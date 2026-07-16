Moto3-WM-Leader Maximo Quiles (Aspar) steigt 2027 in die Moto2 auf

In der Moto3-WM 2026 ist Maximo Qulies das Maß aller Dinge. Der Aspar-Pilot fuhr in diesem Jahr in elf Rennen sechs Siege und insgesamt zehn Podestplätze ein. Die Gesamtwertung führt er zur Saisonhalbzeit mit 104 Punkten Vorsprung auf Brian Uriarte (KTM Ajo) an.

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Quiles ist somit auf dem besten Weg zu seinem ersten WM-Titel. Am 16. Juli wurde auch seine Zukunft besiegelt: Der 18-Jährige wird 2027 innerhalb der Struktur des Aspar-Teams in die Moto2-WM aufsteigen.

«Ich bin total motiviert und kann es kaum erwarten, das Moto2-Bike auszuprobieren – ich freue mich schon riesig darauf», meinte Maximo Quiles. «Ich glaube, es wird ein Motorrad sein, das wirklich zu meinem Fahrstil passt und viel Spaß macht. Ich bin groß und habe lange Arme, daher denke ich, dass mir dieser Motorradtyp gut liegen wird.»

Zu seiner Dominanz in der Moto3-WM 2026 sagte Quiles: «Um ehrlich zu sein, war die erste Jahreshälfte sehr gut. Wir sind alle sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen. Die Arbeit des gesamten Teams war und ist weiterhin hervorragend, und auch für mich ist alles sehr gut gelaufen. Es war unser Ziel, die Führung in der Klasse zu übernehmen. Im Moment habe ich einen ziemlichen Punktevorsprung, aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie viele es genau sind – es ist mir egal, ob es ein, fünfzig oder hundert Punkte sind. Wichtig ist, dass wir die gleiche Einstellung beibehalten.»

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2027 wird Maximo Quiles ein Moto2-Pilot sein Foto: Aspar 2027 wird Maximo Quiles ein Moto2-Pilot sein © Aspar

Talentschmiede Aspar

Quiles bestreitet 2026 seine zweite Moto3-Saison. Bislang ist der Spanier in 29 Moto3-Rennen an den Start gegangen, hat neun Rennen gewonnen und 19 Podiumsplätze errungen. Der Schützling von MotoGP-Champion Marc Marquez wurde 2023 mit dem Aspar-Junior-Team Europameister im European Talent Cup (heute Moto4 European Cup), bevor er 2025 sein Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft gab.

«Wir freuen uns sehr, mit Maximo Quiles in der Moto2 an den Start gehen zu können. In diesem Jahr ist er in der Moto3 der Fahrer, den es zu schlagen gilt, und wir werden in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten, die Saison als Meister abzuschließen, bevor wir den Sprung in die mittlere Kategorie wagen», betonte Jorge Martinez «Aspar». «Wir sind überzeugt, dass er für alle bevorstehenden Herausforderungen bereit ist, und wir wissen, dass wir gemeinsam unser Bestes geben können. Darüber hinaus festigen wir mit Maximos Wechsel in die Moto2 – genau wie zuvor bei Arenas, Guevara und Alonso – weiterhin unser Fahrerentwicklungsmodell von der Basis bis hin zur Weltmeisterschaft, eines der Markenzeichen des CFMOTO Aspar Teams.»

