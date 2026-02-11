Weiter zum Inhalt
Leo Rammerstorfer (Honda): «Wollte nicht gleich Schrott verursachen!»

Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer nutzte den zweiten Tag des verregneten Tests in Portimao dazu, erste Eindrücke von seiner neuen Umgebung zu sammeln, ohne dabei besonders auf die Rundenzeiten zu achten.

Jordi Gutiérrez

Von

Moto3

Rammerstorfer sammelte in Portimao bei Regen Erfahrungen mit der Honda
Rammerstorfer sammelte in Portimao bei Regen Erfahrungen mit der Honda
Foto: Sic58 Squadra Corse
Rammerstorfer sammelte in Portimao bei Regen Erfahrungen mit der Honda
© Sic58 Squadra Corse

Die miserablen Bedingungen während des ersten Tests des neuen Jahres trübten die Stimmung im Fahrerlager der spektakulären Rennstrecke im Süden Portugals. Tiefer Nebel und anhaltender Nieselregen verhinderten ordnungsgemässe Testfahrten. Leo Rammerstorfer und seine Crew vom italienischen Team Sic58 Squadra Corse begannen daher ihre Saisonvorbereitungen eher gemächlich und gingen erst am Dienstag auf die Strecke.

«Das Wetter war nicht so, wie ich es mir für meinen ersten Test gewünscht hätte», meinte der 21-jährige Rammerstorfer. «Dennoch war es notwendig, erste Erfahrungen zu sammeln. Ich bin insgesamt etwa 40 Runden gefahren. Das war wichtig, denn jetzt weiss ich, wie sich die Honda anfühlt. Ehrlich gesagt habe ich mich von Anfang an sehr wohl auf dem Motorrad gefühlt. Ausserdem war auch die Grundabstimmung, die mir das Team gegeben hat, genau richtig. Das zeigt deutlich, auf welchem Niveau das Team arbeitet.»

Leo Rammerstorfer musste in Portimao viel Zeit in der Box verbringen
Leo Rammerstorfer musste in Portimao viel Zeit in der Box verbringen
Foto: Sic58 Squadra Corse
Leo Rammerstorfer musste in Portimao viel Zeit in der Box verbringen
© Sic58 Squadra Corse

Angesichts schwieriger Bedingungen in einer ungewohnten Umgebung meisterte der junge Oberösterreicher seine erste Prüfung dennoch gut und überlegt. «Allerdings bin ich noch nicht ganz bis ans Limit gegangen», so der Honda-Pilot, «wie man es vielleicht machen sollte, um am Ende in der Zeitenliste besser dazustehen. Aber das war auch nicht unser Ziel. Viel wichtiger war es, erste Eindrücke zu sammeln und einige Kilometer zurückzulegen. Dazu gehörte, das Motorrad kennenzulernen, die Arbeitsweise des Teams zu verstehen und eine effektive Kommunikation aufzubauen. Ausserdem wollte ich das Motorrad nicht gleich bei der ersten Gelegenheit zu Schrott fahren. All diese Dinge waren so ziemlich das Einzige, was man aus der Situation herausholen konnte bei diesem Wetter.»

Trockene Bedingungen in Jerez wären enorm wichtig

Nach der wetterbedingten Enttäuschung in Portimao reisen alle Moto3-Teams ins benachbarte Andalusien zum Circuito de Jerez, wo am Samstag und Sonntag die letzten Testfahrten vor der in zwei Wochen beginnenden Moto3-WM 2026 stattfinden werden. Rammerstorfer über seine Erwartungen dort: «Ich hoffe, dass wir in Jerez bessere Bedingungen haben werden, damit ich die dringend benötigten Runden im Trockenen fahren kann. Das wäre sehr wichtig, um ein gutes Basis-Setup zu entwickeln. Vor dem Test in Jerez werde ich zwei Tage lang in der Gegend trainieren, um mich vorzubereiten. Danach bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor wir zum Saisonauftakt nach Thailand aufbrechen.»

Leo Rammerstorfer fuhr immerhin über 40 Runden
Leo Rammerstorfer fuhr immerhin über 40 Runden
Foto: Sic58 Squadra Corse
Leo Rammerstorfer fuhr immerhin über 40 Runden
© Sic58 Squadra Corse

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Guido Pini

Honda

2:01,242 min

2.

David Almansa

KTM

+0,371 sec

3.

Joel Esteban

KTM

+0,806

4.

Cormac Buchanan

KTM

+1,125

5.

Adrian Fernandez

Honda

+1,187

6.

Casey O'Gorman

Honda

+1,283

7.

Veda Pratama

Honda

+1,303

8.

Rico Salmela

KTM

+1,656

9.

Valentin Perrone

KTM

+1,782

10.

Ryusei Yamanaka

KTM

+2,100

11.

Hakim Danish

KTM

+2,221

12.

Jesus Rios

Honda

+2,335

13.

Nicola Carraro

Honda

+2,527

14.

David Munoz

KTM

+2,642

15.

Scott Ogden

KTM

+2,695

16.

Ruche Moodley

KTM

+3,548

17.

Adrian Cruces

KTM

+3,857

18.

Zen Mitani

Honda

+4,268

19.

Leo Rammerstorfer

Honda

+4,755

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

365

2

Angel Piqueras

Angel Piqueras

281

3

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

274

4

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

215

5

David Muñoz

David Muñoz

197

6

Joel Kelso

Joel Kelso

193

7

Adrián Fernández

Adrián Fernández

179

8

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

172

9

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

136

10

Valentin Perrone

Valentin Perrone

134

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14.–16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

