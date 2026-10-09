Zeittraining in Mandalika: Zwei rote Flaggen, Bestzeit für Izan Guevara

40 Minuten standen auf der Uhr, als die Moto2-Meute um kurz nach 14 Uhr Ortszeit auf den brütend heißen Asphalt des Mandalika Circuits einbog. Im wichtigen Zeittraining ging es erneut darum, sich mit einem Rang in den Top 14 direkt ins zweite Qualifying am Samstag zu befördern.

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Kurios ging es für den WM-Führenden Manuel Gonzalez los – der Intact-Pilot hatte noch vor der ersten fliegenden Runde das Helmvisier verloren. Der Spanier musste zurück in die Box für einen Helmwechsel. Das Kunststoffteil sorgte für noch mehr Wirbel. Die Rennleitung entschied sich, die Session zu unterbrechen, um das auf der Ideallinie in Kurve 9 liegende Visier zu bergen.

Mit 35 Minuten auf der Anzeige ging es weiter. 19 Piloten hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Zeiten notieren lassen. Ivan Ortola war der schnellste Moto2-Pilot, vor Alonso Lopez und Senna Agius. Izan Guevara, der im FP1 am Morgen die Bestzeit vor Alex Escrig geschafft hatte und der in Mandalika alles daran setzen wird, den Rückstand auf Gonzalez (10,5 Punkte) weiter abzubauen.

Als alle Racer wieder auf der Bahn waren, änderte sich die Reihenfolge schnell. Während Alonso Lopez die erste 1:32er-Zeit drehte, warf RW-Racing-Pilot Sasaki seine Kalex in der schnellen Kurve 11 weg. Manuel Gonzalez fuhr eine 1:33,2 min – Platz 6. Doch gleich ging es zurück auf 8, denn Izan Guevara war an die Spitze, Arbolino auf Rang 7 vorgefahren. Die Pace des von Pramac-Piloten war nichts anderes als spektakulär. Der nächstjährige Yamaha-MotoGP-Pilot hatte den Rundenrekord nur um ein Zehntel verpasst.

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Alex Escrig Foto: Gold & Goose Alex Escrig © Gold & Goose

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 10.10.2026 - 02:35

Wenig später der nächste Einsatz der Streckenposten – Deniz Öncü die Kontrolle über seine Boscoscuro in Kurve 14 verloren. Die schlechte Nachricht: Das Bike der Marc-VDS-Mannschaft wurde komplett zerfleddert. Die Mechaniker mussten den Rumpf des Motorrads später in die Box zurücktragen – Session over und Q1 für den Türken.

In den folgenden Runden verbesserten sich beide Intact-Piloten – doch Guevara hielt 0,3 Sekunden vor Senna Agius weiter die erste Position. Mit Gonzalez, Holgado, Salac, Ortola und Alonso waren zu diesem Zeitpunkt die Top 7 der Klasse sicher im Q2. Auf dem gefürchteten 14. Rang wurde eine Viertelstunde vor Schluss Zonta van der Goorbergh geführt.

Der Endspurt des Zeittrainings wurde verschoben, denn 12 Minuten vor dem Ende musste die Session wegen technischer Probleme bei der Streckensicherung gestoppt werden. Das Problem: Sowohl die Rennleitung als auch die Zeitnahme waren von einem Stromausfall lahmgelegt worden. Nach langen 30 Minuten stürzte sich das Feld ins Finale, das sich zu einem Qualifying mit 28 Piloten entwickelte.

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In der ersten fliegenden Runde verbesserte sich Holgado auf 2, wurde aber noch von Alex Escrig (Forward) verdrängt, steigerte sich auf Platz 2 und der Indonesier Mario Aji stürzte in Kurve 1. Auch Rückkehrer Angel Piqueras flog ab und landete damit Q1. Einen gewaltigen Satz machte Ayumu Sasaki, dessen Bike wieder repariert werden konnte. Es ging 23 auf 8 und damit ins Q2.

Mit Kühlweste ins Q2: Intact-Pilot Senna Agius Foto: Gold and Goose Mit Kühlweste ins Q2: Intact-Pilot Senna Agius © Gold and Goose

Beeindruckend, Izan Guevara. Der WM-Zweite blieb zunächst in der Box, ging vier Minuten vor Ende auf den Kurs, um seine Zeit mit Rekordtempo zu verbessern: 1:32,337 min. Nie war ein Moto2-Bike schneller in Mandalika. Manuel Gonzalez sprang in seinen letzten Runden noch auf Position 4, direkt vor Teamkollege Senna Agius. Platz 2 und 3 blieben bei Escrig und Aspar-Pilot Holgado. David Alonso steuerte auf Platz 10.

Ein überzeugendes Comeback zeigte Red Bull-KTM-Ajo Collin Veijer. Der Niederländer, der den Japan-GP mit gebrochenem Schlüsselbein verpasst hatte, steuert seine Kalex auf Platz 18. Teamkollege und Rookie Jose-Antonio Rueda beendete das Zeittraining auf Platz 16. Bitter verlief das Freitagsevent für die Siegfahrer Aron Canet (Fantic) und Celestino Vietti. Der Spanier verpasste wieder einmal das Q2, Vietti (SpeedRS) landete auf Rang 22.

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