Intact-Pilot David Munoz nach Platz 3: «Ich wollte in Barcelona mehr!»

David Munoz ging von Position 2 ins Moto3-Rennen in Barcelona. Der Intact-Pilot hatte einen guten Start und zeigte danach über die komplette Renndistanz einen guten Speed. Er lag immer in der Führungsgruppe, in der es laufend Wechsel an der Spitze gab. In der letzten Runde wartete Munoz auf seine Chance und in der letzten Kurve attackierte er den Führenden Maximo Quiles – Munoz ging innen am WM-Leader vorbei, doch dieser konterte und überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 94 Tausendstelsekunden. Alvaro Carpe (KTM Ajo) hatte sich im letzten Moment noch an Munoz auf Platz 2 vorbeigequetscht.

Werbung

Werbung

Munoz wurde Dritter – es war sein zweites Saisonpodest. Die letzte Runde war an Spannung kaum zu überbieten. «Ja, auf jeden Fall. Ich habe es in der letzten Kurve versucht, ich wusste aber zugleich, dass ich ziemlich viel pushte. Am Ende habe ich die Kontrolle über das Vorderrad verloren und Maximo ist innen an mir vorbeigekommen», schilderte Munoz das entscheidende Manöver. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende, auch mit der Arbeit mit dem Team. Das ist sehr wichtig, denn der Start ins Wochenende war schwierig, aber es ist gut gelaufen.»

Körperlich herausfordernd

«Jetzt ist es Zeit, weiter zu trainieren und mich für Mugello auszuruhen. Ich habe ein bisschen Schmerzen im Bein, aber das ist normal», so Munoz. Der Spanier hat in den letzten Monaten viel durchgemacht. Munoz hatte sich bei einem unverschuldeten Crash im Indonesien-GP 2025 den Oberschenkel gebrochen. Nach einigen Operationen im Winter kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück. Bei den Vorsaisontests in Portimao und Jerez verspürte er immer noch Schmerzen in seinem Bein. In der Woche vor seiner Abreise nach Thailand musste sich Munoz einer weiteren Operation am linken Bein unterziehen. Dennoch trat er beim ersten Rennen in Buriram an und wurde Zehnter. Aufgrund neuerlicher Komplikationen verpasste Munuoz dann die Grands Prix in Brasilien und in den USA. In Jerez hatte der WM-Fünfte von 2025 sein Comeback und schaffte es auf Anhieb auf das Podest.

Mit dem Frankreich- und dem Catalunya-GP fanden zwei Rennwochenenden direkt hintereinander statt – war das körperlich sehr herausfordernd? «Das stimmt, aber ich will mehr. Ich wollte in Barcelona mehr, aber letztendlich ist das der Rennsport, und ich bin sehr zufrieden damit», so Munoz, der am 15. Mai seinen 20. Geburtstag feierte. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 38 Punkten auf Rang 10.

Werbung