Honda-Snipers-Team überrascht mit Umbesetzung: Singhapong für Carraro

Die Moto3-WM mit Dominator Maximo Quiles ist nach 15 Rennen klar definiert. An letzter Stelle der Gesamtwertung und noch ohne WM-Zähler liegt Nicola Carraro. Zu wenig für das Team Snipers – und auch für den Piloten. Nach dem Österreich-Grand-Prix trennten sich die Wege der Italiener. Böses Blut gab es nicht. Im offiziellen Schreiben bedankte sich die von Mirco Cecchini gemanagte Mannschaft beim erfolglosen Carraro: «Das Team respektiert und unterstützt die Entscheidung des Fahrers mit der Startnummer 10, neue Wege einzuschlagen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, und wünscht ihm alles Gute für den weiteren Verlauf seiner Karriere und für die Zukunft.»

Werbung

Werbung

Nicola Carraro verabschiedet sich aus der Moto3-WM Foto: Gold and Goose Nicola Carraro verabschiedet sich aus der Moto3-WM © Gold and Goose

Innerhalb der Moto3-Honda-Teamlandschaft wurde dazu der Nachfolger rekrutiert und vorgestellt. Für den Italiener kommt in der finalen Phase der 2026er-Kampagne Kiattisak Singhapong. Der Thailänder hat gerade die Saison 2026 des Red Bull Rookies Cup beim GP von Österreich abgeschlossen, wobei er im Verlauf der Saison zweimal auf dem Podest auftauchte und die Serie auf Platz 8 beendete. Aktiv ist der bereits 21-Jährige außerdem in der Junioren-WM im Nachwuchsprogramm von Honda Asia und aktuell auf Platz 9 gelistet.

Auch wurde Singhapong bereits einmal als Moto3-WM-Ersatzfahrer abkommandiert. In Silverstone vertrat der Thailänder den verletzten Zen Mitani – und holte als 15. einen Punkt – mehr als Carraro im bisherigen Verlauf der Saison. Möglich wurde der Wechsel auch mit Unterstützung der Heimat.

Werbung

Werbung

Honda Thailand mitsamt Rennabteilung helfen, die Budgetlücke zu füllen. Während die Rennsport-Zukunft von Nicola Carraro unklar bleibt, kann Kiattisak Singhapong reichlich GP-Kilometer machen. Schlägt sich der Youngster bei den offiziellen ausstehenden sieben Events gut, könnte der WM-Auftakt 2027 in Thailand wieder mit einem Local Hero gefeiert werden.