Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Rookies-Cup-Pilot Gonzalez ersetzt David Munoz in Silverstone und Aragon

Der 18-jährige Spanier David Gonzalez wird bei den nächsten beiden Grands Prix für den verletzten Intact-Piloten David Munoz einspringen. Der Rookies-Cup-Fahrer erlebt in Silverstone sein Moto3-Debüt.

Moto3

David Gonzalez
David Gonzalez
Foto: Intact GP / Red Bull Rookies Cup
David Gonzalez
© Intact GP / Red Bull Rookies Cup

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei einem verheerenden Crash im Moto3-Rennen in Ungarn Anfang Juni hatte sich David Munoz die Hüfte gebrochen. Wenige Wochen später wurde Munoz zudem an seiner Speiche im linken Unterarm operiert. Die Grands Prix in Brünn, Assen und auf dem Sachsenring musste der Spanier auslassen.

Werbung

Werbung

Derzeit arbeitet der Intact-Pilot intensiv an seiner Genesung. «Seine Fortschritte sind sehr gut, er hegt große Hoffnungen auf ein baldiges Comeback», sagte Intact-Teammanager Peter Öttl kürzlich gegenüber SPEEDWEEK.com. Wann genau Munoz wieder auf seine KTM steigen wird können, ist derzeit ungewiss. Der Fokus wird auf eine vollständige Genesung gelegt.

Fakt ist, dass die Rennwochenenden in Silverstone und Aragon im August zu früh kommen für den angeschlagenen Munoz. Aus diesem Grund machte sich Peter Öttl zuletzt auf die Suche nach einem geeigneten Ersatzfahrer. Auf seiner Wunschliste stand ein 18-jähriger Youngster aus dem Red Bull Rookies Cup, der Erfolge vorzuweisen hat. Öttl wurde fündig – am 3. August gab das Intact-Team bekannt, dass der Spanier David Gonzalez Landsmann Munoz in den nächsten beiden Grands Prix vertreten wird.

Im Artikel erwähnt

David Gonzalez ist derzeit Fünfter im Red Bull Rookies Cup

«Da David Munoz weiterhin verletzungsbedingt ausfällt, wird der 18-jährige Spanier David Gonzalez aus Medina bei den kommenden Grands Prix in Silverstone und Aragon für ihn einspringen. Er liegt derzeit auf Platz 5 der Gesamtwertung des Red Bull Rookies Cup, und wir freuen uns darauf, ihn in den Farben von Intact GP zu sehen», hieß es am Montag in einem offiziellen Statement des Teams aus Memmingen. Gonzalez wird somit beim britischen Grand Prix (7. bis 9. August) in Silverstone sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft erleben.

Werbung

Werbung

In Brünn, Assen und auf dem Sachsenring sprang zuletzt der Spanier Marcos Uriarte für David Munoz bei Intact GP ein. Sein bestes Ergebnis erreichte Uriarte in Tschechien mit Platz 13.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

231

2

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

127

3

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

126

4

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

115

5

David Almansa

-

109

6

Veda Pratama

Honda Team Asia

90

7

Hakim Danish

AEON Credit SIC Racing MSI

86

8

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

79

9

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

60

10

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

52

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM