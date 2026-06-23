Brünn-Sieger Hakim Danish zur Strafe: «Ich habe das einfach ausgeblendet!»

Hakim Danish zeigt bislang in seiner Moto3-Rookie-Saison beachtliche Leistungen. In Mugello holte er sich seinen ersten Podestplatz in der Motorrad-WM. Seinen bisherigen Höhepunkt erlebte der Dritte des Red Bull Rookies Cup 2025 jedoch am vergangenen Wochenende in Brünn.

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Die Vorzeichen für das Moto3-Rennen am Sonntag waren für den aus Malaysia stammenden Fahrer alles andere als ideal. Im Qualifying sicherte er sich zwar den zweiten Startplatz, doch wegen Bummelns wurde er um zwölf Startplätze zurückversetzt. Somit ging Danish von Startplatz 14 ins Rennen.

Der Klassen-Neuling erwischte einen sehr guten Start und katapultierte sich auf Platz 8 nach vorne. Am Ende der ersten Runde war er bereits Fünfter. Danach war der MSi-Pilot das gesamte Rennen in der Spitzengruppe unterwegs, in der zehnten Runde kämpfte er sich auf Rang 2 nach vorn. Er klemmte sich ans Hinterrad von WM-Leader Maximo Quiles, es folgte ein Sechskampf um den Sieg.

In der letzten Runde berührten sich Quiles und Uriarte – Danish schlüpfte innen durch und übernahm die Führung. Er konnte eine kleine Lücke herausfahren, hinter ihm stritten sich seine Verfolger um die Podestplätze. Am Ende überquerte Hakim Danish vor Brian Uriarte und Maximo Quiles die Ziellinie.

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Danish erzielte in Brünn seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Es war zudem der erste Sieg für Malaysia seit Khairul Idham Pawi im Jahr 2016. «Ich bin so happy, dass ich meinen ersten Moto3-Sieg geholt habe», freute sich der 18-Jährige bei der anschließenden Medienrunde. «Das Rennen war sehr hart für mich. Es war für mich nicht leicht nach vorne zu kommen, weil ich in der Mitte des Feldes gestartet bin. Ich hatte eine gute Pace und konnte mich in der Spitzengruppe halten. In der letzten Runde mussten beide vor mir weit gehen – ich habe die Gelegenheit ergriffen und das Rennen gewonnen.»

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Wie ist es ihm gegangen, als er nach dem Qualifying die Strafe bekommen hatte und er auf Startplatz 14 zurückversetzt wurde? «Von der Rennleitung habe ich die Info bekommen, dass ich wegen langsamen Fahrens bestraft wurde», erzählte Danish. «Ich habe das einfach ausgeblendet und versucht, meinen Fokus zu behalten. Ich habe mich darauf konzentriert, einen guten Start hinzulegen und so früh als möglich Überholmanöver zu tätigen. Maximo und Almansa hatten eine sehr gute Pace; ich versuchte, so früh wie möglich nach vorne zu kommen und ihnen zu folgen – ansonsten wären sie mir entwischt.»

Die schnelle Rennstrecke in Brünn liegt dem Rookie. «Es war das erste Mal für mich auf dieser Strecke. Direkt vom FP1 an war mein Gefühl mit dem Bike großartig», schwärmte Danish. «Ich mag dieses Layout mit den schnellen Kurven, es passt sehr gut zu meinem Fahrstil und ich habe hier den Speed.»

In der WM-Tabelle liegt Hakim Danish nach seinem Sieg in Brünn mit 73 Punkten auf Rang 7. «Dieser Sieg ist großartig für mich. Ich freue mich schon darauf, um weitere Podestplätze zu kämpfen oder vielleicht sogar wieder zu gewinnen», schmunzelte er.

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