Moto2- und Moto3-Asse testen in Portimao – erste Standortbestimmung 2026

Die Moto2- und Moto3-Piloten haben intensive Tage vor sich. In dieser Woche testen sie in Portimao, schon nächste Woche geht es in Jerez weiter. Wer hat die Nase vorn vor dem Saisonstart in Thailand?

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Die Moto3-Asse testen in dieser Woche in Portimao
Die Moto3-Asse testen in dieser Woche in Portimao
Foto: Gold & Goose
Die Moto3-Asse testen in dieser Woche in Portimao
© Gold & Goose

In der letzten Woche absolvierten die Fahrer und Teams der Königsklasse auf dem Sepang International Circuit einen dreitätigen Test. Zuvor ging in Malaysia der Shakedown für Testfahrer, Rookies und die Yamaha-Piloten über die Bühne. Während danach die MotoGP-Asse in Kuala Lumpur mit den Fans eine große Party zum Saisonstart feierten, reisten die Vertreter der Kategorien Moto3 und Moto2 nach Portimao, wo in dieser Woche vier Testtage stattfinden.

Den Anfang machen die Fahrer und Teams der kleinsten Klasse, die am 9. und 10. Februar auf dem Autódromo Internacional do Algarve ihren ersten Wintertest 2026 bestreiten. In Portimao sind alle Moto3-Teams mit dabei. Spannend wird vor allem sein, wie sich die Rookies im Vergleich mit den etablierten Piloten schlagen – etwa KTM-Ajo-Neuzugang Brian Uriarte, der 2025 sowohl den Red Bull Rookies Cup als auch die Junior-GP-Kategorie gewann. Im Tech3-Team wird der Finne Rico Salmela seine erste Saison in der Motorrad-WM bestreiten.

Am Montagvormittag war noch wenig Betrieb auf der Strecke, weil es regnete. Laut Wettervorhersage soll es am Dienstag aber besser werden.

Am Mittwoch und Donnerstag sind dann die Moto2-Fahrer an der Reihe. Vom 14. bis 17. Februar wird dann der Circuito de Jerez-Angel Nieto der Austragungsort des offiziellen Tests für die kleine und mittlere Kategorie sein. Während der Saison werden die Moto3-Fahrer am Dienstag nach dem Grand Prix von Spanien in Jerez einen Test absolvieren, die Moto2-Klasse ist dann am Dienstag nach dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona an der Reihe.

