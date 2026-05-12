Le-Mans-Sieger Quiles: «Der nervenaufreibendste Tag meiner Karriere!»

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Le Mans sorgte heftiger Regen dafür, dass der Circuit Bugatti komplett nass war. Somit wurde die Wettfahrt der kleinsten GP-Klasse als Regenrennen deklariert. Da die Fahrer am Freitag und Samstag keine Gelegenheit hatten, die Strecke bei nassen Bedingungen zu befahren, konnten sie mehrere Besichtigungsrunden mit Regenreifen absolvieren. Zudem wurde die Renndistanz von 20 auf 13 Runden gekürzt.

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Leopard-Honda-Pilot Adrian Fernandez hatte sich in Le Mans die Pole-Position gesichert. Von Position 2 startete WM-Leader Maximo Quiles. Der Aspar-Pilot übernahm gleich nach dem Start die Führung und nach dem ersten Umlauf hatte er bereits einen Vorsprung von 0,7 sec herausgefahren. Danach baute der Spanier seine Führung kontinuierlich aus – Quiles war an diesem Tag in einer eigenen Liga unterwegs.

Mit fast zwei Sekunden Vorsprung auf Fernandez überquerte Quiles die Ziellinie. Es war der dritte Saisonsieg in fünf Rennen für den Schützling von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. In der WM-Tabelle hat der 18-Jährige nun 46 Punkte Vorsprung auf Fernandez.

Quiles: «Fühlte mich sicher genug»

«Dieser Start in die Meisterschaft war unglaublich, aber es war ein sehr schwieriges Rennen. Am Morgen wusste ich nicht, was passieren würde; ich glaube, es war der nervenaufreibendste Tag meiner Karriere», musste Maximo Quiles zugeben. «Ich habe versucht, ruhig zu fahren, und es lief sehr gut. Beim Start gelang es mir, einen Vorsprung herauszufahren, obwohl ich dabei auch mehr Risiken eingegangen bin, aber nach den Aufwärmrunden fühlte ich mich sicher genug, das zu tun.»

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Quiles war abgebrüht und ließ sich auch von den Stürzen im Feld hinter ihm nicht aus der Ruhe bringen. «Ich konnte sehr präzise fahren und habe dann meine Position gehalten, ohne auch nur einen Moment nachzulassen», erklärte er. «Ich habe über viele Dinge gleichzeitig nachgedacht, die nichts mit dem Rennen zu tun hatten. Ich habe das gut gemeistert. Es ist fantastisch, in Le Mans den Sieg geholt zu haben.»