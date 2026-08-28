Moto3, Zeittraining: David Almansa 1. – Buchanan mit heftigem Highsider

Moto3-WM-Leader Maximo Quiles stürzte im Qualifying in Silverstone schwer. Mit gebrochenem Schlüsselbein musste er am Samstag die Heimreise antreten, am Grand Prix konnte er nicht teilnehmen. Die knapp dreiwöchige Pause nutzte der Spanier für seine Genesung, um bei seinem Heim-GP in Aragon dabei zu sein. Quiles bekam am Donnerstag die Freigabe, um am FP1 am Freitagmorgen teilzunehmen – danach wurde er erneut untersucht. Er erhielt dann grünes Licht für den Rest des Wochenendes.

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Im deutschen Intact-Team ersetzt erneut der 18-jährige Rookies-Cup-Pilot David Gonzalez den verletzten David Munoz.

Im FP1 in Aragon fuhr Intact-Pilot und Silverstone-Sieger David Almansa in 1:58,708 min die schnellste Zeit. Auf den Rängen 2 und 3 landeten Brian Uriarte und Cormach Buchanan. Quiles beendete das erste freie Training auf Position 14. KTM-Ajo-Pilot Uriarte musste aber auch einen schweren Crash wegstecken.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto3-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Zum Start des Zeittrainings war es mit 24 Grad Celsius angenehm warm. Die Fahrer gingen pünktlich um 13.15 Uhr auf die Strecke. Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte David Almansa in 1:58,459 min. Zum Vergleich: Den Moto3-Rundenrekord in Aragon hatte Jose Antonio Rueda 2025 in 1:56,361 min aufgestellt.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Heute Aragon: International Livestream MotoGP World Championship 29.08.2026 - 08:35

Kurz danach verbesserte Almansa seine Bestzeit auf 1:57,874 min. Perrone setzte sich mit 1:57,927 min an die zweite Stelle.

Almansa schraubte seine Bestzeit eine Runde später erneut hinunter auf 1:57,845 min. Die Top-5 nach zehn Minuten: Almansa, Perrone, Salmela, O’Gorman und Quiles.

Kurz danach preschte WM-Leader Quiles auf Position 5 nach vorn. Rico Salmela arbeitete sich auf Platz 3 vor.

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Nach 13 Minuten hatte Buchanan einen heftigen Highsider in Kurve 17. Er wurde in die Höhe katapultiert und stürzte mit großer Wucht auf den Asphalt. Er konnte jedoch gleich wieder aufstehen. Buchanan wollte weiterfahren, doch weil der Motor bei seiner KTM ausgegangen war, musste er von der Strecke herunter. Die Marshals halfen ihm, sein Bike auf die Service Road zu schieben. Was klar ist: Buchanen hatte riesengroßes Glück, dass er den Sturz unbeschadet überstanden hatte.

Drei Minuten später hatte Ryusei Yamanaka einen Sturz in Kurve 12. Er konnte gleich wieder weiterfahren, doch weil sein Bike ramponiert war, steuerte er umgehend die Box an.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Almansa, Perrone, Salmela, O’Gorman und Quiles. David Gonzalez war zu diesem Zeitpunkt Elfter, der Österreicher Leo Rammerstorfer 21.

In den letzten Minuten der 35-minütigen Session wurde es wieder hektisch. Almansa fuhr zunächst mit 1:57,473 min eine neue Bestzeit. Der Spanier präsentierte sich am Freitag in Aragon bärenstark. Guido Pini (Leopard Honda) verbesserte sich auf Rang 8. Auf seiner nächsten schnellen Runde wurde Almansa in Kurve 7 dann vom Verkehr aufgehalten, worüber er sich sehr ärgerte.

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Wie immer in der Moto3-Klasse, versuchten die Fahrer einen schnellen Kontrahenten vor sich zu haben, um den Windschatten auszunutzen. Das Ganze sorgte für viel Verkehr auf der Strecke.

Dann preschte Alvaro Carpe auf Rang 3 nach vorn. Kurze Zeit später schnappte sich Adrian Fernandez Platz 3. Im letzten Moment fuhr Salmela die zweitschnellste Zeit.

An die Zeit von Almansa kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Almansa, Salmela, Perrone, Fernandez, Carpe, O’Gorman, Rios, Quiles, Bertelle, Pini, Morelli, Cruces, Kelso und Danish.

Munoz-Ersatzmann Gonzalez landete auf Rang 16. Brian Uriarte wurde 17. Leo Rammerstorfer beendete das Zeittraining auf Rang 22.

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