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Intact-Pilot David Munoz gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand

Nach seinem schweren Sturz in Ungarn erholt sich Moto3-Pilot David Munoz derzeit von seinen Verletzungen. Letzte Woche musste der Spanier auch an seinem linken Unterarm operiert werden.

Moto3

David Munoz mit Doctor Daniel Cansino Munoz-Repiso
David Munoz mit Doctor Daniel Cansino Munoz-Repiso
Foto: David Munoz
David Munoz mit Doctor Daniel Cansino Munoz-Repiso
© David Munoz

Im Artikel erwähnt

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David Munoz hatte sich bei einem Crash im Moto3-Rennen in Ungarn die Hüfte gebrochen. Der Intact-Pilot kämpfte in der letzten Runde um einen Podestplatz. Dabei touchierte er mit dem Vorderrad seiner KTM das Hinterrad des Motorrads von Alvaro Carpe. Munoz stürzte und riss Rookie Brian Uriarte sowie Valentin Perrone mit. Dabei wurde Munoz vom Bike des Argentiniers getroffen.

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Seit seinem schweren Sturz in Ungarn arbeitet David Munoz intensiv an seiner Genesung. Bei den Grands Prix in Brünn und Assen wurde er im Intact-Team von Marcos Uriarte vertreten. Klar ist, dass Munoz auch beim Deutschland-GP auf dem Sachsenring an diesem Wochenende fehlen wird.

Am 8. Juli meldete sich Munoz aus dem Krankenhaus zu Wort, um ein Update zu seinem Gesundheitszustand zu geben. «Nach einigen sehr schwierigen Wochen musste ich einfach mal ein wenig abschalten und mich darauf konzentrieren, mich sowohl körperlich als auch geistig zu erholen. Zunächst einmal möchte ich mich bei Dr. Angel Charte und seinem gesamten Team dafür bedanken, dass sie mir in einer der für mich schwierigsten Phasen zur Seite gestanden haben», so der Spanier.

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Zudem wurde bekannt, dass Munoz in der letzten Woche an seinem linken Unterarm operiert werden musste. «Nach mehreren Wochen der Genesung musste ich mich am vergangenen Mittwoch erneut einer Operation unterziehen, um eine Rotation von 15 Grad in der linken Speiche zu korrigieren. Ich möchte mich auch bei Doctor Daniel Cansino Munoz-Repiso und seinem gesamten Team für die großartige Arbeit bedanken und dafür, dass sie mir stets zur Seite standen», berichtete der 20-Jährige. «Die Genesung verläuft sehr gut und ich fühle mich von Tag zu Tag besser. Jetzt gilt es, Geduld zu haben und weiterhin die erforderlichen Zeiträume einzuhalten, damit das Becken richtig zusammenwächst. Ich werde weiterhin jeden Tag mein Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder auf das Motorrad zu steigen. Ich danke euch allen für eure Nachrichten, für die Zuneigung, die ihr mir entgegenbringt, und natürlich meinem Team und allen Menschen, die mich auf diesem Weg unterstützen. Wir sehen uns ganz bald!» Aus der Erfahrung beträgt die Genesungszeit bei einer derartigen Verletzung rund drei Monate – abhängig vom Heilungsverlauf.

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Nach dem Deutschland-GP geht die Moto3-WM in die Sommerpause. Danach findet vom 7. bis 9. August der britische Grand Prix in Silverstone statt.

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