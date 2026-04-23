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Erleichterung bei Intact GP: Almansa und Munoz erhielten grünes Licht

Beide Intact-Stammfahrer mussten zuletzt verletzungsbedingt pausieren. Am 23. April bekamen David Almansa und David Munoz die Freigabe, dass sie das Moto3-Wochenende in Jerez bestreiten dürfen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

David Almansa und David Munoz geben in Jerez ihr Comeback
David Almansa und David Munoz geben in Jerez ihr Comeback
Foto: Intact GP
David Almansa und David Munoz geben in Jerez ihr Comeback
© Intact GP

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Das deutsche Intact-Team kann aufatmen. Die beiden Stammfahrer David Munoz und David Almansa, die zuletzt verletzungsbedingt ausfielen, werden beim Spanien-GP am Start sein. Am Donnerstag gab es beim medizinischen Check auf der Rennstrecke für beide die Freigabe, dass sie am Rennwochenende teilnehmen dürfen.

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Almansa zog sich bei einem Crash im Moto3-Rennen in Brasilien eine Fraktur im linken Ellenbogen zu. Der Intact-Neuzugang hatte in Goiania als Führender die Konkurrenten im Griff, bis ihm in Runde 14 das Hinterrad ausbrach und er zu Sturz kam. Almansa wurde danach in Barcelona erfolgreich operiert, doch er musste den US-GP in Austin auslassen. Der 20-Jährige hatte beim ersten Rennen in Thailand einen perfekten Saisonstart – er holte in Buriram seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Motorrad-WM.

David Munoz verpasste die letzten beiden Rennwochenenden aufgrund neuer Komplikationen bei der Genesung von einer Verletzung, die er sich im vergangenen Oktober in Indonesien zugezogen hatte. Der 19-Jährige, der im letzten halben Jahr sehr viel durchgemacht hat, feiert somit bei seinem Heimrennen sein Comeback.

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Munoz hatte sich bei einem unverschuldeten Crash im Indonesien-GP 2025 den Oberschenkel gebrochen. Nach einigen Operationen im Winter kämpfte sich Munoz Schritt für Schritt zurück. Bei den Vorsaisontests in Portimao und Jerez verspürte der Spanier immer noch Schmerzen in seinem Bein. In der Woche vor seiner Abreise nach Thailand musste sich Munoz einer weiteren Operation am linken Bein unterziehen. Dennoch trat er beim ersten Rennen in Buriram an und wurde Zehnter. Danach musste bei Munoz die Reißleine gezogen werden. Beim Brasilien-GP war der 19-Jährige nicht am Start, auch beim US-GP fehlte er.

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In der WM-Wertung liegt David Almansa derzeit mit 25 Punkten auf Rang 8. Teamkollege David Munoz belegt mit 6 Punkten Platz 18.

Marcos Uriarte, der zuletzt in den USA bei Intact GP als Ersatz für Almansa im Einsatz war, ist ebenfalls nach Jerez gereist, um bei Bedarf einspringen zu können. Wie es aussieht, wird es ihn in Andalusien nicht brauchen.

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