Dramatisches Moto3-Finale: Honda-Pilot Guido Pini jubelt über Debütsieg

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Guido Pini hat beim Moto3-Rennen in Austin (USA) für eine kleine Sensation gesorgt. Der Leopard-Honda-Pilot sicherte sich beim erst dritten Einsatz mit seinem neuen Arbeitsgerät den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere – und das in einem dramatischen Finale.
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Für den jungen Italiener ist 2026 ein Jahr des Umbruchs: Nachdem er in der vergangenen Saison noch für IntactGP auf KTM unterwegs war, musste er sich zunächst an die Honda und das neue Team gewöhnen. «Für mich ist es ein neues Motorrad und ein neues Team. Deshalb ist es normal, dass ich mit jedem Stint etwas dazulerne. Jetzt, nach nur drei Rennen stehen wir ganz oben auf dem Podium. Das ist beeindruckend», erklärte Pini nach dem Rennen. Tolles Duell mit Moto3-WM-Favorit Maximo Quiles Von Startplatz 5 aus verlor Pini zunächst zwei Positionen in der ersten Runde, ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Schritt für Schritt arbeitete er sich wieder nach vorne und etablierte sich in der Spitzengruppe. Dabei entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch mit Maximo Quiles, bei dem sich beide Fahrer mehrfach an der Spitze abwechselten.
Pini analysierte das Duell nüchtern: «Ich war im ersten Sektor der Strecke stärker, er war im zweiten Sektor stärker als ich. So ging es das ganze Rennen über: Ich holte ihn ein und verlor dann ein bisschen.» Gleichzeitig verhinderte er immer wieder erfolgreiche Ausreißversuche seines Kontrahenten.
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In der letzten Runde spitzte sich das Geschehen weiter zu. Eine Vierergruppe kämpfte um den Sieg, Pini fiel vor der langen Gegengeraden zunächst auf Rang 4 zurück. Doch der Leopard-Honda-Pilot bewies Nervenstärke, schloss wieder auf und setzte sich erneut an Quiles vorbei.
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Letzte Kurve: Pinis Plan ging auf Die Entscheidung fiel schließlich in der letzten Kurve: Während Ajo-Pilot Alvaro Carpe versuchte, Valentin Perrone auszubremsen, wurden beide weit nach außen getragen – die Chance für Pini. «In der letzten Runde hoffte ich auf ein Podium. Doch dann konnte ich beide in der letzten Kurve überholen, weil Carpe versuchte, Perrona zu überholen. Das war ein tolles Gefühl», schilderte er die Schlüsselszene.
Mit einem Vorsprung von nur 0,056 Sekunden auf Quiles überquerte Pini die Ziellinie als Sieger. Dabei setzte er bewusst alles auf eine perfekte Linienwahl: «Ich wollte die letzte Kurve so schnell wie nur irgendwie möglich fahren, weil ich wusste, dass Maximo hinter mir ist. Wenn ich zu weit innen gefahren wäre, hätte ich Schwung verloren und er wäre vorbei gezogen. Doch zum Glück gelang ihm das nicht und wir konnten das Rennen gewinnen.»
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Neben dem emotionalen Premierensieg sammelte Pini wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Der Italiener verbesserte sich in der WM auf Rang 4 und zeigte sich entsprechend zufrieden: «Wir kamen der Spitze immer näher und konnten jetzt 25 Punkte sammeln. Das ist nicht nur für mich wichtig sondern auch für die Meisterschaft. So müssen wir weitermachen und hoffentlich in Jerez das gleiche Ergebnis einfahren.» Mit diesem Erfolg hat sich Guido Pini endgültig im Kreis der Moto3-Spitzenfahrer etabliert – und dürfte auch für den weiteren Saisonverlauf ein ernstzunehmender Faktor sein.
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