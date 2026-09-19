Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Gewissheit in Spielberg: Leo Rammerstorfer auch 2027 in der WM – mit KTM!

Während auf dem Red Bull Ring die besten Startplätze ausgekämpft wurden, bestätigte die MTA-Mannschaft von Alessandro Tonucci: 2027 steuert der Österreicher Leo Rammerstorfer die begehrte Moto3-KTM.

Moto3

Leo Rammerstorfer fährt auch 2027 in der Moto3-WM
Leo Rammerstorfer fährt auch 2027 in der Moto3-WM
Foto: Gerhard Schiel
Leo Rammerstorfer fährt auch 2027 in der Moto3-WM
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das Timing passt: Bei seinem Heim-Grand-Prix kann Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer mit Blick auf die kommende GP-Saison aufatmen. Am Samstagmittag wurde offiziell, was SPEEDWEEK.com bereits angekündigt hatte – Rammerstorfers Karriere als Moto3-GP-Pilot geht auch 2027 weiter.

Werbung

Werbung

Für Jahr 2 wird der 22-Jährige das Lager wechseln. Von der SIC58-Squadra von Paolo Simoncelli geht es in das Team Level Up MTA unter der Regie von Alessandro Tonucci. Damit ändern sich nicht nur die Farben. MTA ist mit KTM verbunden und mit Bertelle und Esteban auf Platz 5 der Teamwertung gut positioniert. Doch beide Piloten verlassen die Struktur Ende 2026, der Weg wird frei gemacht für den Nachwuchs.

Schnell war Tonucci bei der Auswahl der ersten Piloten. Es gelang, den aktuell Führenden des Red Bull Rookie Cups, Benat Fernandez, zu verpflichten. Volles Vertrauen setzt man bei MTA auch auf den Noch-Honda-Piloten Leo Rammerstorfer. Der freute sich entsprechend über die erfolgreich abgeschlossene Planung für 2027.

Im Artikel erwähnt

Der Österreicher in Spielberg gegenüber SPEEDWEEK.com: «Ich bin so erleichtert, dass es weitergeht! Es ist mir gelungen, mich zu steigern – mein Renntempo reicht jetzt, um in den Punkten unterwegs zu sein und weiter zu lernen. Es ist auch eine gute Nachricht, dass ich im zweiten Jahr die Chance habe, die KTM zu fahren. Ich denke, es wird auch von Vorteil sein, dass in dem Team deutschsprachige Techniker von KTM verfügbar sind.«

Werbung

Werbung

Heim-Grand-Prix für Leo Rammerstorfer!
Heim-Grand-Prix für Leo Rammerstorfer!
Foto: Gerhard Schiel
Heim-Grand-Prix für Leo Rammerstorfer!
© Gerhard Schiel

TV-Programm

Der Samstag in Spielberg hatte für Leo Rammerstorfer auch sportlich sehr gut angefangen. Der SIC58-Pilot fand sich wie schon in Misano bestens auf feuchter Piste zurecht. Lange führte die Nummer 5 die Konkurrenz an. Im Finale wurde es mit einer halben Sekunde Rückstand Platz 3. Nicht optimal lief es dagegen im Trockenen. Der Racer aus der Nähe von Linz verpasste den Sprung ins Q2 als Sechster knapp. Seinen Heim-GP am Sonntag startet Leo Rammerstorfer auf Position 20.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

02

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

04

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

05

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

06

Scott Ogden

CIP Green Power

Scott Ogden

CIP Green Power

19

07

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

66

08

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

09

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

10

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Alvaro Carpe Moto3

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Alvaro Carpe Moto3

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM