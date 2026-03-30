Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. Moto3
  6. /
  7. News
Werbung
Dramatisches Moto3-Finale: Honda-Pilot Guido Pini jubelt über Debütsieg
Guido Pini feiert in Austin seinen ersten Moto3-Sieg. Der Leopard-Honda-Pilot nutzt ein chaotisches Finale clever aus und setzt sich hauchdünn gegen Maximo Quiles durch.
Moto3
Die letzte Kurve war die SchlüsselszeneDie letzte Kurve war die SchlüsselszeneFoto: Gold & Goose
Die letzte Kurve war die Schlüsselszene© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Guido Pini hat beim Moto3-Rennen in Austin (USA) für eine kleine Sensation gesorgt. Der Leopard-Honda-Pilot sicherte sich beim erst dritten Einsatz mit seinem neuen Arbeitsgerät den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere – und das in einem dramatischen Finale.
Werbung
Werbung
Für den jungen Italiener ist 2026 ein Jahr des Umbruchs: Nachdem er in der vergangenen Saison noch für IntactGP auf KTM unterwegs war, musste er sich zunächst an die Honda und das neue Team gewöhnen. «Für mich ist es ein neues Motorrad und ein neues Team. Deshalb ist es normal, dass ich mit jedem Stint etwas dazulerne. Jetzt, nach nur drei Rennen stehen wir ganz oben auf dem Podium. Das ist beeindruckend», erklärte Pini nach dem Rennen. Tolles Duell mit Moto3-WM-Favorit Maximo Quiles Von Startplatz 5 aus verlor Pini zunächst zwei Positionen in der ersten Runde, ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Schritt für Schritt arbeitete er sich wieder nach vorne und etablierte sich in der Spitzengruppe. Dabei entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch mit Maximo Quiles, bei dem sich beide Fahrer mehrfach an der Spitze abwechselten.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Pini analysierte das Duell nüchtern: «Ich war im ersten Sektor der Strecke stärker, er war im zweiten Sektor stärker als ich. So ging es das ganze Rennen über: Ich holte ihn ein und verlor dann ein bisschen.» Gleichzeitig verhinderte er immer wieder erfolgreiche Ausreißversuche seines Kontrahenten.
Werbung
Werbung
In der letzten Runde spitzte sich das Geschehen weiter zu. Eine Vierergruppe kämpfte um den Sieg, Pini fiel vor der langen Gegengeraden zunächst auf Rang 4 zurück. Doch der Leopard-Honda-Pilot bewies Nervenstärke, schloss wieder auf und setzte sich erneut an Quiles vorbei.
Letzte Kurve: Pinis Plan ging auf Die Entscheidung fiel schließlich in der letzten Kurve: Während Ajo-Pilot Alvaro Carpe versuchte, Valentin Perrone auszubremsen, wurden beide weit nach außen getragen – die Chance für Pini. «In der letzten Runde hoffte ich auf ein Podium. Doch dann konnte ich beide in der letzten Kurve überholen, weil Carpe versuchte, Perrona zu überholen. Das war ein tolles Gefühl», schilderte er die Schlüsselszene.
Mit einem Vorsprung von nur 0,056 Sekunden auf Quiles überquerte Pini die Ziellinie als Sieger. Dabei setzte er bewusst alles auf eine perfekte Linienwahl: «Ich wollte die letzte Kurve so schnell wie nur irgendwie möglich fahren, weil ich wusste, dass Maximo hinter mir ist. Wenn ich zu weit innen gefahren wäre, hätte ich Schwung verloren und er wäre vorbei gezogen. Doch zum Glück gelang ihm das nicht und wir konnten das Rennen gewinnen.»
Guido Pini gewann in seinem dritten Rennen für Leopard-HondaGuido Pini gewann in seinem dritten Rennen für Leopard-HondaFoto: Gold & Goose
Guido Pini gewann in seinem dritten Rennen für Leopard-Honda© Gold & Goose
Werbung
Werbung
Neben dem emotionalen Premierensieg sammelte Pini wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Der Italiener verbesserte sich in der WM auf Rang 4 und zeigte sich entsprechend zufrieden: «Wir kamen der Spitze immer näher und konnten jetzt 25 Punkte sammeln. Das ist nicht nur für mich wichtig sondern auch für die Meisterschaft. So müssen wir weitermachen und hoffentlich in Jerez das gleiche Ergebnis einfahren.» Mit diesem Erfolg hat sich Guido Pini endgültig im Kreis der Moto3-Spitzenfahrer etabliert – und dürfte auch für den weiteren Saisonverlauf ein ernstzunehmender Faktor sein.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Moto3
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Startaufstellung
  3. Rennen
  4. Startaufstellung
  5. 2. Freies Training
  6. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Oscar GutierrezNiti Racing
Oscar Gutierrez
99
7
15:30,573
2:12,348
25
02
Eric GranadoJoe Rascal Racing
Eric Granado
51
7
+3,020
2:12,761
20
03
Archie McDonaldJoe Rascal Racing
Archie McDonald
69
7
+3,030
2:12,948
16
04
Jake LewisSaddlemen Racing
Jake Lewis
85
7
+12,183
2:14,026
13
05
Filippo RovelliParkinGO Team
Filippo Rovelli
27
7
+15,739
2:14,544
11
06
Cory WestSaddlemen Racing
Cory West
13
7
+23,710
2:15,898
10
07
Dimas Ekky PratamaNiti Racing
Dimas Ekky Pratama
20
7
+37,938
2:16,417
9
-
Travis WymanSaddlemen Racing
Travis Wyman
10
6
DNF
2:15,098
0
-
Cody WymanJoe Rascal Racing
Cody Wyman
34
0
DNS
0,000
0
EventsAlle Moto3 Events
  • Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Catalan Grand Prix
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  4. Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  5. Catalan Grand Prix
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM