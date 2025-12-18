Weiter zum Inhalt
Cormac «MacAttack» Buchanan: Der Crash-König der Motorrad-WM 2025

Wenig überraschend war es ein hochmotivierter Youngster, der sich 2025 zum neuen Crashkönig der Motorrad-WM kürte. Neben Cormach Buchanan wirbelten noch andere Racer mächtig viel Staub auf.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Cormach Buchanan: 35 Stürze in der Moto3-WM
Cormach Buchanan: 35 Stürze in der Moto3-WM
Foto: Gold and Goose
Cormach Buchanan: 35 Stürze in der Moto3-WM
© Gold and Goose

Was haben FIM-Chefsteward Simon Crafar, Paul Trevanthan, Crew Chief von MotoGP-Toppilot Pedro Acosta, und Moto3-Pilot Cormach Buchanan gemeinsam? Sie alle stammen aus Neuseeland. Der 19-jährige Cormach Buchanan ist damit nicht der einzige «Kiwi» im MotoGP-Fahrerlager, doch der einzige, der es auf der Strecke mit der Konkurrenz aufnimmt.

Nach Jahren im Red Bull Rookies Cup und in der Junioren-WM ermöglichte das spanische Team Boe Motorsports 2025 den Einstieg in die Moto3-WM. Eine mutige Entscheidung, denn mit Ruche Moodley als zweitem jungen Athleten setzte die Mannschaft in der vergangenen Saison komplett auf den Nachwuchs. Aus sportlicher Sicht ging der Plan für das vor zehn Jahren von José Ángel Boe gegründete Team nicht auf. Mit den Endrängen 20 für Buchanan und 27 für Moodley rutschte die Einheit auf den vorletzten Platz in der Teamwertung ab. Dennoch räumte der Teaminhaber beiden Youngstern den Rookie-Bonus ein und geht 2026 noch einmal mit beiden Piloten auf Punktejagd in der kleinsten Hubraumkategorie.

Überstand jede dritte Sitzung nicht: Cormach Buchanan
Überstand jede dritte Sitzung nicht: Cormach Buchanan
Foto: Gold and Goose
Überstand jede dritte Sitzung nicht: Cormach Buchanan
© Gold and Goose

Dass sich Boe Motorsports dennoch nicht über mangelnde TV-Präsenz beschweren konnte, war in erster Linie den Auftritten des Kiwis Buchanan zu verdanken. Ganz 35-mal flog der Rookie, der sich selbst «MacAttack» nennt, von der Boe-KTM. Damit holte er nicht nur in der Moto3-WM den wenig ehrenvollen Titel des Crash-Königs. Kein anderer Pilot des GP-Fahrerlagers kam auf eine ähnlich intensive Bilanz. Platz 2 der Sturzauswertung 2025 ging mit David Almansa ebenfalls an einen Moto3-Piloten. Dahinter – Johann Zarco, der mit seiner MotoGP-Honda 28-mal neben der Strecke landete. Erstaunlich: Mit Abstand am wenigsten Stürze ereigneten sich in der Moto2-WM. «Nur» zwei Piloten der mittleren Klasse schafften es in die Top-10.

Während MotoGP-Dominator immerhin 14-mal stürzte, waren die anderen Weltmeister sehr sattelfest. Moto2-Champion Diogo Moreira fiel in 22 Events nur viermal, Rueda in der Moto3 sogar nur dreimal. Doch ausgerechnet dessen Horrorcrash in Sepang mit Noah Dettwiler wird als negative Erinnerung der GP-Saison bleiben.

Bemerkenswert ist Cormanch Buchanans Sturzanfälligkeit auch deshalb, weil die Moto3-Piloten von allen GP-Fahrern die geringste Fahrzeit verbringen. Mit fünf Sessions pro Grand Prix (nur jene Fahrer, die sich über das Q1 weiter qualifizieren, kommen auf sechs Sitzungen) ergibt sich eine Crash-Quote von über 30 Prozent. Mit anderen Worten: Der Rookie überstand jede dritte Ausfahrt nicht.

Positiv: Trotz der überdurchschnittlich vielen Bruchlandungen kam Buchanan nur siebenmal nicht ins Ziel. Der Löwenanteil der Unfälle ereignete sich in den Trainingseinheiten. Wichtig auch: Trotz der vielen Bruchlandungen blieb der Neueinsteiger von dramatischen Verletzungen verschont. 2026 kann Cormach Buchanan, der in der abgelaufenen Saison immerhin achtmal in die Punkte fuhr und als bestes Ergebnis Platz 9 notieren ließ, einen zweiten Versuch in guter Verfassung starten.

Die Top-10 der Sturzstatistik 2025

  1. Cormach Buchanan (Moto3): 35 Stürze

  2. David Almansa (Moto3): 31

  3. Johann Zarco (MotoGP): 28

  4. Jack Miller (MotoGP): 25

  5. Franco Morbidelli, Alex Marquez (MotoGP): 23

  6. Joan Mir (MotoGP), Guido Pini (Moto3): 22

  7. Pedro Acosta (MotoGP), J. Navarro (Moto2): 21

  8. Marco Bezzecchi (MotoGP): 19

  9. Ayumu Sasaki (Moto2): 18

  10. B. Binder, F. Aldeguer (MotoGP), D. Alonso (Moto2): 17

