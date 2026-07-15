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Brian Uriarte nach Sieg auf dem Sachsenring: «Wir sind Risiken eingegangen»

In einem sehenswerten Duell mit Moto3-WM-Leader Maximo Quiles, holte sich Rookie Brian Uriarte auf dem Sachsenring seinen zweiten Saisonsieg. Der 17-Jährige ist nun zweiter in der Gesamtwertung.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Der glückliche Sachsenring-Sieger: Brian Uriarte
Der glückliche Sachsenring-Sieger: Brian Uriarte
Foto: Gold & Goose
Der glückliche Sachsenring-Sieger: Brian Uriarte
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Moto3-Rookie Brian Uriarte erlebte auf dem Sachsenring ein perfektes Rennwochenende. Am Samstag erzielte der KTM-Ajo-Pilot seine erste Pole-Position in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Im Rennen am Sonntag stellte Uriarte dann unter Beweis, dass er bereits in seiner ersten Moto3-Saison sehr abgeklärt auftritt.

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Uriarte erwischte einen perfekten Start. Er führte das Feld an und konnte Runde um Runde eine Lücke zu seinen Verfolgern herausfahren. Nur WM-Leader Maximo Quiles konnte mit dem 17-Jährigen mithalten. In Runde 15 ging der Aspar-Pilot an Uriarte vorbei – dieser konterte umgehend und übernahm wieder die Führung. Doch Quiles ließ nicht locker. Vier Runden vor Schluss konnte er seinen jüngeren Kontrahenten erneut überholten – der Rest des Feldes hatte bereits über vier Sekunden Rückstand. Uriarte wartete danach ab und schlug am Beginn der letzten Runde zurück. Danach gab er die Führung bis zum Zielstrich nicht mehr ab. Uriarte siegte mit 0,063 sec Vorsprung auf Quiles.

Brian Uriarte holte auf dem Sachsenring seinen zweiten Saisonsieg. Auch in Mugello stand der Spanier ganz oben auf dem Podest. «Ich bin so froh, einen weiteren Sieg eingefahren zu haben. Wir haben alles gegeben. Die Leistung des gesamten Teams an diesem Wochenende war unglaublich, daher kann ich ihnen nur meinen Dank aussprechen», freute sich Uriarte. «Ich habe von Beginn an voll attackiert und wir konnten ein sehr hohes Tempo vorlegen, auch wenn ich bis zum Schluss zittern musste, um den Sieg im Duell mit dem Führenden der Weltmeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Es war nicht einfach, da wir in den letzten Runden einige Schwierigkeiten hatten, aber wir sind Risiken eingegangen und haben uns diesen Sieg gesichert. Es war für alle ein unglaublicher Sonntag, eine großartige Lernerfahrung, und jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen, denn eine sehr interessante zweite Jahreshälfte erwartet uns.»

Im Artikel erwähnt

In der Gesamtwertung liegt Uriarte nach elf Saisonrennen mit 127 Punkten auf Platz 2. Auf Quiles, der in Deutschland einen weiteren Schritt in Richtung WM-Titel machen konnte, hat er 104 Punkte Rückstand.

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Zeit

Bestzeit

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01

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

23

33:02,694

1:25,836

25

02

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

23

+0,063

1:25,227

20

03

Matteo Bertelle

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

23

+5,053

1:25,512

16

04

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

23

+5,060

1:25,405

13

05

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

23

+5,139

1:25,401

11

06

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

23

+8,626

1:25,678

10

07

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

23

+11,418

1:25,605

9

08

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

23

+15,657

1:25,985

8

09

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

23

+15,774

1:25,977

7

10

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

23

+15,789

1:26,101

6

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