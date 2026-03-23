Doppelsieg für Aspar: Quiles konnte sich Rookie Morelli vom Leib halten

Am 19. März feierte Maximo Quiles seinen 18. Geburtstag. Beim Brasilien-GP am vergangenen Wochenende sorgte der Schützling von Marc Marquez dann selbst für das perfekte Geburtstagsgeschenk. Doch der Reihe nach: der Spanier erwischte am Freitag keinen guten Start – im Zeittraining reichte es auf der neuen Rennstrecke in Goiania nur für Platz 14. Im Qualifying am Samstag musste sich Quiles dann mit Rang 11 zufriedengeben.

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Im Rennen am Sonntag preschte Quiles beim Start aus der vierten Reihe auf Position 6 nach vor. Zu Beginn von Runde 3 war er bereits auf Platz 2, direkt hinter seinem Teamkollegen Marco Morelli, zu finden. Danach konnte Quiles seine Position halten, in der Zwischenzeit hatte Intact-Pilot David Almansa die Führung übernommen. Nach einigen Runden konnten sich die beiden vom Rest des Feldes absetzen – bis Runde 13 hatten Almansa und Quiles einen Vorsprung von über drei Sekunden herausgefahren. Dann folgte das Drama für den Intact-Piloten: In Kurve 4 flog Almansa per Highsider von seiner KTM ab und Quiles erbte die Führung.

Maximo Quiles vor Marco Morelli Foto: Gold & Goose Maximo Quiles vor Marco Morelli © Gold & Goose

Quiles konnte seinen Vorsprung auf die Verfolgergruppe auf über vier Sekunden ausbauen. Zehn Runden vor dem Ende des Rennens wurde dann die rote Flagge geschwenkt, nachdem Scott Ogden eine Runde zuvor gestürzt war. Da zwei Drittel der Renndistanz noch nicht absolviert waren, gab es einen Neustart. Die Renndistanz betrug nur noch fünf Runden. Die Startaufstellung entsprach der Reihenfolge vor dem Abbruch. Quiles hatte nun die Pole-Position, doch sein Vorsprung, den er sich im Rennen herausgefahren hatte, war dahin.

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Quiles im Ziel nur eine Zehntelsekunde vor Teamkollege Morelli

Der Aspar-Pilot kam erneut gut weg und behielt die Führung. Quiles konnte sich gleich wieder etwas absetzen, von hinten raste aber Teamkollege Morelli nach vor. Maximo Quiles behielt aber die Nerven und erzielte seinen ersten Saisonsieg. Morelli hatte im Ziel nur gut eine Zehntelsekunde Rückstand.

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Mit dem Sieg in Goiania übernahm Maximo Quiles auch die WM-Führung. «Es war ein wirklich gutes Wochenende. Ich verlasse Brasilien mit einem Hochgefühl, und es gibt kein schöneres Geburtstagsgeschenk, als mit einem Sieg zu feiern. Es war ein perfekter Sonntag», freute er sich. «Ich war etwas enttäuscht über die rote Flagge, aber im zweiten Rennen habe ich mich entschieden, von Anfang an Vollgas zu geben.»

Auch die Leistung von Moto3-Rookie Marco Morelli würdigte Quiles. «Ich freue mich riesig über den Sieg und das erste Podium meines Teamkollegen. Marco hat mir das ganze Wochenende über den Siegestanz gezeigt. Er hat mir nie gesagt, wofür das war, obwohl ich es erahnen konnte, aber ich wollte es nicht verschreien. Es war großartig.»

Mit dem Doppelsieg in Brasilien führen Quiles und Morelli die Fahrerwertung vor dem US-GP an. In der Teamwertung liegt die Aspar-Truppe derzeit an der Spitze.

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