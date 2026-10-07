Nach «Niederlage» gegen Almansa: Zweiter Matchball für Quiles in Indonesien

Maximo Quiles hätte am vergangenen Wochenende in Japan alles klar machen können. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung ist so groß, dass er sich in Motegi vorzeitig zum Moto3-Weltmeister 2026 hätte küren können. Allerdings wäre er auch auf die Schützenhilfe seiner Rivalen angewiesen gewesen.

Werbung

Werbung

Es sollte noch nicht sein in Japan. Quiles zeigte zwar von Startplatz 4 ein starkes Rennen, doch einer war noch schneller: David Almansa. Der Intact-Pilot gewann den Grand Prix mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,046 sec auf Quiles. Die KTM-Ajo-Piloten Alvaro Carpe und Brian Uriarte, die ebenfalls noch theoretische Chancen auf den Titel haben, belegten die Ränge 3 und 4.

«Ich habe mich schon von Beginn des Rennens an nicht gut gefühlt und wusste, dass es hart werden würde», meinte Quiles nach dem Rennen. «Es hat mich frustriert, als ich die Ziellinie überquerte und merkte, dass ich nicht alles gegeben hatte – deshalb bin ich ein bisschen sauer auf mich selbst. Ich versuche immer, bis zum Schluss zu kämpfen, aber ich weiß, dass das Ergebnis sehr positiv ist. Wir haben zwanzig weitere Punkte geholt und sammeln weiterhin Podestplätze.»

125 Punkte Vorsprung würden ausreichen

Mit dem zweiten Platz in Motegi hat Quiles seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 127 Punkte ausgebaut, was bedeutet, dass er in Indonesien alles selbst in der Hand hat, um Weltmeister zu werden. Ein Sieg würde ausreichen, unabhängig davon, wie Almansa, Carpe und Uriarte abschneiden würden. Wenn Quiles Zweiter wird, darf Almansa nicht gewinnen; sollte der WM-Leader Dritter werden, dürfte es Almansa nicht in die Top-3 schaffen. Kurz gesagt: Quiles muss nach dem Großen Preis von Indonesien einen Vorsprung von 125 Punkten haben, um den WM-Titel in der Tasche zu haben.

Werbung

Werbung

«Es liegt an mir, und das ist eine riesige Motivation, um den Sieg zu kämpfen. Wir werden sehen, wie das Wochenende verläuft; es muss nicht anders sein als die anderen, also gehen wir es Tag für Tag an, um uns gut auf das Rennen vorzubereiten. Wenn wir am Sonntag darum kämpfen können, werden wir alles geben», blickte Maximo Quiles voraus.