Aspar: Carlos Cano tritt in die Fußstapfen von Moto3-Weltmeister Quiles

Das Aspar-Team von Jorge Martinez ist bekannt für seine hervorragende Nachwuchsarbeit. Die spanische Truppe bringt regelmäßig Weltmeister hervor. So konnte sich Maximo Quiles in Indonesien vorzeitig den Moto3-WM-Titel sichern. Für ihn wird es 2027 mit Aspar in der Moto2-WM weitergehen.

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Doch nicht nur in der Moto2- und Moto3-WM ist Aspar erfolgreich, auch in der Junioren-Klasse gibt das Team derzeit den Ton an. Am vergangenen Wochenende fand in Misano das Saisonfinale der Moto3-Junioren-WM statt. Die Top-3 der Serie sind alle Teil des Aspar-Juniorenprogramms.

Carlos Cano durfte sich in Italien als Gesamtsieger feiern lassen. Als Belohnung wird der Spanier 2027 in die Moto3-WM aufsteigen. Cano wird im Aspar-Team Maximo Quiles ersetzen und der neue Teamkollege von Marco Morelli.

«Mit der Verpflichtung von Carlos Cano haben wir den letzten Fahrer bestätigt, den wir für die nächste Weltmeisterschaftssaison noch brauchten. Wir freuen uns sehr, ihn für 2027 an Bord zu haben und ihn bei seinem Debüt zu unterstützen», freute sich Jorge Martinez «Aspar». «In diesem Jahr haben wir gesehen, wie er beim Aspar Team Junior große Fortschritte gemacht hat, und obwohl es sein erstes Jahr in dieser Klasse war, hat er gezeigt, dass er sehr talentiert ist. Der Titel war der krönende Abschluss einer großartigen Saison für ihn und das Team. Wir freuen uns sehr, ihn auf seinem Weg weiterhin zu unterstützen, und hoffen, ihm in diesem neuen Kapitel auf jede erdenkliche Weise helfen zu können.»

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Carlos Cano: Erfolge in der Moto3-Junioren-WM und im Red Bull Rookies Cup

Cano wird im kommenden Dezember 17 Jahre alt, womit er in der nächsten Saison auch das Alterslimit erfüllt. Der aus Murcia stammende Fahrer hat 2026 in der Junioren-WM fünf Siege und insgesamt sechs Podestplätze geholt. Im Red Bull Rookies Cup 2026 landete er mit zwei Siegen auf Gesamtrang 7. 2024 gewann Cano den Titel im European Talent Cup.

«Ich bin absolut begeistert, nächstes Jahr den Sprung in die Weltmeisterschaft zu schaffen – und vor allem, dies mit dem CFMOTO Aspar Team zu tun», meinte Carlos Cano. «Schon seit meiner Kindheit war es mein Ziel, die Weltmeisterschaft zu erreichen – und das ausgerechnet mit diesem Team. Ich hoffe, im nächsten Jahr gute Fortschritte zu machen. Es wird ein Jahr sein, in dem ich viel lernen, das Team gut kennenlernen und viele neue Rennstrecken entdecken werde. Jedes Rennen wird eine Gelegenheit sein, von den schnellsten Fahrern zu lernen.»