Gewissheit in Spielberg: Leo Rammerstorfer auch 2027 in der WM – mit KTM!

Das Timing passt: Bei seinem Heim-Grand-Prix kann Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer mit Blick auf die kommende GP-Saison aufatmen. Am Samstagmittag wurde offiziell, was SPEEDWEEK.com bereits angekündigt hatte – Rammerstorfers Karriere als Moto3-GP-Pilot geht auch 2027 weiter.

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Für Jahr 2 wird der 22-Jährige das Lager wechseln. Von der SIC58-Squadra von Paolo Simoncelli geht es in das Team Level Up MTA unter der Regie von Alessandro Tonucci. Damit ändern sich nicht nur die Farben. MTA ist mit KTM verbunden und mit Bertelle und Esteban auf Platz 5 der Teamwertung gut positioniert. Doch beide Piloten verlassen die Struktur Ende 2026, der Weg wird frei gemacht für den Nachwuchs.

Schnell war Tonucci bei der Auswahl der ersten Piloten. Es gelang, den aktuell Führenden des Red Bull Rookie Cups, Benat Fernandez, zu verpflichten. Volles Vertrauen setzt man bei MTA auch auf den Noch-Honda-Piloten Leo Rammerstorfer. Der freute sich entsprechend über die erfolgreich abgeschlossene Planung für 2027.

Der Österreicher in Spielberg gegenüber SPEEDWEEK.com: «Ich bin so erleichtert, dass es weitergeht! Es ist mir gelungen, mich zu steigern – mein Renntempo reicht jetzt, um in den Punkten unterwegs zu sein und weiter zu lernen. Es ist auch eine gute Nachricht, dass ich im zweiten Jahr die Chance habe, die KTM zu fahren. Ich denke, es wird auch von Vorteil sein, dass in dem Team deutschsprachige Techniker von KTM verfügbar sind.«

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Heim-Grand-Prix für Leo Rammerstorfer! Foto: Gerhard Schiel Heim-Grand-Prix für Leo Rammerstorfer! © Gerhard Schiel

Der Samstag in Spielberg hatte für Leo Rammerstorfer auch sportlich sehr gut angefangen. Der SIC58-Pilot fand sich wie schon in Misano bestens auf feuchter Piste zurecht. Lange führte die Nummer 5 die Konkurrenz an. Im Finale wurde es mit einer halben Sekunde Rückstand Platz 3. Nicht optimal lief es dagegen im Trockenen. Der Racer aus der Nähe von Linz verpasste den Sprung ins Q2 als Sechster knapp. Seinen Heim-GP am Sonntag startet Leo Rammerstorfer auf Position 20.