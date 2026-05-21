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Intact-Pilot David Munoz nach Platz 3: «Ich wollte in Barcelona mehr!»

David Munoz lieferte sich im Moto3-Rennen in Barcelona ein enges Duell mit WM-Leader Maximo Quiles – der Intact-Pilot musste sich mit Platz 3 zufriedengeben. Danach schmerzte sein Bein.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

David Munoz
David Munoz
Foto: Gold & Goose
David Munoz
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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David Munoz ging von Position 2 ins Moto3-Rennen in Barcelona. Der Intact-Pilot hatte einen guten Start und zeigte danach über die komplette Renndistanz einen guten Speed. Er lag immer in der Führungsgruppe, in der es laufend Wechsel an der Spitze gab. In der letzten Runde wartete Munoz auf seine Chance und in der letzten Kurve attackierte er den Führenden Maximo Quiles – Munoz ging innen am WM-Leader vorbei, doch dieser konterte und überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 94 Tausendstelsekunden. Alvaro Carpe (KTM Ajo) hatte sich im letzten Moment noch an Munoz auf Platz 2 vorbeigequetscht.

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Munoz wurde Dritter – es war sein zweites Saisonpodest. Die letzte Runde war an Spannung kaum zu überbieten. «Ja, auf jeden Fall. Ich habe es in der letzten Kurve versucht, ich wusste aber zugleich, dass ich ziemlich viel pushte. Am Ende habe ich die Kontrolle über das Vorderrad verloren und Maximo ist innen an mir vorbeigekommen», schilderte Munoz das entscheidende Manöver. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende, auch mit der Arbeit mit dem Team. Das ist sehr wichtig, denn der Start ins Wochenende war schwierig, aber es ist gut gelaufen.»

Körperlich herausfordernd

«Jetzt ist es Zeit, weiter zu trainieren und mich für Mugello auszuruhen. Ich habe ein bisschen Schmerzen im Bein, aber das ist normal», so Munoz. Der Spanier hat in den letzten Monaten viel durchgemacht. Munoz hatte sich bei einem unverschuldeten Crash im Indonesien-GP 2025 den Oberschenkel gebrochen. Nach einigen Operationen im Winter kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück. Bei den Vorsaisontests in Portimao und Jerez verspürte er immer noch Schmerzen in seinem Bein. In der Woche vor seiner Abreise nach Thailand musste sich Munoz einer weiteren Operation am linken Bein unterziehen. Dennoch trat er beim ersten Rennen in Buriram an und wurde Zehnter. Aufgrund neuerlicher Komplikationen verpasste Munuoz dann die Grands Prix in Brasilien und in den USA. In Jerez hatte der WM-Fünfte von 2025 sein Comeback und schaffte es auf Anhieb auf das Podest.

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Im Artikel erwähnt

Mit dem Frankreich- und dem Catalunya-GP fanden zwei Rennwochenenden direkt hintereinander statt – war das körperlich sehr herausfordernd? «Das stimmt, aber ich will mehr. Ich wollte in Barcelona mehr, aber letztendlich ist das der Rennsport, und ich bin sehr zufrieden damit», so Munoz, der am 15. Mai seinen 20. Geburtstag feierte. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 38 Punkten auf Rang 10.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

18

32:28,964

1:47,290

25

02

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

18

+0,094

1:47,532

20

03

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

18

+0,098

1:47,602

16

04

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

18

+0,128

1:47,322

13

05

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

18

+0,552

1:47,252

11

06

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

18

+0,581

1:47,557

10

07

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

18

+0,623

1:47,325

9

08

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

18

+0,984

1:47,577

8

09

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

18

+1,011

1:47,333

7

10

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

18

+1,151

1:47,519

6

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