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Jorge Martinez über 2027: So wird das CFMOTO-Aspar-Moto3-Team antreten

Für die große Teamstruktur von GP-Veteran Jorge Martinez läuft 2026 alles nach Plan. Gegenüber SPEEDEEEK.com bestätigte der Teamboss, dass auch die Moto3-Piloten der nächsten Saison in Position sind.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Jorge Martinez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com
Jorge Martinez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com
Foto: Gerhard Schiel
Jorge Martinez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

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In den sogenannten «Feeder-Klassen» der MotoGP, der Moto3 und Moto2-WM, aus der verlässlich nahezu alle Piloten der GP-Elite rekrutiert werden, spielt die spanische Mannschaft von Jorge Martinez auch 2026 eine wichtige Rolle. In der mittleren WM-Klasse rangieren die beiden Piloten David Alonso und Dani Holgado in den Top 5-der Tabelle und haben sich mit Moto2-Siegen und auch dank dem Netzwerk von Teaminhaber Jorge Martinez mit der Königsklasse verbunden. Der Wechsel von Holgado zu Gresini-Ducati wurde bereits offiziell verkündet, die Bestätigung zu Alonso steht noch aus, ist aber längst abgemacht.

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Auf dem Weg nach oben: Aspar-Schützling Maximo Quiles
Auf dem Weg nach oben: Aspar-Schützling Maximo Quiles
Foto: Gold and Goose
Auf dem Weg nach oben: Aspar-Schützling Maximo Quiles
© Gold and Goose

In der Moto3-WM schaut es noch besser aus. Maximo Quiles wird seiner Favoritenrolle gerecht. Quiles holte 2026 bereits sechs Siege, stand weitere viermal auf dem Podest, holte in jedem Rennen Punkte und ist damit überragender Tabellenführer. Alles andere als der Titelgewinn wäre eine große Überraschung.

Im Artikel erwähnt

Ebenfalls sehr bemerkenswert fährt Teamkollege Marco Morelli. Der letzte Rookies-Cup- und JuniorGP-Pilot aus der Aspar-Struktur hat sich bestens in der WM eingefunden. Erstaunlich: Auch Morelli sah in jedem der elf Rennen die Flagge in den Punkten und stand bereits dreimal auf dem Podium – WM-Position 4 für den Argentinier.

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Ist weiterhin CFMOTO-Aspar gesetzt: Moto3-Rookie Marco Morelli
Ist weiterhin CFMOTO-Aspar gesetzt: Moto3-Rookie Marco Morelli
Foto: Gold and Goose
Ist weiterhin CFMOTO-Aspar gesetzt: Moto3-Rookie Marco Morelli
© Gold and Goose

Nicht zu vergessen bei «Aspar» ist der Unterbau in der Junioren-WM. Auch hier finden sich offizielle Kadetten von Martinez an der Spitze. Der Italiener Giulio Pugliese führt vor Carlos Cano (Spanien). Der Dritte im Aspar-Bund, Yaroslav Karpushin aus Kirgisistan, ist guter Fünfter. Alle drei fahren außerdem im Red Bull Rookies Cup mit an der Spitze. Und noch ist Schluss mit der Kaderarbeit. Auch in der breiter aufgestellten europäischen Moto4 ist man vertreten: Tabellenführer ist auch hier ein Aspar-Schüler: Alvaro Lucas.

Jorge «Aspar» Martinez profitiert von breiter Nachwuchsarbeit

Mit der am Rand von Valencia ansässigen Akademie, die, so etwas wie Spaniens Hauptbahnhof für an- und abfahrende GP-Helden der Zukunft ist, und den Teamstrukturen in den Meisterschaften ergibt sich ein hochklassiger Pool, der auch den Abgang von beiden Assen Holgado und Alonso in der Moto2 und der interne Aufstieg von Quiles verschmerzen lässt.

Mit Blick auf die Fahreraufstellung für 2027 stand Jorge Martinez SPEEDWEEK.com für einen Austausch zur Verfügung. «Es gibt noch keine offiziellen Mitteilungen von uns, aber durch unsere gesamte Situation und alle Aktivitäten an der Basis ergibt sich ein recht klares Bild für die nächste Saison. Was ich sagen kann: Maximo wird weiter bei uns fahren, aber in der Moto2-Mannschaft. Sicher ist auch, dass wir mit Marco weitermachen. Er startet wieder in der Moto3. An seiner Seite werden wir dann einen unserer drei Piloten aus der Junior-GP sehen, sie alle sind sehr aussichtsreich», so Jorge Martinez.

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Damit bleibt nur eine offene Stelle im Moto2-Abteil, die Jorge Martinez neu besetzen muss. Die Suche muss sich dabei nicht alleine auf eine aktuelle Spitzenkraft der mittleren Klasse beschränken. 2025 hat Aspar mit den Rookies Alonso und Holgado losgelegt – und überzeugt. Infrage käme aus der Moto3-WM Alvaro Carpe, der als WM-Dritter nach zwei Jahren unbedingt aufsteigen will.

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

23

33:02,694

1:25,836

25

02

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

23

+0,063

1:25,227

20

03

Matteo Bertelle

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

23

+5,053

1:25,512

16

04

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

23

+5,060

1:25,405

13

05

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

23

+5,139

1:25,401

11

06

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

23

+8,626

1:25,678

10

07

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

23

+11,418

1:25,605

9

08

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

23

+15,657

1:25,985

8

09

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

23

+15,774

1:25,977

7

10

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

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8

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+15,789

1:26,101

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