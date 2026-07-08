Highlight für Fans klassischer Motorräder: 29. Zschorlauer Dreieckrennen

Auch 2026 gibt es wieder den Zschorlauer Dreieck Classic Grand Prix. Die 29. Ausgabe des Events geht am 1. und 2. August über die Bühne. Die Fans historischer Renntechnik und derer Piloten kommen dabei auf ihre Kosten. «Unser Fahrerfeld für dieses Jahr steht zum großen Teil und kann sich wieder absolut sehen lassen. Dennoch sparen wir uns noch den einen oder anderen Hochkaräter für 2027 auf, wenn wir unseren nächsten Jubiläums-Classic-GP, den 30., durchführen werden», erklärte der Vorsitzende des 1. Auer MSC Uwe Stübner.

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Bei der diesjährigen «Vor-Jubiläumsausgabe» werden die beiden Ex-Vize-Weltmeister und Dauergäste Aalt Toersen aus den Niederlanden und der Schweizer Rolf Blatter (Ehrenmitglied des 1. Auer MSC) wieder am Kabel ziehen und Erinnerungen an die alten Zeiten wecken.

Rolf Blatter wird neben seiner 50-ccm-Kreidler und einer 125er-MBA, die er um den Kurs zu bewegen gedenkt, eine MuZ-Weber 500 GP1 im Gepäck haben, mit der das juristische Nachfolgeunternehmen der Zschopauer Kult-Marke MZ zum Beispiel mit dem Italiener Luca Cadalora und dem Niederländer Jurgen van den Goorbergh 1999 im Grand-Prix-Sport mitmischten. Ob Rolf Blatter dieses Geschoss auch pilotieren wird, ist noch fraglich. Aus nächster Nähe zu bewundern sein wird sie auf jeden Fall.

Erstmals wird der dreifache Seitenwagen-Weltmeister als Co-Pilot Adolf Hänni aus der Schweiz nach Zschorlau kommen und der stets liebevoll organisierten Veranstaltung seine Aufwartung machen. «Ich habe schon viel vom Zschorlauer Dreieck gehört und weiß, dass es im Osten Deutschlands sehr viele begeisterte Gespannsport-Fans gibt. Leider hat es bei mir noch nie geklappt, dass ich die Veranstaltung im Erzgebirge besuchen konnte, aber diesmal muss es einfach sein. Ich bedanke mich für die Einladung und bin schon ganz gespannt, was so abgeht», verleiht der inzwischen 71-Jährige nach wie vor sehr geschäftstüchtige Hänni seiner Vorfreude Ausdruck.

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Hinzu kommen wieder zahlreiche Größen aus dem DDR-Rennsport, allen voran die sich wieder in den Sattel schwingenden Ex-Meister Rainer Richter, Stefan Tennstädt, Johannes Kehrer und Rainer Liebe. Hinzu kommen u.a. Heinz Rosner, Jürgen Lenk, Bernd Köhler und Wolfgang Rösch als Ehrengäste ohne Streckenaktivitäten.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

In den Mittelpunkt gerückt wird in diesem Jahr die Marke MZ und die lange erfolgreiche Geschichte des Zschopauer Motorradbaus, und zwar mit dem mittlerweile 30 Jahre alten MZ-Cup. Diesen bezahlbaren, fairen und familiären Motorradsport gibt es nach wie vor. Was einst als Rennserie für die MuZ Skorpion begann, hat sich zu einer festen Größe für alle Gleichgesinnten entwickelt, die den Spaß am Rennfahren in den Mittelpunkt stellen.

Seit zwei Jahren wird der Cup von einem neuen Organisationsteam geführt, welches die Tradition der Serie fortsetzt und gleichzeitig neue Impulse setzt. Im Vordergrund stehen dabei ein unkomplizierter Umgang miteinander, Spaß ohne Leistungswahn und eine Gemeinschaft, in der sich Neueinsteiger ebenso wohl fühlen wie erfahrene Rennfahrer. Gefahren wird in der Stock Class auf weitgehend seriennahen «MZ-Skorpionen» sowie in der Open Class mit leistungsähnlichen Motorrädern. Die leicht händelbare Technik, die vergleichsweise geringen Kosten und spannende Rennen machen den besonderen Reiz des MZ-Cups bis heute aus.

Wer Freude an ehrlichem Rennsport, fairen Zweikämpfen und einer familiären Atmosphäre hat, ist dabei genau richtig. Der MZ-Cup beweist seit drei Jahrzehnten, dass man auch ohne großes Budget jede Menge Spaß auf der Rennstrecke haben kann. Nun freut man sich, wenngleich nicht im sportlichen Wettstreit, sondern in Form von Präsentationsläufen, erstmals beim Zschorlauer Dreieck Classic Grand Prix dabei zu sein.

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Dieser beginnt am Freitag, dem 31. Juli 2026, 19 Uhr mit einem Biker-Gottesdienst im Festzelt, wo es anschließend Live-Musik mit dem «Kleinkunstkombinat brotlos» bis weit in die Nacht geben wird. Am Samstag (1.8.) beginnen um 12 Uhr Präsentationsfahrten aller Klassen, und ab 19 Uhr findet die nächste Festveranstaltung mit Live-Musik, diesmal von «Old Spice», statt. Am Sonntag (2.8.) werden ab 8 Uhr die Demonstrationsfahrten für historische Renntechnik mit je zwei Durchgängen pro Klasse fortgesetzt.