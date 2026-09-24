Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Nachwuchsförderung: Gustl Auinger engagiert sich in der MotoMini Austria

Gemeinsam mit Gustl Auinger führt Herbert Stranzinger als neuer Veranstalter die MotoMini Austria weiter. Jungen Talenten soll der Weg in den professionellen Motorsport geebnet werden.

Moto3

Gustl Auinger mit Herbert Stranzinger
Gustl Auinger mit Herbert Stranzinger
Foto: Martin Kubanka
Gustl Auinger mit Herbert Stranzinger
© Martin Kubanka

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im Mittelpunkt würden bei der MotoMini Austria eine qualitätsvolle Nachwuchsarbeit, hohe Sicherheitsstandards und eine professionelle Betreuung der jungen Fahrerinnen und Fahrer stehen. Gleichzeitig wollen Herbert Stranzinger und Gustl Auinger die Sichtbarkeit der Serie erhöhen und sie für Familien, Sponsoren, Partner und Medien noch stärker ins Blickfeld rücken.

Werbung

Werbung

«Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mein Management-Know-how mit meiner langjährigen Leidenschaft für den Motorsport zu verbinden», meinte Herbert Stranzinger. «Unsere Stärken ergänzen sich ideal: Gustl bringt seine jahrzehntelange Motorsport- und Nachwuchsexpertise ein, ich meine Erfahrung in Organisation, Management und strategischer Entwicklung. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die MotoMini Austria gemeinsam als führende Veranstaltungsserie für den österreichischen Motorradnachwuchs nachhaltig zu stärken.»

Kompetenzen bündeln, mehr bewegen

Stranzinger bringt langjährige Erfahrung in Unternehmensführung, Organisation und strategischer Entwicklung mit. Zuletzt war er als Leiter des Stiegl-Guts Wildshut tätig, davor hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei der Salzburg AG inne. Seine Begeisterung für den Motorsport begleitet ihn seit Jahrzehnten.

Im Artikel erwähnt

Mit Gustl Auinger steht ihm ein ausgewiesener Kenner des internationalen Motorradrennsports zur Seite. Der ehemalige Motorradrennfahrer und langjährige Mentor und Coach im Red Bull MotoGP Rookies Cup hat über viele Jahre junge Talente begleitet und verfügt über umfassende Erfahrung in der Nachwuchsförderung.

Werbung

Werbung

«Die Förderung junger Talente ist eine Investition in die Zukunft unseres Sports. Neben dem sportlichen Erfolg wollen wir Werte wie Fairness, Disziplin, Technikverständnis und Verantwortung vermitteln», betonte Gustl Auinger.

TV-Programm

Junge Talente im Visier

Neben der sportlichen Ausbildung geht es bei der MotoMini Austria auch um die persönliche Entwicklung der jungen Fahrerinnen und Fahrer. Die Serie ermöglicht einen strukturierten Einstieg in den Rennsport und eröffnet Perspektiven bis hin zum internationalen Wettbewerb.

Die MotoMini Austria richtet sich an Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer im Alter von 10 bis 16 Jahren. In den Klassen 160 ccm und 190 ccm sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Rennmotorrädern erste Erfahrungen im professionellen Rennsport. Mehrere Rennwochenenden im In- und Ausland bieten ihnen die Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln und für internationale Förderprogramme zu empfehlen.

2026 nahmen rund 50 Kinder aus sechs Nationen an der Serie teil. Für die Saison 2027 wird eine vergleichbare Teilnehmerzahl erwartet.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

306

2

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

175

3

David Almansa

-

174

4

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

174

5

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

146

6

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

118

7

Hakim Danish

AEON Credit SIC Racing MSI

101

8

Veda Pratama

Honda Team Asia

100

9

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

86

10

Adrian Cruces

CIP Green Power

73

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM