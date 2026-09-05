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Marco Morelli: Schneller Argentinier steht im Schatten von Maximo Quiles

Moto3-Ass Marco Morelli musste sich in Aragon nur Aspar-Teamkollege Maximo Quiles und David Almansa (Intact GP) geschlagen geben. Der Argentinier erzielte bereits sein viertes Saisonpodest.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Marco Morelli
Marco Morelli
Foto: Gold & Goose
Marco Morelli
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Marco Morelli zeigt in seiner ersten vollen Saison als Moto3-Pilot sehr gute Leistungen. Beim zweiten Saisonrennen in Brasilien brauste der Aspar-Pilot und Teamkollege von Maximo Quiles auf Platz 2. In Jerez und Assen fuhr er zwei weitere Podestplätze ein. Nach Platz 4 auf dem Sachsenring reichte es nach der Sommerpause in Silverstone nur zu Rang 16.

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In Aragon wollte der Argentinier wieder in die Spur finden, was ihm auch gelang. Im Qualifying am Samstag stellte er seine KTM auf Startplatz 2 – direkt vor Teamkollege Quiles. Morelli fiel nach den ersten Runden auf den vierten Platz zurück, blieb aber in Schlagdistanz zu den Top-3. In der Schlussphase befand sich Morelli mitten im Kampf um den Sieg. Am Ende musste er sich Quiles und David Almansa (Intact GP) geschlagen geben.

Marco Morelli im Kampf mit Alvaro Carpe
Marco Morelli im Kampf mit Alvaro Carpe
Foto: Gold & Goose
Marco Morelli im Kampf mit Alvaro Carpe
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Morelli: «In Aragon haben wir drei Schritte nach vorne gemacht»

In Aragon holte Morelli somit sein viertes Saisonpodest. «Es war ein sehr hartes Rennen, aber ich bin mit diesem dritten Platz zufrieden, denn ich hatte gerade ein sehr schwieriges Wochenende in Silverstone hinter mir. Es schien, als hätten wir einen Rückschritt gemacht, aber in Aragon haben wir drei Schritte nach vorne gemacht. Das ist das Positive daran – sowohl das Team als auch ich haben es geschafft, wieder auf die Beine zu kommen», freute sich der 19-Jährige.

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Morelli ging dann auf sein Rennen ein. «Das Rennen war sehr schnell; ich wusste, dass es so kommen würde. Ich habe Fehler gemacht und Zeit verloren, was mich dazu zwang, die Reifen stärker zu beanspruchen, als ich eigentlich sollte, um wieder in die Spitzengruppe zu kommen», schilderte er. «Ich wollte um den Sieg kämpfen, aber am Ende war ich am Limit und habe es nicht geschafft. Ich bin dicht hinter Quiles und Almansa ins Ziel gekommen, und das wird von nun an das Ziel sein: die Details zu optimieren und den Rückstand auf sie zu verkürzen.»

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In der Gesamtwertung belegt Marco Morelli nach 13 Saisonrennen Platz 5. Auf WM-Leader Quiles hat er 125 Punkte Rückstand.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

17

33:15,478

1:56,818

25

02

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

17

+0,264

1:56,779

20

03

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

17

+0,715

1:56,675

16

04

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

17

+2,900

1:56,838

13

05

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

17

+6,040

1:57,025

11

06

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

17

+11,373

1:57,098

10

07

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

17

+11,509

1:56,909

9

08

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

17

+11,841

1:56,832

8

09

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

94

17

+11,963

1:56,989

7

10

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

17

+12,211

1:57,032

6

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