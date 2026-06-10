David Almansa (Intact GP): Vom Krankenhaus zur Pole-Position und Platz 2

In Mugello sicherte sich David Almansa am Samstag die Pole-Position, doch dann musste der Intact-Pilot das Rennen am Sonntag aufgrund einer Mandelentzündung auslassen. Erst am Donnerstagmorgen in der letzten Woche konnte Almansa das Krankenhaus verlassen und die Reise nach Ungarn antreten.

Werbung

Werbung

Auf dem Balaton Park Circuit nahe dem Plattensee wiederholte dann der 20-Jährige am Samstag seine Top-Leistung von Mugello – er erzielte erneut die Pole-Position. Dieses Mal stand Almansa am Sonntag im Moto3-Rennen auf Startplatz 1. Er kam gut weg und behielt seine Führung über sechs Runden lang. In siebten Umlauf wurde er dann von WM-Leader Maximo Quiles überholt. Der Aspar-Pilot gab die Führung bis zur Ziellinie nicht mehr ab. Almansa wurde mit über drei Sekunden Rückstand Zweiter. Auf Alvaro Carpe, der Dritter wurde, hatte er fast vier Sekunden Vorsprung.

«Ich bin überglücklich, denn vom Krankenhaus direkt zur Pole-Position und im Rennen den zweiten Platz zu erreichen, ist, denke ich, etwas Außergewöhnliches. Daher ist dieses Ergebnis für mich und das Team sehr wichtig, und es kam zum richtigen Zeitpunkt», meinte Almansa nach dem Rennen. «Außerdem wieder auf dem Podium zu stehen und das Ergebnis zu erzielen, das wir verdienen, haben wir gebraucht.»

David Almansa: «Es war unglaublich hart!»

Das Rennen über 20 Runden wurde für Almansa zur Kraftprobe. «Es war unglaublich hart, da ich nach vier Tagen im Krankenhaus noch nicht wieder zu 100 Prozent fit bin», bestätigte er. «Im Rennen habe ich hart gepusht, was es noch anstrengender für mich machte, und ab der Rennhälfte wurde es mit dem weichen Reifen zunehmend schwieriger. Aber letztendlich hat dieses Wochenende gezeigt, dass wir noch mehr leisten können. Wir sind auf dem zweiten Platz ins Ziel gekommen, was mir mehr Selbstvertrauen gibt. Wir müssen so weitermachen. Vielen Dank an das gesamte Team für die Unterstützung und Hilfe, die es uns das ganze Wochenende über gegeben hat.»

Werbung

Werbung

Für Teamkollege David Munoz endete das Rennen bitter. Dieser hatte sich bei einem heftigen Crash in der letzten Runde die Hüfte gebrochen. «Meine Gedanken sind bei meinem Teamkollegen David. Ich wünsche ihm viel Glück und hoffe, dass er sich schnell wieder erholt.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Nach Platz 2 in Ungarn rückte David Almansa in der WM-Tabelle auf Platz 4 nach vorne. Nächste Woche geht es mit dem Großen Preis von Tschechien in Brünn weiter.