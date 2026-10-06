Almansa lernte dazu: Habe alles getan, damit das nicht noch einmal passiert

Der Start in das Rennwochenende in Motegi lief für David Almansa nicht ideal. Am Freitag im Zeittraining musste sich der Intact-Pilot mit Platz 10 begnügen, immerhin schaffte er damit den direkten Einzug ins Q2 am Samstag. Dort drehte Almansa dann auf, und er schnappte sich vor dem KTM-Ajo-Duo Brian Uriarte und Alvaro Carpe die Pole-Position. WM-Leader Maximo Quiles musste sich mit Startplatz 4 begnügen.

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Im Moto3-Rennen am Sonntag lief zunächst alles nach Plan. Almansa konnte sich nach dem Start an der Spitze halten, nach zwei Runden wurde er aber von Uriarte überholt. Auch Carpe ging wenig später an ihm vorbei. Almansa blieb dran und in Runde 9 von 17 setzte er sich wieder an die Spitze. Danach konnte er seine Führung ausbauen, in den letzten Runden stürmte Quiles heran. Der Aspar-Pilot drehte die schnellste Rennrunde und griff Almansa an. Dieser konnte die Attacken von Quiles erfolgreich abwehren – Almansa überquerte die Ziellinie 0,046 sec vor Quiles.

«Es war ein sehr schwieriges Rennen für mich. Daher kann ich das Ergebnis kaum fassen, denn das Gefühl mit dem Motorrad war nicht zu 100 Prozent gut. Aber Schritt für Schritt und Runde für Runde habe ich gelernt und verstanden, wie der Reifen funktioniert», erzählte Almansa. «Zu Beginn der letzten Runde unterlief mir jedoch in der ersten Kurve ein Fehler, wodurch ich dort Zeit verlor. Später im letzten Sektor habe ich mich dann aber sehr gut verteidigt und konnte gewinnen.»

Almansa lernte von Misano

In Misano musste sich Almansa seinem Rivalen Quiles noch geschlagen geben. In Spielberg folgte das Desaster mit dem Sturz und frühen Aus im Rennen. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin so glücklich. Ich habe in Misano viel gelernt, als Max Quiles mich bis zur Ziellinie überholte. Am Sonntag habe ich alles getan, damit das nicht noch einmal passiert», schilderte der Spanier. «Ich freue mich sehr darüber und über alles, denn beim letzten Mal in Österreich endete das Wochenende auf die schlechteste Weise, und hier sind wir nicht gut ins Wochenende gestartet, aber mit jeder Session haben wir dazugelernt und uns verbessert. Das Team hat sehr gute Arbeit geleistet, das Motorrad gut vorbereitet und mir die richtigen Anweisungen gegeben, um meinen Fahrstil anzupassen und mich auf die Bedingungen einzustellen. Vielen Dank an das gesamte Team für die Unterstützung und die Arbeit.»

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Mit dem Sieg in Japan konnte David Almansa in der WM-Tabelle Platz 2 zurückerobern. Der 20-Jährige hat nun acht Punkte Vorsprung auf Carpe, der in Motegi Dritter wurde. Und Maximo Quiles musste seine vorzeitige Titel-Party verschieben.