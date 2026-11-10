Almansa: «Werden um den Vizetitel kämpfen, als wäre es die Meisterschaft»

Im Moto3-Qualifying in Doha musste sich David Almansa noch mit Platz 2 hinter Weltmeister Maximo Quiles zufriedengeben. Im Rennen am Sonntag schlug der Intact-Pilot dann zurück.

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Doch der Reihe nach: Von Position 2 gelang Almansa im Rennen über 16 Runden ein perfekter Start – er übernahm noch vor der ersten Kurve die Führung. Danach ließ der Spanier seinen Konkurrenten keine Chance mehr. Während sich Quiles abmühte und im Rennen etliche verlorene Positionen gut machen musste, fuhr Almansa an der Spitze ein einsames Rennen. Er baute seinen Vorsprung zeitweise auf drei Sekunden aus. Hinter ihm duellierten sich im Finish Adrian Fernandez (Leopard Honda) und Quiles um Platz 2. Am Ende überquerte Almansa die Ziellinie 2,516 Sekunden vor Fernandez, Quiles musste sich mit Rang 3 begnügen.

«Ich freue mich riesig über diesen Sieg, denn diese Strecke ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes für mich», meinte Almansa nach dem Rennen. Und er verriet sein Erfolgsgeheimnis: «Während des zweiten freien Trainings haben wir den weichen Reifen sowohl vorne als auch hinten probiert, und ich habe gelernt, wie ich den Reifen richtig einsetzen kann. Das war für mich und das Team sehr wichtig.» Im Rennen zeigte David Almansa dann eine souveräne Leistung. «Es war unglaublich, denn ich habe vom Start weg und in jeder Runde 100 Prozent gegeben.»

Gegen David Almansa war in Katar kein Kraut gewachsen Foto: Gold and Goose Photography Gegen David Almansa war in Katar kein Kraut gewachsen © Gold and Goose Photography

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Almansa: Abstand auf Carpe und Uriarte vergrößert

Mit seinem Sieg in Katar konnte David Almansa Platz 2 in der Gesamtwertung festigen. Vor den letzten beiden Saisonrennen hat er 23 Zähler Vorsprung auf die punktegleichen KTM-Ajo-Piloten Alvaro Carpe und Brian Uriarte, die in Doha nur die Ränge 5 bzw. 14 belegten.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

In Portimao und Valencia wird Almansa seine letzten beiden Rennwochenenden in der Moto3-WM bestreiten – 2027 wird er für Intact GP in der Moto2-Klasse antreten. «In diesem Jahr habe viel über unseren Sport gelernt, was mir helfen wird, wenn ich in der nächsten Saison in die Moto2 aufsteige», blickte der 20-Jährige voraus. «Natürlich war es ein bisschen schade, dass wir nicht ernsthaft um die Meisterschaft kämpfen konnten. Aber wir werden um den Vizetitel kämpfen, als wäre es die Meisterschaft, und in den letzten beiden Rennen alles geben, um unser Ziel zu erreichen.»