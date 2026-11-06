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Losail, Moto3 Zeittraining: Nach üblem FP1-Crash, Bestzeit für Champ Quiles

Unter Flutlicht lieferten sich Maximo Quiles und David Almansa im Moto3-Zeittraining lange ein Bestzeiten-Duell. Während der Moto3-Champ als Schnellster ins Q2 fuhr, patzten beide KTM-Ajo-Youngster.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Weltmeister Maximo Quiles war am Freitag in Katar der Schnellste
Weltmeister Maximo Quiles war am Freitag in Katar der Schnellste
Foto: Gold and Goose Photography
Weltmeister Maximo Quiles war am Freitag in Katar der Schnellste
© Gold and Goose Photography

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Schon vor dem wichtigen Zeittraining hatten die Piloten der Moto3 reichlich Staub aufgewirbelt. Allen voran Klassen-Primus Maximo Quiles. Der Aspar-Pilot und noch frischer Moto3-Champion hatte zunächst das FP1 dominiert, war dann aber in seiner letzten Runde heftig von KTM in CF Moto-Farben geflogen. Erwischt hatte es auch einen anderen spanischen Siegfahrer. David Munoz aus der deutschen Intact-Team kam keine drei Runden weit.

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Während Quiles und Munoz die Abflüge verdauen konnten und jetzt unter Flutlicht ins Zeittraining starten konnten, musste der im FP1 ebenfalls gestürzte Matteo Bertelle mit einer gebrochenen Hand aussetzen. Mit auf die Strecke für den Kampf um die 14 Q2-Tickets ging auch ein Debütant. Der Südafrikaner Kgopotso Mononyane ersetzt in Katar den verletzten Neuseeländer Cormach Buchanan.

Nach den ersten zehn Minuten war das Zeittraining in den Händen asiatischer Youngster. Veda Pratama vor Hakim Danish und Zen Mitani. Dann übernahm an der Spitze Qualifying-Spezialist David Almansa. Der Intact-GP-Pilot drehte mehrere Runden mit Bestzeit und war nach der ersten Welle die Referenz – 2:04,374 min für Almansa.

Intact-Held David Almansa wurde Zweiter
Intact-Held David Almansa wurde Zweiter
Foto: Gold and Goose Photography
Intact-Held David Almansa wurde Zweiter
© Gold and Goose Photography

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Keine fünf Minuten später war es der KTM-Pilot mit der Nummer 22 nur noch Dritter. Hakim Danish und Quiles hatten die Bestzeit um eine Hundertstel unterboten. Sichtlich angeschlagen schien David Munoz. Zur Hälfte der 35-Minuten-Session lag der Spanier direkt vor Leo Rammerstorfer auf Platz 22. Derweil hatte mit Honda-Pilot Joel Kelso der fünfte Pilot die Führung übernommen. Dahinter jetzt KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe vor Danish, Quiles und dem WM-Zweiten, David Almansa.

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Das Finale der Session bot viel Spannung, denn auf dem Losail-Circuit rangierten die Top-14 lange binnen 0,6 s. Los ging es mit Attacken der WM-Chefs. Quiles kam auf 2:04,4 min., dann toppte Almansa die Konkurrenz. Der Intact-Pilot umrundete den Wüstenkurs in 2:03,372 min. Was Quiles nicht auf sich sitzen ließ – die Nummer 28 fuhr nochmals zwei Zehntel schneller. Derweil hatten sich Danish und Pratama vor Kelso auf 3 und 4 geschoben. Doch Platz 3 wurde nochmals frisch vergeben – an den starken David Munoz.

David Munoz fuhr im Moto3-Zeittraining die drittschnellste Zeit
David Munoz fuhr im Moto3-Zeittraining die drittschnellste Zeit
Foto: Gold & Goose
David Munoz fuhr im Moto3-Zeittraining die drittschnellste Zeit
© Gold & Goose

Bester Rookie nach dem Zeittraining war Rico Salmela. Der Finne aus der französischen Tech3-Mannschaft zog als Sechster direkt in Q2 ein. Während Maximo Quiles vor Almansa als Schnellster abschloss, großer Frust bei Red Bull KTM Ajo. Beide Asse, Alvaro Carpe und Brian Uriarte, müssen am Samstag ins Q1. Schlecht lief es auch für den Österreicher im Feld – Platz 23 für Leo Rammerstorfer mit zwei Sekunden Rückstand.

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Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

13

2:03,172

02

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Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

14

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03

64

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

12

+0,271

04

13

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

12

+0,328

05

9

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

14

+0,389

06

27

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

13

+0,440

07

66

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

13

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08

31

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

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09

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Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD Racing

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