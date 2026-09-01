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Rückschlag für Cormac Buchanan: Knöchelbruch bei schwerem Crash in Aragon

Cormac Buchanan hatte beim Moto3-Event in Aragon zwei heftige Stürze – einer davon beförderte ihn ins Krankenhaus. Der 20-jährige Neuseeländer zog sich einen Bruch im rechten Knöchel zu.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Cormac Buchanan
Cormac Buchanan
Foto: Cormac Buchanan
Cormac Buchanan
© Cormac Buchanan

Im Artikel erwähnt

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Das Rennwochenende in Aragon startete gut für Moto3-Pilot Cormac Buchanan. Im ersten freien Training am Freitagvormittag fuhr er die drittschnellste Zeit. Im darauffolgenden Zeittraining am Mittag sorgte der Neuseeländer dann für einen Schreckmoment: Buchanan hatte in Kurve 17 einen heftigen Highsider. Er wurde in die Höhe katapultiert und stürzte mit großer Wucht auf den Asphalt. Er konnte gleich wieder aufstehen und hatte riesengroßes Glück, dass er den Sturz unbeschadet überstanden hatte. In der wichtigen Session, die über den direkten Einzug ins Q2 entschied, landete er aufgrund des Crashs nur auf Platz 26.

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Im Q1 am Samstag drehte Buchanan dann wieder auf. Er wurde Dritter und schaffte den Sprung ins Q2. Dort lief es dann nicht mehr so gut, mehr als Startplatz 16 war nicht drin. Dann folgte das Rennen am Sonntag, in dem er in der dritten Runde in Kurve 10 erneut von seiner KTM abflog – und sich verletzte. Buchanan hatte sich beim Sturz den rechten Knöchel gebrochen, worauf er am selben Tag ins Universitätskrankenhaus Dexeus nach Barcelona transportiert wurde.

Operation in Barcelona

«Leider hatte ich beim Rennen einen schweren Sturz, bei dem ich mir den Knöchel gebrochen habe. Ich bin aber guter Dinge und in Barcelona, um alles zu regeln», schrieb der Neuseeländer, der für das Team Boe Motorsports fährt, auf seinem Instagram-Account. Am Montag wurde er erfolgreich operiert.

Im Artikel erwähnt

Buchanan blickt bereits wieder nach vorne. «Es ist zwar schade, dass wir gerade jetzt, wo wir richtig in Fahrt gekommen sind, diesen Rückschlag hinnehmen müssen, aber so etwas kann eben passieren», so der 20-Jährige. «Im Leben hat man drei Möglichkeiten: Aufgeben, nachgeben oder alles zu geben, was man hat, um jeden Rückschlag zu überwinden. Es ist klar, für welche Option ich mich entscheide.»

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Am Ende richtete sich Buchanan direkt an seine Fans: «Ich weiß eure Unterstützung wirklich sehr zu schätzen und freue mich darauf, euch alle bald wieder auf der Rennstrecke zu sehen!»

In der WM-Tabelle liegt Cormac Buchanen nach 13 Rennen mit 5 Punkten auf Rang 23. Wann er wieder zurückkehren wird, ist derzeit ungewiss.

Cormac Buchanan in Aragon
Cormac Buchanan in Aragon
Foto: Gold & Goose
Cormac Buchanan in Aragon
© Gold & Goose

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01

Maximo Quiles

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CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

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CFMOTO Aspar Team

28

17

33:15,478

1:56,818

25

02

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

17

+0,264

1:56,779

20

03

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

17

+0,715

1:56,675

16

04

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

17

+2,900

1:56,838

13

05

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

17

+6,040

1:57,025

11

06

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

17

+11,373

1:57,098

10

07

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

17

+11,509

1:56,909

9

08

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

17

+11,841

1:56,832

8

09

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

94

17

+11,963

1:56,989

7

10

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Adrián Fernández

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Adrián Fernández

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