Britische Zweisamkeit: Eddie O’Shea und GRYD MLav Racing auch 2027 vereint

Eddie O’Shea erlebte 2024 mit MLav Racing sein Debüt in der Moto3-WM. Zuvor trat der Engländer für das Team in der JuniorGP-Kategorie an. 2025 bestritt O’Shea seine erste volle Saison in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM. Immerhin konnte er letztes Jahr in Indonesien (15.) und Malaysia (14.) jeweils in die Punkteränge fahren.

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2026 läuft es deutlich besser. Bislang erzielte der 19-Jährige in dieser Saison sechs Top-10-Ergebnisse. Seinen Heim-GP in Silverstone beendete der Mann aus Leicester auf Rang 8. Sein bestes Saisonresultat holte er in Mugello mit Platz 6.

Moto3-Debüt von O'Shea in Indonesien 2024

Wie das Team kürzlich bekanntgab, wird die gemeinsame Reise nächstes Jahr fortgesetzt. «Das Team freut sich sehr, auch in der Moto3-Saison 2027 mit O’Shea zusammenzuarbeiten», hieß es in einem Statement von GRYD MLav Racing. «Damit beginnt ein neues Kapitel einer Reise, die in der Nachwuchsabteilung des Teams begann, bevor Eddie beim Grand Prix von Indonesien 2024 den Sprung in die Weltmeisterschaft schaffte. Seitdem sind wir gemeinsam gewachsen, haben in jeder Saison stetige Fortschritte erzielt und wichtige Schritte nach vorne gemacht.»

MLav tritt auch in den Nachwuchsrennserien JuniorGP und Moto4 European Cup (ehemals European Talent Cup) an. Das Team legt seinen Fokus vorrangig auf die Ausbildung von britischen Talenten.

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