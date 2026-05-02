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Fernandez: Erstes Saisonpodest nach hartem Kampf mit Intact-Pilot Munoz

Adrian Fernandez sicherte sich im Moto3-Rennen in Jerez nach einem engen Duell mit David Munoz (Intact GP) den zweiten Platz. Nach seinem ersten Saisonpodest war der Leopard-Honda-Pilot erleichtert.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

David Munoz und Adrian Fernandez lieferten sich ein enges Duell
David Munoz und Adrian Fernandez lieferten sich ein enges Duell
Foto: Gold & Goose
David Munoz und Adrian Fernandez lieferten sich ein enges Duell
© Gold & Goose

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Adrian Fernandez erzielte in den Moto3-Rennen in Buriram, Goiania und Austin die Ränge 6, 8 und 5. Er sammelte konstant Punkte, es fehlte aber ein Top-Ergebnis. Dies änderte der Spanier bei seinem Heim-GP in Jerez.

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Der jüngere Bruder von MotoGP-Ass Raul Fernandez ging von Startplatz 6 ins Rennen. Nach einem guten Start arbeitete er sich in den ersten Runden auf Position 3 nach vorn. Der Leopard-Honda-Pilot, Maximo Quiles (Aspar) und David Munoz (Intact GP) konnten sich dann vom Rest des Feldes absetzen. In der siebten Runde übernahm Fernandez die Führung, in Runde 15 war es dann WM-Leader Quiles, der sich wieder an die Spitze setzte und die Führung bis zum Zielstrich nicht mehr hergab. Fernandez hingegen lieferte sich ein hartes Duell mit David Munoz. Im Sprint zur Ziellinie setzte sich Fernandez um 18 Tausendstelsekunden durch.

Adrian Fernandez: «Die letzten Runden des Rennens waren wirklich hektisch»

Mit Platz 2 in Jerez erzielte Fernandez sein erstes Saisonpodium. «Es war unglaublich, vor meinem Heimpublikum einen Podestplatz zu feiern. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart mit drei anspruchsvollen Rennen, bei denen ich keine besseren Ergebnisse erzielen konnte. Dass wir es in Jerez endlich geschafft haben, macht es umso besonderer», freute sich der 22-Jährige. «Was das Rennen angeht, habe ich versucht, Druck zu machen, als ich in Führung lag, aber ich wusste, dass Quiles noch etwas mehr zu bieten hatte. Die letzten Runden des Rennens waren wirklich hektisch, aber wir haben es geschafft, konzentriert zu bleiben und einen wichtigen zweiten Platz sowie unser erstes Podium der Saison einzufahren!»

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In der Gesamtwertung liegt Adrian Fernandez nach vier Saisonrennen mit 49 Punkten auf Rang 3. Auf Maximo Quiles hat er 41 Zähler Rückstand.

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Zeit

Bestzeit

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01

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

33:23,556

1:44,606

25

02

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+1,991

1:44,554

20

03

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

19

+2,009

1:44,642

16

04

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+2,049

1:44,667

13

05

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+9,926

1:44,635

11

06

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

19

+10,027

1:45,077

10

07

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

19

+11,526

1:44,607

9

08

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

+11,601

1:45,222

8

09

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

19

+11,482

1:44,981

7

10

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

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LEVELUP-MTA

78

19

+11,647

1:45,234

6

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