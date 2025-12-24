Marquez-Schützling Quiles gemeinsam mit Tennis-Star Carlos Alcaraz geehrt

Maximo Quiles holte in seiner Moto3-Rookie-Saison drei Siege. Insgesamt schaffte er es neun Mal auf das Podest. In seinem ersten Jahr in der Motorrad-Weltmeisterschaft landete er mit 274 Punkten auf Gesamtrang 3. Kein Moto3-Rookie erzielte in seiner Debüt-Saison mehr Punkte und Podestplätze als Quiles – er war sogar besser als David Alonso (245 Punkte, 8 Podestplätze) und Pedro Acosta (259 Punkte, 8 Podestplätze).

Dabei konnte Quiles lange nicht alle Saisonrennen bestreiten. Erst beim Red Bull Grand Prix of the Americas, beim dritten Saisonrennen, hatte er sein Debüt in der Moto3-WM. Der junge Spanier aus dem Aspar-Team von Jorge Martinez musste die ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Nach dem US-GP, wo er Fünfter wurde, fehlte Quiles verletzungsbedingt bei den Rennen in Katar und Jerez, um dann erneut durchzustarten.

Für seine hervorragenden Leistungen wurde Quiles kürzlich von der Region Murcia – er wurde dort geboren – in der Kategorie unter 18 Jahre mit einem Preis für seine sportlichen Verdienste geehrt. «Ich bin stolz darauf, diese Auszeichnung zu erhalten und meine Heimat Murcia zu vertreten. Auf viele weitere!», postete er auf Social Media. Die Auszeichnung durfte Quiles zusammen mit Tennis-Star Carlos Alcaraz entgegennehmen, der auch aus der Region Murcia stammt und ebenfalls geehrt wurde.

In der Winterpause hält sich der Moto3-Rookie des Jahres unter anderem mit Mountainbiken und Einheiten auf dem Flat-Track-Bike fit. Auf seinem Instagram-Account postet Quiles regelmäßig Fotos und Videos von den Trainings. In der Saison 2026 gilt er als einer der Favoriten auf den WM-Titel.

Prominente Unterstützung erhält Maximo Quiles von keinem geringeren als MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Er und Bruder Alex unterstützen das Nachwuchstalent mit ihrer 2022 gegründeten Managementagentur Vertical bereits seit drei Jahren.