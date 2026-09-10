Intact GP statt Rookies-Cup: David Gonzalez entschied sich für Moto3-Start

Die Entscheidung ist durchaus bemerkenswert: David Gonzalez, in seiner zweiten Saison im Red Bull Rookies auf Erfolgskurs unterwegs, zieht in Misano einen weiteren Moto3-Ausbildungsschritt beim deutschen Intact-Team dem Start bei den Red Bull-Kadetten vor.

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Bei den Rennen in Silverstone sowie im MotorLand Aragon wurde der verletzte Intact-Moto3-Siegfahrer David Munoz von Nachwuchshoffnung David Gonzalez ersetzt. Die Aktion, die in England gleich beim ersten Einsatz mit einem WM-Punkt und in Aragon mit dem Q2-Einzug endete, stellte keinen Konflikt mit Gonzalez' «Hauptjob» im Red Bull Rookies Cup dar. Im Rookies-Cup rangiert Gonzalez mit nur fünf Zählern Rückstand auf Platz 3 an fünfter Stelle und hat somit vier Rennen vor Schluss noch gute Chancen, den Cup in den Top-3 abzuschließen.

Doch statt dem Rookies-Einsatz entschied sich der Spanier dafür, noch einmal die KTM des verletzten David Munoz zu bewegen. Intact-Teammanager Peter Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «David sagte uns, dass es ihm wichtiger wäre, die Chance zu nutzen, jetzt weiter direkt in seine Moto3-Ausbildung mit uns zu investieren – und dafür auf einen Einsatz im Cup zu verzichten. Das muss natürlich für alle Seiten passen. Wir haben hier dann gemeinsam mit der Rookies-Cup-Koordination einen Weg gefunden.»

Gonzalez könnte auch in Österreich zum Einsatz kommen

Peter Öttl weiter und mit dem Blick auf das nächste Event in Österreich, bei dem erneut Moto3 und Rookies-Cup starten: «Zwar wäre es möglich, dass beim Österreich-GP David Munoz wieder fährt, doch es ist noch zu früh, das zu bestätigen. Sollte sich sein Comeback noch einmal hinauszögern, dann würde David Gonzalez auch in Spielberg als Ersatz parat stehen.»

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Eine ungewöhnliche, aber nachvollziehbare Entscheidung von Gonzalez und Intact GP im Sinne einer möglichen Zusammenarbeit auch für 2027. Bis zu einer Entscheidung zur Aufstellung der Piloten von Intact GP in der kleinsten GP-Klasse wird noch Zeit vergehen, doch es gilt als sicher, dass Öttl mindestens einen Moto3-Platz neu besetzen wird. Lehrling David Gonzalez macht sich bereit.