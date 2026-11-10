Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Almansa: «Werden um den Vizetitel kämpfen, als wäre es die Meisterschaft»

David Almansa vom deutschen Intact-Team stellte seine Rivalen im Moto3-Rennen auf dem Lusail International Circuit in den Schatten. Der 20-jährige Spanier hat den Vize-WM-Titel im Visier.

Moto3

David Almansa nach seinem Moto3-Sieg in Doha
David Almansa nach seinem Moto3-Sieg in Doha
Foto: Gold and Goose Photography
David Almansa nach seinem Moto3-Sieg in Doha
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im Moto3-Qualifying in Doha musste sich David Almansa noch mit Platz 2 hinter Weltmeister Maximo Quiles zufriedengeben. Im Rennen am Sonntag schlug der Intact-Pilot dann zurück.

Werbung

Werbung

Doch der Reihe nach: Von Position 2 gelang Almansa im Rennen über 16 Runden ein perfekter Start – er übernahm noch vor der ersten Kurve die Führung. Danach ließ der Spanier seinen Konkurrenten keine Chance mehr. Während sich Quiles abmühte und im Rennen etliche verlorene Positionen gut machen musste, fuhr Almansa an der Spitze ein einsames Rennen. Er baute seinen Vorsprung zeitweise auf drei Sekunden aus. Hinter ihm duellierten sich im Finish Adrian Fernandez (Leopard Honda) und Quiles um Platz 2. Am Ende überquerte Almansa die Ziellinie 2,516 Sekunden vor Fernandez, Quiles musste sich mit Rang 3 begnügen.

«Ich freue mich riesig über diesen Sieg, denn diese Strecke ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes für mich», meinte Almansa nach dem Rennen. Und er verriet sein Erfolgsgeheimnis: «Während des zweiten freien Trainings haben wir den weichen Reifen sowohl vorne als auch hinten probiert, und ich habe gelernt, wie ich den Reifen richtig einsetzen kann. Das war für mich und das Team sehr wichtig.» Im Rennen zeigte David Almansa dann eine souveräne Leistung. «Es war unglaublich, denn ich habe vom Start weg und in jeder Runde 100 Prozent gegeben.»

Im Artikel erwähnt

Gegen David Almansa war in Katar kein Kraut gewachsen
Gegen David Almansa war in Katar kein Kraut gewachsen
Foto: Gold and Goose Photography
Gegen David Almansa war in Katar kein Kraut gewachsen
© Gold and Goose Photography

Werbung

Werbung

Almansa: Abstand auf Carpe und Uriarte vergrößert

Mit seinem Sieg in Katar konnte David Almansa Platz 2 in der Gesamtwertung festigen. Vor den letzten beiden Saisonrennen hat er 23 Zähler Vorsprung auf die punktegleichen KTM-Ajo-Piloten Alvaro Carpe und Brian Uriarte, die in Doha nur die Ränge 5 bzw. 14 belegten.

TV-Programm

In Portimao und Valencia wird Almansa seine letzten beiden Rennwochenenden in der Moto3-WM bestreiten – 2027 wird er für Intact GP in der Moto2-Klasse antreten. «In diesem Jahr habe viel über unseren Sport gelernt, was mir helfen wird, wenn ich in der nächsten Saison in die Moto2 aufsteige», blickte der 20-Jährige voraus. «Natürlich war es ein bisschen schade, dass wir nicht ernsthaft um die Meisterschaft kämpfen konnten. Aber wir werden um den Vizetitel kämpfen, als wäre es die Meisterschaft, und in den letzten beiden Rennen alles geben, um unser Ziel zu erreichen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Training

  6. Freies Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

22

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

16

33:09,479

2:03,249

25

02

31

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

16

+2,516

2:03,641

20

03

28

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

16

+2,585

2:03,723

16

04

9

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

16

+5,653

2:03,660

13

05

83

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

16

+5,700

2:03,473

11

06

66

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

16

+5,954

2:03,623

10

07

13

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

16

+7,315

2:03,683

9

08

64

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

16

+11,381

2:03,547

8

09

6

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

16

+11,428

2:03,871

7

10

19

Scott Ogden

CIP Green Power

Scott Ogden

CIP Green Power

16

+11,465

2:03,977

6

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  • Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  4. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM