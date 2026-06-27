Assen, Qualifying: Schlussattacke von Quiles – Pole für den WM-Leader

Trotz der kleinsten Motorräder im GP-Fahrerlager mussten auch die Piloten der Moto3 reichlich schwitzen, um die beste Ausgangsposition für den am Sonntag stattfindenden Großen Preis der Niederlande herauszufahren. Um 13.10 Uhr gingen bei 33 Grad Lufttemperatur die schnellsten 18 Youngster auf den Traditionskurs von Assen.

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Den besten Job im Q1 hatten zuvor Piloten aus vier Nationen erledigt. Hinter dem Iren Casey O’Gorman schafften der Engländer Scott Ogden, Veda Pratama aus Indonesien und der Italiener Matteo Bertelle den Sprung in die Q2-Session Wieder einmal nicht dabei – Leo Rammersdorfer. Der Österreicher, der für das Team von Paolo Simoncelli seine erste WM-Saison fährt, landete nach Platz 23 im FP2 nun auf P10 – und damit auf Startplatz 24.

Die großen Fragen vor dem Q2: Wie weit vorne kann sich WM-Leader Maximo Quiles nach einem mittelprächtigen Zeittraining (Platz 11) nach vorne bringen – um am Sonntag einen weiteren Schritt in Richtung Moto3-Titel zu setzen – und wie schlagen sich die schnellen Honda-Piloten Kelso, Pini und O’Shea, die im Zeittraining mit den besten Zeiten aufgezeigt hatten, wenn es um den besten Startplatz geht?

Joel Kelso: Startplatz 2 in Assen für den besten Honda-Fahrer Foto: Seidenglanz Joel Kelso: Startplatz 2 in Assen für den besten Honda-Fahrer © Seidenglanz

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Die Session begann mit einer erneuten Ansage von Aussie Joel Kelso: 1:40,559 min. Damit war der Honda im ersten Anlauf gut eine Zehntel als Markenkollege Veda Pratama. Es folgten mit Alvaro Carpe, Fernandez und Cruces drei spanische Moto3-Piloten. Quiles landete zunächst nur auf Platz 6. Da sich der WM-Spitzenreiter in der zweiten Runde nicht verbessern konnte, ging es nach Attacken von Almansa, Uriarte und Danish zurück auf Platz 11.

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Doch der Aspar-Pilot erholte sich, wurde in Runde 3 wieder schneller. Mit Platz 5 und 0,388 sec Rückstand auf Kelso war der Grundstein für eine gute Startposition gelegt. Nach einem nur kurzen Stopp gingen die 18 Piloten noch einmal auf den TT Circuit. Die erste Verbesserung gelang Ajo-Rookie Brian Uriarte. Für den Sieger des Red Bull Rookies Cup 2025 ging es bis auf P1 – 1:40,430 min. Nachdem Casey O’Gorman, der über das Q1 gekommen war, bis auf Platz 6 kam, stand Quiles nur in Reihe 3.

Doch in der letzten Runde fand Maximo Quiles die perfekte Antwort. Der 18-Jährige hatte sich perfekt positioniert und nachdem P1 zunächst wieder an Kelso gegangen war, ging Quiles Sekunden später mit einer neuen Bestzeit über die Linie. Mit einer 1:40,130 min verpasste er den Rundenrekord um vier Zehntel. Hinter Quiles hielt Kelso Platz 2 vor Brian Uriarte, Marco Morelli und Adrian Cruces.

Nicht wie zuletzt in Szene setzen konnte sich der Pole-Setter der letzten drei Rennen, Intact-Pilot David Almansa. Der WM-Vierte startet von Platz 6 vor Veda Pratama und Alvaro Carpe. Brünn-Sieger Hakim Danish (MSi) blieb Platz 16.

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