Intact GP bestätigt Jesus Rios und Fernando Bujosa für Moto3-WM 2027

Nach der Bestätigung des Moto2-Teams – Manuel Gonzalez und David Almansa steuern im kommenden Jahr die Kalex in Intact-Farben – gab die deutsche Mann im Vorfeld des Indonesien-GP jetzt auch die Fahrerpaarung in der kleinsten Hubraumklasse bekannt. Durch den internen Aufstieg von Almansa in die Moto2-Abteilung und den Weggang von David Munoz musste sich Teammanager Peter Öttl seit Längerem mit der Akquise von zwei neuen Piloten beschäftigen.

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Das Ziel, sich einen etablierten Moto3-Fahrer und einen Neuling an Bord zu holen, erreichte der Bayer. Bestätigt wurde Jesus Rios und damit der 19. der laufenden Moto3. Auf den ersten Blick eine unauffällige Wahl, doch Peter Öttl hat den Spanier schon länger auf dem Radar und ging bewusst in die Verhandlungen: «Jesus steht schon in Wahrheit schon seit drei Jahren auf meiner Liste, schon in der Junioren-WM hat er Beeindruckendes gezeigt, doch bislang konnten wir nicht zusammenkommen – ich bin happy, dass es nun für 2027 funktioniert», so Peter Öttl zu SPEEDWEEK.com in Mandalika. Bestes Ergebnis von Rios in der WM bislang – Platz 5 in Assen.

Moto3-Pilot Jesus Rios wechselt ins deutsche Intact-Team Foto: Gold and Goose Moto3-Pilot Jesus Rios wechselt ins deutsche Intact-Team © Gold and Goose

In der offiziellen Bestätigung durch Intact GP freute sich der Racer aus Marbella: «Für mich ist das ein wichtiger Schritt in meiner Karriere und ich fühle mich geehrt, Teil eines so erfolgreichen Teams zu sein. Ich bin dem Team für das Vertrauen sehr dankbar und werde mein Bestes geben, um mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team Erfolge zu erzielen.»

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Nicht grundlos hatten viele Beobachter auf David Gonzalez als zweiten Moto3-Pilot bei Intact GP gesetzt. Schließlich hatte der Red Bull-Rookie mehrfach als Ersatzfahrer von David Muooz überzeugt. Doch der Vertrag ging an Fernando Bujosa. Der Spanier holte sich im Rahmen des Österreich-GP mit beherzten Auftritten den Vizetitel im Red Bull Rookies Cup. Insgesamt gingen 2026 Siege auf das Konto des 17-jährigen Mallorquiners. Bujosa siegte auch beim letzten Moto3-Rennen der Junioren-WM in Aragon, ist dort Sechster der Tabelle.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 09.10.2026 - 02:55

Peter Öttl über den Moto3-Schachzug: «Fernando hat in den letzten zwei Jahren mit Siegen im European Talent Cup, im Junior GP und im Red Bull MotoGP Rookies Cup beeindruckt. Er ist ein außergewöhnliches Talent, und wir werden unser Bestes geben, um ihn in seiner ersten Weltmeisterschaftssaison zu unterstützen. Beide Fahrer standen ganz oben auf meiner Wunschliste für 2027 und darüber hinaus. Auch für Jesus und Fernando war unser Team die erste Wahl, was uns ein bisschen stolz macht. Das sind die perfekten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft.»

Red Bull Rookie-Vize Fernando Bujosa startet 2027 für Intact GP Foto: Gold and Goose Red Bull Rookie-Vize Fernando Bujosa startet 2027 für Intact GP © Gold and Goose

Der Youngster und nächstjährige Intact-Nachwuchspilot: «Ich bin sehr stolz und dankbar, die Möglichkeit zu haben, Teil von Intact GP zu werden. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und auf alles, was vor uns liegt. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben, gemeinsam mit dem Team hart zu arbeiten und mich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Vielen Dank an alle bei Intact GP für das Vertrauen und diese Chance. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen.»

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Wichtig: Peter Öttl vergaß nicht, seinen aktuellen Moto3-Pilot auf die Schulter zu klopfen: «Ich möchte auch unseren beiden Davids danken. Sie haben sich in unserem Team hervorragend entwickelt und sind zu Siegfahrern gereift. Nun sind sie bereit für den Sprung in die Moto2. Wir wünschen beiden viel Glück. Sie haben das Potenzial, auch dort erfolgreich zu sein.»