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Leopard Racing: Neuer Sponsorendeal mit spanischem Schmierstoffhersteller

Für das Moto3-Team Leopard Racing läuft es derzeit gut. Zuerst gewann Neuzugang Guido Pini in Austin sein erstes Rennen, nun konnte die Truppe eine lukrative finanzielle Partnerschaft verkünden.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Das Team Leopard Racing mit Adrian Fernandez und Guido Pini
Das Team Leopard Racing mit Adrian Fernandez und Guido Pini
Foto: Leopard Racing
Das Team Leopard Racing mit Adrian Fernandez und Guido Pini
© Leopard Racing

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Guido Puini holte in Austin seinen ersten Moto3-Sieg. Der Italiener wechselte zur Saison 2026 vom deutschen Intact-Team zu Leopard Racing und konnte in seinem zweiten Jahr in der Motorrad-Weltmeisterschaft einen Schritt nach vorne machen. Auch der Umstieg von KTM auf Honda hat der 18-Jährige gut bewerkstelligt.

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Nach der knapp vierwöchigen Rennpause geht es vom 24. bis 26. April mit dem Spanien-GP in Jerez weiter. Einige Tage vor dem Europaauftakt konnte Leopard Racing einen neuen Sponsorendeal bekanntgeben. So wird der Schmierstoffhersteller «Bradol» offizieller Partner des Moto3-Teams.

Als Teil der Brugarolas-Gruppe bringt Bradol laut eigener Aussage mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von Schmierstofflösungen mit und nutzt den Rennsport als primäres Testfeld. Bradol blickt auf eine lange Geschichte im Motorsport zurück und begann in der MotoGP-WM in den 1980er Jahren mit Fahrern wie Joan Garriga und Carlos Cardus. «In jüngerer Zeit hat das Unternehmen junge Talente in ihrer Entwicklungsphase gefördert, die heute in der MotoGP antreten, darunter Alex Marquez, Pecco Bagnaia und Alex Rins. Darüber hinaus hat das Unternehmen wegweisende Projekte wie SeventyTwo Motorsports unter der Leitung von Emilio Alzamora gefördert und die Struktur bei den jüngsten Erfolgen von Carlos Cano im European Talent Cup (2024) und Brian Uriarte im FIM JuniorGP (2025) unterstützt», hieß es in einem Statement des Unternehmens.

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2026 kehrt Bradol nun an der Seite von Leopard Racing auf die größte Bühne des Motorrad-Sports zurück. Die Marke ist sowohl auf den Motorrädern als auch auf den Rennanzügen von Adrian Fernandez und Guido Pini präsent.

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«Wir freuen uns, auf die Unterstützung von Bradol zählen zu können – einer Marke mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und einer bedeutenden Tradition in der Welt des Motorradsports», betonte Miodrag Kotur, Teamchef von Leopard Racing. «Unsere Partnerschaft basiert auf unserem gemeinsamen Streben nach Spitzenleistungen und der Förderung junger Talente, deren Entwicklung stets ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit bleiben wird.»

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