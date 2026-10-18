Moto2-Aus für Zonta van den Goorbergh – Zukunft in der Supersport-WM

Mit gerade einmal 16 Jahren (und noch vor dem Inkrafttreten des aktuellen Alterslimits von 18 Jahren) stieg Zonta van den Goorbergh aus dem Red Bull Rookies Cup und der Junioren-WM direkt in die Moto2-WM auf. Seit 2022 fährt der Niederländer in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM – seit Anfang an ist er mit dem Team RW Racing verbunden. Der mittlerweile 20-Jährige hat erst drei einstellige Ergebnisse vorzuweisen. Sein bestes Rennen zeigte er als Fünfter 2024 in Motegi/Japan. In jener Saison belegte er in der Gesamtwertung Rang 22 – besser war Zonta bislang noch nie platziert in der WM-Tabelle.

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Am Talent von Zonta gibt es wenige Zweifel, er brauche nur das richtige Umfeld, sind einige Experten überzeugt. Dennoch wird es nach der Saison 2026 keinen Platz mehr für ihn im GP-Paddock geben. Seine Zukunft ist mittlerweile gesichert: Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, wird Zonta 2027 in die Supersport-WM wechseln – und dort im niederländischen Erfolgsteam Ten Kate der neue Teamkollege von Can Öncü.

Ten Kate macht 2027 einen Neuanfang. Das Team wechselt von Yamaha zu QJ Motor – mit dem chinesischen Hersteller wurde ein mehrjähriger Vertrag abgeschlossen. QJ Motor wurde 1985 gegründet, im hochmodernen Werk in Wenling, 500 km südlich von Shanghai, werden jährlich 1,2 Millionen Bikes und 2 Millionen Motoren produziert. QJ gehört zum Geely-Konzern, der rund 120.000 Mitarbeiter beschäftigt und zu dessen Portfolio auch die Automarken Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, Smart und Zeekr gehören.

Zonta van den Goorbergh: Beste Voraussetzungen im Top-Team Ten Kate

Bei Ten Kate wird Zonta van den Goorbergh hervorragende Bedingungen vorfinden, die Tuningexperten aus Nieuwleusen, nordöstlich von Zwolle, haben die Expertise, um auch aus der QJ ein siegfähiges Motorrad zu machen. Bislang wurden zwölf Fahrer-Titel in der Supersport-WM gewonnen – neun mit Honda und drei mit Yamaha.

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Für 2028 plant QJ ein grundlegend neues Supersport-Motorrad, in das viel Know-how von Ten Kate einfließen wird. Über ein Superbike wird auch schon länger gesprochen. Niemand muss damit rechnen, im nächsten Jahr die gleiche langsame SRK 800 RS zu sehen wie 2026, mit der nur mickrige fünf WM-Punkte gelangen. Ten Kate weiß genau, worauf es bei einer Rennmaschine ankommt. Und QJ hat die nötigen Ressourcen, um das umzusetzen. Wer 1,2 Millionen Motorräder durch die Arbeitstage eines Jahres dividiert, der kommt schnell darauf, dass die für eine Homologation notwendige Zahl von 500 Stück zwischen der Frühstückspause und dem Mittagessen produziert werden kann.