Ex-Moto3-Pilot Jakob Rosenthaler ergreift Sportbike-Chance in der Euro Moto

Erst vor kurzem hatte Teamchef Rob Vennegoor noch eine Anzeige zur Fahrersuche für die nahende Sportbike-Saison geschaltet, nachdem ein Deal mit einem australischen Talent nicht zustandegekommen war. Interessenten gab es einige für den Platz neben dem Niederländer Tom Kuil, der seinen Deal mit dem Team RT Motorsports schon seit längerem in der Tasche hat.

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«Nach der Evaluierung mehrerer Kandidaten brachte ein erfolgreicher Test am vergangenen Mittwoch in Assen die endgültige Entscheidung», schildert der Teamchef die Wahl, die auf Jakob Rosenthaler fiel. «Die Vereinbarung wurde per Handschlag besiegelt.» Der 20-jährige Rosenthaler wird gemeinsam mit Kuil für RT Motorsports in der Euro Moto Sportbike, die 2025 noch als IDM bekannt war, an den Start gehen. Eingesetzt werden dabei Motorräder vom Typ Triumph Daytona 660.

Internationale Erfahrung

«Rosenthaler bringt einen beeindruckenden Lebenslauf, sowie umfangreiche internationale Erfahrung in das Team ein», so Vennegoor. «Seine Karriere begann im Supermoto, bevor er sich über den Northern Talent Cup (NTC), den Red Bull Rookies Cup und die FIM JuniorGP-Weltmeisterschaft weiterentwickelte. Anschließend startete er sowohl in der Moto3-Weltmeisterschaft als auch in der Supersport 300 Weltmeisterschaft. Durch seine Förderung im KTM-Nachwuchsprogramm geriet er früh in den Fokus mehrerer Top-Teams.»

Ein Großbrand an seinem Heimatstandort Anfang 2026 sorgte zunächst für Unsicherheit, was die Karriere Rosenthalers anbelangte, doch er nutzte die Chance bei RT Motorsports entschlossen. Der erste Test auf dem TT Circuit Assen gemeinsam mit Teamkollege Tom Kuil verlief äußerst positiv und zeigte sofort eine starke Verbindung zwischen Rosenthaler und dem Team. Mit zwei weiteren Testtagen in Oschersleben bereitet sich das komplette Team nun auf den Saisonauftakt vor, der vom 8. bis 10. Mai auf dem Sachsenring stattfindet.

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