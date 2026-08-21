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Großes Rookie-Gerangel: So schlagen sich die MotoGP-Piloten von übermorgen

In der laufenden Saison der Moto3-WM geht es wild – und dank etlichen erstklassigen Neulingen – sehr jung zu. Gleich fünf Rookies haben sich in den Top-10 festgesetzt. Ein Überblick zum Nachwuchs.

Moto3

Marco Morelli mischt an der Spitze der Moto3-WM mit
Marco Morelli mischt an der Spitze der Moto3-WM mit
Foto: Gold and Goose
Marco Morelli mischt an der Spitze der Moto3-WM mit
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Erfolgskonstrukt aus Red Bull-Rookies-Cup und Junioren-WM mit Moto3-Bikes liefert beständig neue Großtalente im GP-Fahrerlager ab. Die Kampagne 2026 nahmen nicht weniger als zehn Neueinsteiger in Angriff, wobei, um korrekt zu sein, mit Urirate, Danish, O'Gorman und Cruces schon mehrere Piloten als Ersatz in der kleinsten WM-Klasse ausgeholfen hatten.

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Dass die Youngster allesamt schnell sind, ist keine Überraschung, die Beständigkeit, mit der etliche Neueinsteiger an der Spitze mitfahren, dagegen schon. Mit dem Start der Saison verblüffte etwa Veda Pratama. Aus dem Stand wirbelte der Indonesier an der Weltspitze mit. Platz 4 im ersten Qualifying, Fünfter beim Debüt und das erste Podest beim zweiten Rennen – und das auf der in Summe auf schwächeren Moto3-Maschine von Honda. Bislang verpasste Pratama nur dreimal WM-Punkte; in der WM rangiert der Honda-Asia-Pilot auf Position 6 – und ist damit nur drittbester Neueinsteiger!

XL-Talent aus Südostasien: Veda Pratama
XL-Talent aus Südostasien: Veda Pratama
Foto: Gold and Goose
XL-Talent aus Südostasien: Veda Pratama
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Direkt vor dem Asiaten fährt der Argentinier Marco Morelli. Der letztjährige Kontrahent im Red Bull Rookies Cup ist Teamkollege von WM-Leader Maximo Quiles. Der Südamerikaner profitiert auch von der immensen Erfahrung des Aspar-Teams. In der ersten Jahreshälfte holte der Rookie schon drei Podestplätze, den ersten mit Platz 2 vor Pratama in Brasilien. Morelli ist schon jetzt gesetzt bei Asp für 2027 – und Titelanwärter.

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Gleiches gilt für Brian Uriarte, der als Vierter der Tabelle bester Moto3-Rookie ist. Der Spanier, Sieger bei den Red Bull Rookies 2025 und Pilot in der Struktur von Niklas Ajo, schaffte das, was 2026 nur ein weiterer Neuling schaffte – gewinnen. In Mugello war niemand schneller als Brian Urirate, doch noch beeindruckender war der Auftritt am Sachsenring in Deutschland. Dort besiegt er auf dem Weg zum zweiten Sieg in einem harten, aber fairen Duell Maximo Quiles. Die nähere Zukunft des Riesentalents ist gesichert. Auch 2027 sitzt Uriarte auf der Red Bull-KTM.

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Kam, sah und siegte: Brian Uriarte
Kam, sah und siegte: Brian Uriarte
Foto: Gold and Goose
Kam, sah und siegte: Brian Uriarte
© Gold and Goose

In der WM-Tabelle «nur» auf Rang 8 rangiert der zweite Rookie-Siegfahrer. Hakim Danish, der 2025 erste WM-Einsätze fuhr, gewann nach beeindruckender Fahrt in Brünn. Dazu kamen P3 in Mugello und Beständigkeit – nur zwei Rennen beendet der Malaysier aus der Mannschaft von MSi nicht. Während Danishs Teamkollege Yamanaka seine Position für 2027 an Valentin Perrone abtreten muss, startet der Asiate auch in der kommenden Saison für das spanische Spitzenteam.

Ebenfalls noch in den Top-10 der Moto3-WM findet sich nach einem Dutzend Rennen Rico Salmela. Nach etlichen Matches, bei denen der Finne in der Spitzengruppe fuhr, ist ein Podestplatz überfällig. Die Bewährungsprobe hat Salmela längst bestanden, 2027 wechselt er von Tech3 zu KTM-Ajo.

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Exklusiv: Leo Rammerstorfer ist der einzige deutschsprachige WM-Pilot
Exklusiv: Leo Rammerstorfer ist der einzige deutschsprachige WM-Pilot
Foto: Gerhard Schiel
Exklusiv: Leo Rammerstorfer ist der einzige deutschsprachige WM-Pilot
© Gerhard Schiel

Deutlich schwerer fällt es den anderen Neulingen, sich zu etablieren. Jesus Rios (Snipers-Honda), Adrian Cruces (CIP-KTM) und Casey O’Gorman (SIC58-Honda) folgen auf den WM-Rängen 17–19. Leo Rammerstorfer aus Österreich zeigte starke erste Rennen, fiel dann aber wieder ins hintere Feld zurück. Der einzige deutschsprachige Athlet im GP-Fahrerlager holte bislang vier WM-Punkte, ist damit 24. der Tabelle. Letzter der zehn Rookies ist der von Ex-MotoGP-Werksfahrer Nobu Aoki betreute Zen Mitani. Der Japaner brillierte 2025 mit Podestplätzen im Rookies-Cup, doch auf der WM-Bühne holte Mitani bislang nur zwei Zähler.

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

15

32:45,262

2:10,251

25

02

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

15

+0,701

2:10,199

20

03

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

15

+0,991

2:10,222

16

04

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

15

+1,111

2:10,386

13

05

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

15

+3,743

2:10,402

11

06

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

66

15

+11,614

2:10,984

10

07

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

15

+11,759

2:10,983

9

08

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

15

+11,818

2:11,038

8

09

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

15

+12,276

2:10,701

7

10

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

15

+12,351

2:10,707

6

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