mit dem BLU CRU Pramac Yamaha Moto2-Team schafft Yamaha 2026 die Basis für die Stars von morgen – und stärkt gezielt die Verbindung zum MotoGP-Projekt.
Moto2
Für Yamaha hat das Projekt einen großen strategischen StellenwertFür Yamaha hat das Projekt einen großen strategischen StellenwertFoto: Pramac Racing
Für Yamaha hat das Projekt einen großen strategischen Stellenwert© Pramac Racing
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Mit dem BLU CRU Pramac Yamaha Moto2-Projekt treibt Yamaha seine langfristige Nachwuchs- und Rennsportstrategie konsequent voran. Die Saison 2026 markiert dabei das zweite Jahr des Engagements in der Moto2-Weltmeisterschaft – und zugleich einen wichtigen Entwicklungsschritt. Nach dem Debütjahr 2025, das ganz im Zeichen von Lernen, Strukturaufbau und Erfahrungssammeln in einer der härtesten Klassen des WM-Zirkus stand, geht das Team nun mit klaren Ambitionen und dem Anspruch an den Start, sich auf jedem Kurs als konstanter Anwärter zu etablieren.
Werbung
Werbung
Für Yamaha ist die Bedeutung dieses Projekts klar definiert. Rennleiter Paolo Pavesio betonte im Rahmen der Teampräsentation unmissverständlich den strategischen Stellenwert der mittleren WM-Kategorie: «Das BLU CRU Pramac Yamaha Moto2-Projekt stellt eine fundamentale Säule der langfristigen Rennsportstrategie von Yamaha dar. Die Moto2 ist nicht nur eine hart umkämpfte Meisterschaft, sondern auch ein entscheidendes Entwicklungsumfeld, in dem Fahrer lernen, innerhalb einer professionellen Struktur zu wachsen und sich auf den nächsten Schritt vorzubereiten.»
Paolo PavesioPaolo PavesioFoto: Pramac Racing
Paolo Pavesio© Pramac Racing
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auf Kontinuität. Teamdirektor Gino Borsoi und Teammanager Alex De Angelis führen das Moto2-Projekt auch 2026 weiter und sorgen für eine enge Verzahnung mit der übergeordneten Pramac–Yamaha-Struktur. Genau dieser Ansatz ist aus Sicht von Pavesio entscheidend, um den sportlichen Unterbau nachhaltig mit der Königsklasse zu verbinden.
Werbung
Werbung
«Nach einer ersten Saison, die dem Aufbau der Grundlagen gewidmet war, markiert das Jahr 2026 einen wichtigen Fortschritt für dieses Projekt. Kontinuität innerhalb des Teams und eine klare Entwicklungsphilosophie ermöglichen es uns, die Verbindung zwischen BLU CRU und MotoGP zu stärken und die Kohärenz innerhalb unserer gesamten Rennsport-Pyramide sicherzustellen», so Pavesio.
Das Moto2-Projekt von Pramac geht in die zweite RundeDas Moto2-Projekt von Pramac geht in die zweite RundeFoto: Pramac Racing
Das Moto2-Projekt von Pramac geht in die zweite Runde© Pramac Racing
Sportlich vertraut das Team weiterhin auf Izan Guevara, der mit seiner Erfahrung und seinem Siegerpotenzial als Referenz fungiert. Neu an seiner Seite ist Alberto Ferrandez, der frische Motivation und Talent in das Aufgebot bringt. Beide gehen mit Material von Boscoscuro an den Start – die technische Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller wird fortgeführt, um konkurrenzfähige Gesamtpakete zu entwickeln und die Fahrer gezielt auf den nächsten Karriereschritt vorzubereiten. Im Zentrum des Projekts steht dabei unverändert Yamahas weltweites BLU CRU-Programm, das junge Talente identifiziert, fördert und systematisch an die Spitze heranführt. Die Moto2 spielt in dieser Rennsport-Pyramide eine Schlüsselrolle – als letzte große Entwicklungsstufe vor der MotoGP.
Werbung
Werbung
Entsprechend klar formuliert Pavesio den Anspruch: «Gemeinsam mit Pramac Racing sowie unter der Führung von Alex De Angelis und dem gesamten Teamstab ist es unser Ziel, weiterhin ein strukturiertes und nachhaltiges Umfeld aufzubauen, in dem junge Fahrer nicht nur schneller werden, sondern auch die mentale Stärke und Professionalität, die auf dem höchsten Niveau unseres Sports erforderlich sind.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Moto2
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Diogo Moreira
287
2
Manuel González
257
3
Barry Baltus
232
4
Arón Canet
227
5
Jake Dixon
225
6
Daniel Holgado
208
7
Celestino Vietti
157
8
Albert Arenas
156
9
David Alonso
153
10
Senna Agius
149
Mehr laden
EventsAlle Moto2 Events
  • Vergangen
    Portuguese Grand Prix
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Portuguese Grand Prix
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  4. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
Motorrad-GP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM