Fernandez: Erstes Saisonpodest nach hartem Kampf mit Intact-Pilot Munoz

Adrian Fernandez erzielte in den Moto3-Rennen in Buriram, Goiania und Austin die Ränge 6, 8 und 5. Er sammelte konstant Punkte, es fehlte aber ein Top-Ergebnis. Dies änderte der Spanier bei seinem Heim-GP in Jerez.

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Der jüngere Bruder von MotoGP-Ass Raul Fernandez ging von Startplatz 6 ins Rennen. Nach einem guten Start arbeitete er sich in den ersten Runden auf Position 3 nach vorn. Der Leopard-Honda-Pilot, Maximo Quiles (Aspar) und David Munoz (Intact GP) konnten sich dann vom Rest des Feldes absetzen. In der siebten Runde übernahm Fernandez die Führung, in Runde 15 war es dann WM-Leader Quiles, der sich wieder an die Spitze setzte und die Führung bis zum Zielstrich nicht mehr hergab. Fernandez hingegen lieferte sich ein hartes Duell mit David Munoz. Im Sprint zur Ziellinie setzte sich Fernandez um 18 Tausendstelsekunden durch.

Adrian Fernandez: «Die letzten Runden des Rennens waren wirklich hektisch»

Mit Platz 2 in Jerez erzielte Fernandez sein erstes Saisonpodium. «Es war unglaublich, vor meinem Heimpublikum einen Podestplatz zu feiern. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart mit drei anspruchsvollen Rennen, bei denen ich keine besseren Ergebnisse erzielen konnte. Dass wir es in Jerez endlich geschafft haben, macht es umso besonderer», freute sich der 22-Jährige. «Was das Rennen angeht, habe ich versucht, Druck zu machen, als ich in Führung lag, aber ich wusste, dass Quiles noch etwas mehr zu bieten hatte. Die letzten Runden des Rennens waren wirklich hektisch, aber wir haben es geschafft, konzentriert zu bleiben und einen wichtigen zweiten Platz sowie unser erstes Podium der Saison einzufahren!»

In der Gesamtwertung liegt Adrian Fernandez nach vier Saisonrennen mit 49 Punkten auf Rang 3. Auf Maximo Quiles hat er 41 Zähler Rückstand.

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