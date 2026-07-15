Brian Uriarte nach Sieg auf dem Sachsenring: «Wir sind Risiken eingegangen»

Moto3-Rookie Brian Uriarte erlebte auf dem Sachsenring ein perfektes Rennwochenende. Am Samstag erzielte der KTM-Ajo-Pilot seine erste Pole-Position in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Im Rennen am Sonntag stellte Uriarte dann unter Beweis, dass er bereits in seiner ersten Moto3-Saison sehr abgeklärt auftritt.

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Uriarte erwischte einen perfekten Start. Er führte das Feld an und konnte Runde um Runde eine Lücke zu seinen Verfolgern herausfahren. Nur WM-Leader Maximo Quiles konnte mit dem 17-Jährigen mithalten. In Runde 15 ging der Aspar-Pilot an Uriarte vorbei – dieser konterte umgehend und übernahm wieder die Führung. Doch Quiles ließ nicht locker. Vier Runden vor Schluss konnte er seinen jüngeren Kontrahenten erneut überholten – der Rest des Feldes hatte bereits über vier Sekunden Rückstand. Uriarte wartete danach ab und schlug am Beginn der letzten Runde zurück. Danach gab er die Führung bis zum Zielstrich nicht mehr ab. Uriarte siegte mit 0,063 sec Vorsprung auf Quiles.

Brian Uriarte holte auf dem Sachsenring seinen zweiten Saisonsieg. Auch in Mugello stand der Spanier ganz oben auf dem Podest. «Ich bin so froh, einen weiteren Sieg eingefahren zu haben. Wir haben alles gegeben. Die Leistung des gesamten Teams an diesem Wochenende war unglaublich, daher kann ich ihnen nur meinen Dank aussprechen», freute sich Uriarte. «Ich habe von Beginn an voll attackiert und wir konnten ein sehr hohes Tempo vorlegen, auch wenn ich bis zum Schluss zittern musste, um den Sieg im Duell mit dem Führenden der Weltmeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Es war nicht einfach, da wir in den letzten Runden einige Schwierigkeiten hatten, aber wir sind Risiken eingegangen und haben uns diesen Sieg gesichert. Es war für alle ein unglaublicher Sonntag, eine großartige Lernerfahrung, und jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen, denn eine sehr interessante zweite Jahreshälfte erwartet uns.»

In der Gesamtwertung liegt Uriarte nach elf Saisonrennen mit 127 Punkten auf Platz 2. Auf Quiles, der in Deutschland einen weiteren Schritt in Richtung WM-Titel machen konnte, hat er 104 Punkte Rückstand.

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