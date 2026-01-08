Jakob Rosenthaler: Brand vernichtet Motorräder und Ausrüstung

Während zu Silvester allerorts ins neue Jahr hineingefeiert wurde, gab es für die Familie des oberösterreichischen Motorrad-Rennfahrers Jakob Rosenthaler eine Schreckensmeldung. Der «Bauernstadl» in St. Florian bei Linz, welchen die Eltern seit Jahren als Standplatz für das Wohnmobil sowie als Team-Basis für die Rennsport-Karriere ihres Sohnes genutzt und gemietet haben, brannte vollständig ab.

Werbung

Werbung

Elf Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bisher noch nicht rechtlich geklärt. Durch den Brand wurden zwei Motorräder zerstört. Auch ein Fahrrad, diverse Rennsport-Ersatzteile, Aggregate, Spezialwerkzeuge und Motorrad-Verkleidungen wurden ein Raub der Flammen. Die Familie Rosenthaler befand sich zum Zeitpunkt des Brandes mit dem Wohnmobil, einem Anhänger und einem Teil der Ausrüstung in Spanien.

Wie geht es nun weiter? Die Rosenthalers sind vor eine logistische Herausforderung gestellt. Jakobs Schwester Eva-Maria hat nun zu einer öffentlichen Spendenaktion aufgerufen, die über die bekannte Online-Plattform «GoFundMe» abgewickelt wird. Bislang wurden auf diese Art knapp 3.000 Euro gespendet – das Spendenziel der Aktion liegt bei 15.000 Euro.

Rosenthaler hatte sich für den Red Bull Rookies Cup qualifiziert und stand als erster Österreicher in der FIM-Junioren-WM auf dem Podium. In der Saison 2025 absolvierte Rosenthaler für die Teams von Jorge «Aspar» Martinez, Boe Motorsports und MLav Racing insgesamt fünf Moto3-Einsätze. Bestes Ergebnis war Platz 18 in Austin. Über das restliche Jahr 2025 hinweg hat sich Rosenthaler in der 300er-Supersport-WM etabliert. Wie es nun mit der Karriere weitergeht, ist offen.

Werbung

Werbung