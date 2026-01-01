Martinez (Aspar) über Quiles: «Er hat mich überrascht – er war brutal!»

Aspar-Pilot Maximo Quiles holte in seiner ersten Saison in der Moto3-WM drei Siege, insgesamt schaffte er es neun Mal auf das Podest. In der Gesamtwertung landete der Spanier auf Rang 3, zudem wurde er überlegen Rookie des Jahres.

Die Leistung hat einen noch höheren Wert, wenn man berücksichtigt, dass Quiles nicht alle Events bestreiten konnte. Erst beim Red Bull Grand Prix of the Americas, beim dritten Saisonrennen, hatte er sein Debüt in der Moto3-WM. Der aus Murcia stammende Fahrer musste die ersten beiden Stationen in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte.

Da staunt selbst Chef Jorge Martinez Foto: Gold & Goose Da staunt selbst Chef Jorge Martinez © Gold & Goose

Beim US-GP war Quiles auf Anhieb konkurrenzfähig. «Ich muss gestehen, dass er mich schon in seinem ersten Rennen in den USA überrascht hat. Er war brutal!», erinnerte sich Aspar-Teamchef Jorge Martinez. «Er kam auf eine so schwierige Rennstrecke wie Austin, wurde am Freitag Zweiter und am Samstag erneut. Vor dem Rennen sagten sowohl Marc Marquez und sein Team von Vertical als auch wir ihm 25-mal: ‘Es ist dein erstes Rennen, beende es, beende es, beende es. Für mich hat er es wirklich sehr gut gemacht. Er wurde Fünfter in seinem ersten Rennen in der Weltmeisterschaft mit 17 Jahren.»

Nach Austin fehlte Quiles verletzungsbedingt bei den Rennen in Katar und Jerez, um dann erneut durchzustarten. «Er hat eine außergewöhnliche Saison hingelegt. Er hat gezeigt, dass er ein brutales, explosives Talent hat und sich leicht an jede Rennstrecke anpassen kann», schwärmte Martinez von seinem Fahrer. «Er ist sowohl im Regen als auch bei trockenen Bedingungen schnell. Jetzt muss man ihn weiter ausbilden, denn er ist sehr schnell – manchmal sogar zu schnell. Er muss mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.»

Prominente Unterstützung erhält Maximo Quiles von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Er und Bruder Alex unterstützen das Nachwuchstalent mit ihrer 2022 gegründeten Managementagentur Vertical bereits seit drei Jahren. «Vertical kümmert sich um das gesamte Management in Bezug auf Sponsoren und den Umgang mit uns. Was den sportlichen Teil angeht, informieren wir sie darüber, was wir vorhaben und was wir tun, aber in der Box managen wir alles zu 100 Prozent selbst. Vor allem Nico Terol, der sehr engagiert ist», betonte Martinez. «Dann gibt es noch sein technisches Team, das sich um die Rennstrategie kümmert.»

2026 gilt Maximo Quiles in der hart umkämpften Moto3-Kategorie als einer der Titelkandidaten. Es wird sich zeigen, ob es für ihn dann 2027 in der Moto2-WM weitergehen wird.

