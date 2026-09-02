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Almansa (Intact GP) nach Platz 2 in Aragon: «Bin ein wenig frustriert»

Moto3-Ass David Almansa dominierte in Aragon alle Trainingssessions. Im Rennen musste er sich WM-Leader Maximo Quiles geschlagen geben. Intact-Teammanager Peter Öttl ist dennoch sehr zufrieden.

Moto3

David Almansa
David Almansa
Foto: Gold & Goose
David Almansa
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Moto3-Ass David Almansa erlebte in Aragon ein fast perfektes Wochenende. In allen Trainingssessions, inklusive Qualifying war er der schnellste Mann auf der Strecke. Der Intact-Pilot ging somit am Sonntag als Favorit von der Pole-Position ins Rennen. Zehn Runden lang gab Almansa das Tempo vor, dann wurde er von WM-Leader Maximo Quiles überholt. Kurzzeitig fiel Almansa auf Position 4 zurück, doch er kämpfte weiter. In der letzten Runde gab er noch einmal alles und überquerte die Ziellinie als Zweiter – mit 0,264 sec Rückstand auf Quiles.

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«Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen frustriert, denn nachdem wir das ganze Wochenende über alles gegeben haben, wollten wir natürlich gewinnen», war Almansa enttäuscht. «Aber so läuft es nun mal im Rennsport. Es war dennoch ein großartiges Rennen und ich habe mich ziemlich gut gefühlt. Ab Runde 10 oder 11 gab es eine kleine Lücke, und dann, vier oder fünf Runden vor Schluss, machte ein anderer Fahrer einen Fehler und kam weit nach außen, wodurch eine große Lücke entstand. Und als ich versuchte, diese Lücke zu schließen, habe ich meine Reifen komplett ruiniert.»

Almansa konnte sich lange vor Quiles halten
Almansa konnte sich lange vor Quiles halten
Foto: Gold & Goose
Almansa konnte sich lange vor Quiles halten
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

WM-Wertung: Enges Duell um Platz 2

Mit Platz 2 in Aragon verkürzte David Almansa in der WM-Wertung den Rückstand auf den Zweitplatzierten Alvaro Carpe (KTM Ajo), der im Rennen Vierter wurde, auf fünf Punkte. Auf Leader Maximo Quiles fehlen ihm derzeit 102 Punkte. «Wir sind trotzdem glücklich, weil ich bis zur letzten Kurve 100 Prozent gegeben habe, und damit sind wir zufrieden», so Almansa. «Eine großartige Leistung an diesem Wochenende. Vielen Dank an alle im Team für ihre Unterstützung.»

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Intact-Teammanager Peter Öttl lobte die Leistung seines Fahrers: «Wir können mit dem Wochenende in Aragon sehr zufrieden sein. David Almansa dominierte alle Trainings und sicherte sich zudem den ersten Platz im Qualifying. Das war seine fünfte Pole-Position in diesem Jahr. Er führte das Rennen sehr lange an, wobei er seine Reifen möglicherweise etwas stärker beansprucht hat als Quiles. Dennoch trennten die beiden im Ziel nur 0,2 Sekunden und es gelang ihm zweimal, eine Lücke wieder zu schliessen. Seine kämpferische Leistung sicherte ihm letztendlich den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch an ihn und sein Team.»

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

17

33:15,478

1:56,818

25

02

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

17

+0,264

1:56,779

20

03

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

17

+0,715

1:56,675

16

04

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

17

+2,900

1:56,838

13

05

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

17

+6,040

1:57,025

11

06

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

17

+11,373

1:57,098

10

07

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

17

+11,509

1:56,909

9

08

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

17

+11,841

1:56,832

8

09

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

94

17

+11,963

1:56,989

7

10

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

17

+12,211

1:57,032

6

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