Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-Moto3-Pilot Jakob Rosenthaler ergreift Sportbike-Chance in der Euro Moto

Im niederländischen Team RT Motorsports von Rob Vennegoor ist das Fahreraufgebot in der Euro Moto, die bisher unter dem Namen IDM bekannt war, nun mit Kuil und Rosenthaler komplett.

Esther Babel

Von

Moto3

Jakob Rosenthaler fährt erstmals in der Euro Moto, vormals IDM
Jakob Rosenthaler fährt erstmals in der Euro Moto, vormals IDM
Foto: RT Motorsports
Jakob Rosenthaler fährt erstmals in der Euro Moto, vormals IDM
© RT Motorsports

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Erst vor kurzem hatte Teamchef Rob Vennegoor noch eine Anzeige zur Fahrersuche für die nahende Sportbike-Saison geschaltet, nachdem ein Deal mit einem australischen Talent nicht zustandegekommen war. Interessenten gab es einige für den Platz neben dem Niederländer Tom Kuil, der seinen Deal mit dem Team RT Motorsports schon seit längerem in der Tasche hat.

Werbung

Werbung

«Nach der Evaluierung mehrerer Kandidaten brachte ein erfolgreicher Test am vergangenen Mittwoch in Assen die endgültige Entscheidung», schildert der Teamchef die Wahl, die auf Jakob Rosenthaler fiel. «Die Vereinbarung wurde per Handschlag besiegelt.» Der 20-jährige Rosenthaler wird gemeinsam mit Kuil für RT Motorsports in der Euro Moto Sportbike, die 2025 noch als IDM bekannt war, an den Start gehen. Eingesetzt werden dabei Motorräder vom Typ Triumph Daytona 660.

Internationale Erfahrung

«Rosenthaler bringt einen beeindruckenden Lebenslauf, sowie umfangreiche internationale Erfahrung in das Team ein», so Vennegoor. «Seine Karriere begann im Supermoto, bevor er sich über den Northern Talent Cup (NTC), den Red Bull Rookies Cup und die FIM JuniorGP-Weltmeisterschaft weiterentwickelte. Anschließend startete er sowohl in der Moto3-Weltmeisterschaft als auch in der Supersport 300 Weltmeisterschaft. Durch seine Förderung im KTM-Nachwuchsprogramm geriet er früh in den Fokus mehrerer Top-Teams.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ein Großbrand an seinem Heimatstandort Anfang 2026 sorgte zunächst für Unsicherheit, was die Karriere Rosenthalers anbelangte, doch er nutzte die Chance bei RT Motorsports entschlossen. Der erste Test auf dem TT Circuit Assen gemeinsam mit Teamkollege Tom Kuil verlief äußerst positiv und zeigte sofort eine starke Verbindung zwischen Rosenthaler und dem Team. Mit zwei weiteren Testtagen in Oschersleben bereitet sich das komplette Team nun auf den Saisonauftakt vor, der vom 8. bis 10. Mai auf dem Sachsenring stattfindet.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maximo Quiles

Maximo Quiles

-

65

2

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

42

3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

KTM

Red Bull KTM Tech3

38

4

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

Leopard Racing

36

5

Marco Morelli

Marco Morelli

Placeholder

CFMOTO Aspar Team

32

6

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Leopard Racing

29

7

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Honda Team Asia

27

8

Placeholder - Racer

David Almansa

-

25

9

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

23

10

Rico Salmela

Rico Salmela

KTM

Red Bull KTM Tech3

20

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien